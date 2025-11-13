Calígula: Herramienta TUI para la grabación de imágenes de disco

Si bien es cierto que, ya en los sistemas operativos libres y abiertos basados en GNU/Linux y BSD, no es necesario hacer uso de la Terminal para ejecutar operaciones básicas o esenciales, también lo es que, muchos aún preferimos hacer uso de la terminal para muchas cosas. Sobre todo, cuando somos usuarios medios o avanzados de Linux como “SysAdmins” o “HelpDesks” o “Devs”. Por ello, cuando se nos ofrecen alternativas de terminal con interfaces gráficas para comandos que no las tienen o como alternativas a programas sencillos y pesados para el escritorio, muchos optamos por probar y aprobar el uso de dichas alternativas. Y un muy buen ejemplo de esto, seguramente para muchos, será el uso de la «herramienta de Terminal Calígula» en sustitución del comando “dd” en la terminal o el programa “Balena Etcher” en el escritorio.

¿Y por qué? Porque, por un lado, el comando “dd” aún no tiene un nivel adecuado de visualización e interactividad para hacerlo más amigable con el usuario, y por el otro, programas como “Balena Etcher” que a pesar de ser muy eficientes y eficaces, suelen ser muy pesados, ocupando espacio vital de disco. Y hasta muy devoradores de recursos, al ocupar capacidades de memoria RAM, que pueden desearse tener disponibles por muchos otros motivos u o usos.

Pero, antes de entrar de lleno a mencionar y describir por primera vez, a este útil e interesante software enfocado en la grabación de imágenes ISO sobre medios de almacenamiento (CD/DVD/USB) llamado «Calígula»

Balena Etcher es una herramienta construida exclusivamente en tecnologías de código abierto como JS, HTML, node.js y Electron para asegurar que el flasheo de una tarjeta SD o unidad USB sea una experiencia placentera y segura. Además, lo que hace interesante a Etcher de varias herramientas similares a él es que este protege al usuario de escribir accidentalmente en sus discos duros, garantiza que cada byte de datos se haya escrito correctamente y mucho más. Esto lo hace una excelente opción para el usuario novato. Balena Etcher

¿Qué es Calígula?

Según su sección web oficial en GitHub, «Calígula» es una herramienta de software descrita de forma breve y concisa de la siguiente forma:

Calígula es una interfaz de usuario de texto (TUI) ligera y fácil de usar para la creación de imágenes de disco.

Sin embargo, más adelante agregan que entre sus más actuales y destacadas características están las siguientes:

Características

Ofrece gráficos geniales que muestran la velocidad a la que se escribe la imagen de disco.

Muestra la lista de los discos USB conectados, indicando el tamaño e información del modelo de hardware de cada uno.

Gestiona y descomprime archivos de imágenes de disco en una variedad de formatos bastante comunes y conocidos, incluyendo gz, bz2 y xz.

Incluye la validación de los archivos de imágenes mediante un hash antes de grabarlo , con soporte para md5, sha1, sha256 y más.

Ejecuta internamente los comandos sudo/doas/su , como medida de precaución, en caso de que el usuario olvide ejecutarlo como usuario “root”.

Muestra diálogos de confirmación enriquecidos para evitar que el usuario borres accidentalmente su sistema de archivos principal.

Verifica el medio de grabación y la grabación de la ISO en el mismo , ya culminado el proceso, para asegurarse de que todo se hizo correctamente.

Tiene un tamaño reducido en su archivo binario , el cual, no supera los 5 Megabytes, incluso con enlace estático.

Instalación y empleo

Para las distintas Distros GNU/Linux existentes se encuentran disponibles diferentes formas de obtención, instalación y empleo:

Archivos binarios: D escargar los archivos binarios precompilados desde la última versión de GitHub , para luego ejecutarlos directamente desde la terminal.

D , para luego Arch Linux:

Nix:

Nixpkgs: nix-env -i caligula Desde los Repositorios flake: github:ifd3f/caligula .

Desde Homebrew : brew tap philocalyst/tap && brew install caligula

: Desde Cargo: cargo install caligula

Compilando el código fuente: git clone y cargo build --release .

Resumen

En resumen, esperamos que esta pequeña publicación informativa sobre interesante y útil software enfocado en la grabación de imágenes ISO sobre medios de almacenamiento (CD/DVD/USB) llamado «Calígula», les sea útil e importante a muchos. Sobre todo, aquellos que prefieren el uso de la terminal y de herramientas de software muy pequeñas y de bajo consumo de recursos, por sobre herramientas de software gráficas, complejas y pesadas. Por último, y en caso de que desees sugerirnos o recomendarnos algunos otros programas similares para lograr el mismo objetivo desde la terminal, te invitamos a mencionarlos vía comentarios para tenerlo en cuenta, para una próxima publicación