AerynOS, la nueva distro que se presenta como infraestructura con visión de plataforma

En un extenso artículo técnico, Ikey Doherty (conocido por haber liderado proyectos como Solus y haber contribuido a Clear Linux) expone la filosofía y la arquitectura de AerynOS, este nuevo proyecto que busca repensar cómo debería comportarse un sistema operativo en la era de la infraestructura como código.

Y es que lejos de ser una simple distribución más en el ecosistema de Linux, AerynOS se presenta como una profunda reimaginación del sistema operativo moderno.

De distribución a infraestructura

AerynOS nace de una pregunta provocadora: «¿Qué pasaría si el sistema operativo se comportara como una infraestructura moderna?». La respuesta es una plataforma construida desde cero, sin arrastrar las convenciones heredadas de las distribuciones tradicionales y en lugar de mutar sistemas existentes, AerynOS parte de una base limpia, aprovechando experiencias anteriores y tomando decisiones arquitectónicas radicales para garantizar coherencia, reversibilidad y simplicidad estructural.

Ikey Doherty menciona en su artículo que una de las decisiones más llamativas es la adopción de la cadena de herramientas LLVM en lugar de la tradicional GNU, utilizando libc++ y compiler-rt por defecto. Esta elección no obedece únicamente a preferencias estilísticas, sino a una estrategia para obtener diagnósticos superiores y mayor portabilidad. A pesar de esta modernización, AerynOS se mantiene fiel a glibc como biblioteca estándar, eligiéndola sobre musl por su rendimiento superior en cargas multihilo y aplicaciones exigentes.

Además de ello, se menciona que uno de los conceptos centrales de AerynOS es la «apatridia»: ningún paquete puede instalar archivos fuera de /usr. Esta delimitación estricta separa el espacio del usuario (/etc, /var) del sistema, lo que elimina conflictos de fusión y facilita actualizaciones limpias. Esta idea, que se remonta a Clear Linux, busca imponer valores predeterminados sensatos y evitar la complejidad innecesaria que suelen introducir los sistemas más flexibles.

Actualizaciones atómicas y reversibles

AerynOS utiliza un sistema de gestión de paquetes completamente nuevo, llamado Moss, que realiza transacciones atómicas. Cada actualización crea un nuevo árbol /usr empleando enlaces duros desde un almacén deduplicado, y se intercambia por el árbol actual de forma atómica utilizando renameat2(). Este mecanismo asegura que las actualizaciones se completen por completo o no se apliquen en absoluto, evitando estados intermedios.

La gestión del arranque también rompe con lo tradicional. Gracias a herramientas como blsforme y disks-rs, AerynOS genera dinámicamente la línea de comandos del kernel leyendo directamente los superbloques del sistema de archivos, eliminando la necesidad de un archivo root=. Además, cada núcleo queda vinculado a su transacción específica, facilitando las reversiones de sistema desde el menú de arranque, y permitiendo reconstruir el entorno de arranque desde cero en caso de pérdida del ESP.

El formato .stone: una nueva forma de empaquetar software

Otro componente clave es el formato .stone, un paquete binario moderno diseñado con independencia de versión y alta eficiencia. Cada archivo .stone contiene:

Contenido deduplicado de los archivos del paquete

Un índice hash (XXH128, con planes de migrar a Blake3)

Un mapa del sistema de archivos objetivo

Metadatos tipados como nombre, versión, capacidades, etc.

En lugar de instalar archivos directamente, los .stone se almacenan en un Content Addressable Store (CAS) y se compilan como parte de una transacción. Este enfoque no solo mejora el rendimiento, sino que también permite revertir fácilmente cualquier cambio.

El sistema de gestión de paquetes no sigue el modelo imperativo tradicional. Los desarrolladores consideran que las órdenes directas de instalación «introducen más errores de los que resuelven». En su lugar, cada transacción crea un nuevo grafo de sistema, lo que allana el camino hacia un futuro modelo declarativo similar al de Nix o Gentoo, donde se describe el estado deseado del sistema en lugar de ejecutar comandos de cambio.

¿Es AerynOS inmutable?

Aunque a menudo se le describe como un sistema inmutable, los propios creadores aclaran que esto no es estrictamente cierto. El sistema no bloquea el acceso en solo lectura, y si bien las transacciones reemplazan el árbol /usr, aún no se ha implementado una inmutabilidad total. El objetivo a largo plazo es lograrlo sin necesidad de reinicio, aprovechando tecnologías como overlayfs y erofs.

A pesar de estar en fase alfa, AerynOS ya cuenta con ISOs disponibles, soporte para GNOME, compatibilidad con Steam, NVIDIA, Flatpak y usuarios reales que destacan su estabilidad y rendimiento. El sistema ya funciona lo suficientemente bien como para ser probado en escenarios reales, aunque sigue evolucionando.

Fuente: https://aerynos.com