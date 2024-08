Agosto 2024: Acontecer informativo del mes sobre el Linuxverso

Hoy, como de costumbre, al inicio de cada mes, les ofrecemos nuestro genial, oportuno y breve resumen noticioso sobre el Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux) actual. El cual, siempre les trae muchas informaciones recientes y relevantes, con el objetivo de que puedan mantenerse fácilmente al día con el «acontecer informativo del presente mes de agosto de 2024».

Y tal como hacemos al inicio de cada mes, hoy les estaremos ofreciendo 1 noticia destacada relacionada con cada ámbito del Linuxverso. Y para finalizar, estaremos mencionándoles los más recientes lanzamientos en DistroWatch / OS.Watch / FOSS Torrent, y algunos interesantes y útiles vídeos/pódcasts linuxeros de YouTube.

Pero, antes de comenzar esta presente publicación sobre el «acontecer informativo de agosto de 2024», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada, al finalizar la misma:

Este 01 de agosto, y como de costumbre al cada inicio de mes, Amin Bandali, un bien conocido colaborador de la FSF nos informa de los lanzamientos de software del proyecto GNU que se han actualizado durante el mes anterior. Y para este mes de julio de 2024 nos informa que se han registrado un total de 19, entre los que se incluyen los siguientes: automake-1.17, direvent-5.4, findutils-4.10.0, gcc-11.5.0, gdb-15.1, gdbm-1.24, g-golf-0.8.0-rc.5, glibc-2.40, global-6.6.13, gnuastro-0.23, gnupg-2.5.0, less-661, libcdio-10.2+2.0.2, lilypond-2.24.4, linux-libre-6.10-gnua, mes-0.27, mygnuhealth-2.2.1, nano-8.1 y parallel-20240722.

La Open Source Initiative (OSI) está ejecutando una serie de blogs para presentar a algunas de las personas que han participado activamente en el proceso de codiseño de la Definición de AI de código abierto (OSAID). Y en esta oportunidad, el turno ha recaído sobre Deshni Govender, la cual, ha respondido a muchas preguntas importantes e interesantes, tales como:

Estos primeros días de agosto, hemos conocido del lanzamiento de la nueva actualización del proyecto de sistema operativo libre y abierto Super Grub2 Disk (antiguamente, Rescatux), bajo el nombre de Super Grub2 Disk 2.06s4. Y entre sus novedades (cambios, correcciones, mejoras y añadidos) más destacadas de dicho lanzamiento se encuentran las siguientes 5:

Super Grub2 Disk es una Distribución GNU/Linux para usar en un CD en vivo con el fin de ayudar a los usuarios a arrancar casi cualquier sistema operativo, incluso si el mismo no puede arrancar por medios normales. Esto permite a un usuario arrancar en un S.O. ya instalado si su instalación por GRUB no ha sido sobreescrita, borrada o corrompida de cualquier forma. Super Grub2 Disk puede detectar sistemas operativos instalados y proveer un menú de arranque que permite al usuario arrancar en el sistema operativo que desee. Sobre Super Grub2 Disk