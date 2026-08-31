Agosto 2026: Lo bueno, malo e interesante en el Linuxverso

Agosto del año 2026 ha terminado, por ello y como de costumbre, hoy les traemos este pequeño y útil compendio de informaciones, noticias, tutoriales, manuales, guías y eventos de lanzamientos relacionados con el Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux).
Algunas de las cuales, son de nuestra web y otras de algunas webs importantes a nivel global, que se han dado durante dicho mes en curso.
Pero, antes de iniciar la lectura de este post sobre la actualidad informativa del «Linuxverso durante agosto de 2026», les recomendamos la anterior publicación relacionada del mes pasado, para su posterior lectura al finalizar está presente, en caso de que lo crean útil, interesante o necesario:
Algunas fuentes webs relevantes que solemos usar para esta serie de publicaciones son: Las webs de registros de lanzamientos de DistroWatch, OS.Watch, FOSSTorrent y ArchiveOS; y las webs de organizaciones como la Fundación para el Software Libre (FSF), la Iniciativa de Código Abierto (OSI) y la Fundación Linux (LF).
Resumen de agosto 2026
Dentro de Desde Linux en agosto 2026
Buenas
Malas
Interesantes
Top Recomendadas
- Agosto 2026: Acontecer informativo del mes sobre el Linuxverso: Un resumen noticioso sobre GNU/Linux, el Software Libre y el Código Abierto del mes en curso. (Ver)
- Mesa 26.2.0 llega con soporte total para Vulkan 1.4 y OpenGL 4.6: También incluye soporte avanzado para OpenCL 3.1 mediante el controlador rusticl. (Ver)
- Ranger: Explorador de archivos moderno y ligero para Windows y Linux: Un Explorador desarrollado bajo un único archivo ejecutable y sin instalador. (Ver)
- Linux 7.2 ya fue liberado y presenta novedades en USB4STREAM, KVM y Ext4: También ofrece una reducción del consumo de memoria en swap. (Ver)
- Una vulnerabilidad en Chips Unisoc permite el control total de Android a través de VoLTE: Permitía a un atacante tomar el control absoluto del sistema. (Ver)
- Firefox 154: mejora la seguridad, añade agrupación de pestañas con IA y más: Ahora, el traductor nativo procesa el contenido dentro de etiquetas <iframe>. (Ver)
- KDE Gear 26.08: Novedades en Dolphin, Konsole y Kdenlive: Las aplicaciones estarán disponibles para su instalación mediante paquetes desde Flathub y Snapcraft. (Ver)
- Nitrux apuesta por un nuevo escritorio basado en Hyprland: Ahora incluye a Valenz, una barra de sistema superior (QML) para gestionar notificaciones y estado. (Ver)
Fuera de «Desde Linux» en agosto 2026
Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más
- TurnKey 19.0: 31 de agosto.
- Q4OS 5.10: 31 de agosto.
- GParted 1.8.1-6: 31 de agosto.
- HardenedBSD 15-build-20: 30 de agosto.
- Abora 2026.08.28: 29 de agosto.
- Liya 2026.08.29: 29 de agosto.
- ReactOS 0.4.16: 29 de agosto.
- ReignOS 1.0.1: 29 de agosto.
- openKylin 3.0-20260827: 29 de agosto.
- FunOS 26.04.1: 28 de agosto.
- FreeBSD 14.5-RC1: 28 de agosto.
- Nobara 44: 28 de agosto.
- ZenLake 26.04.1: 28 de agosto.
- Asmi 26.04.1: 28 de agosto.
- Mabox 26.08: 28 de agosto.
- Kiro 26.09.01: 28 de agosto.
- Netdeep 4.10356: 28 de agosto.
- Xubuntu 26.04.1: 28 de agosto.
- Edubuntu 26.04.1: 28 de agosto.
- Ubuntu Studio 26.04.1: 28 de agosto.
- Ubuntu Cinnamon 26.04.1: 28 de agosto.
- Ubuntu Budgie 26.04.1: 28 de agosto.
- Ubuntu Kylin 26.04.1: 28 de agosto.
- Lubuntu 26.04.1: 28 de agosto.
- Kubuntu 26.04.1: 28 de agosto.
- Ubuntu 26.04.1: 28 de agosto.
- Mauna 25,3: 28 de agosto.
- EndeavourOS 2026.08.15: 28 de agosto.
- TROMjaro 2026.08.27: 27 de agosto.
- Butterbian 0.4.0: 27 de agosto.
- Kader⁴² 2026.08.27: 27 de agosto.
- NawaOS 2.0: 27 de agosto.
- Butterbian 0.4.0: 27 de agosto.
- TobbeOS 2026.08.26: 27 de agosto.
- Snal 1.41: 27 de agosto.
- GXDE 25.5-beta1: 26 de agosto.
- Haiku r1-beta6: 26 de agosto.
- Calculate 20260826: 26 de agosto.
- Openmamba 20260826: 26 de agosto.
- NebiOS 10.3-dev2026.08.26: 26 de agosto.
- Bicom 5.2.1: 26 de agosto.
- Haiku R1 Beta 6: 26 de agosto.
- Armbian 26.8.3: 26 de agosto.
- KLV-Airedale sr22: 25 de agosto.
- Zenwalk Current-260825: 25 de agosto.
- Talos 1.14.0-rc2: 25 de agosto.
- KDu 9-Rv3: 24 de agosto.
- Dharma 26.3: 24 de agosto.
- Vanilla OS 3: 24 de agosto.
- Porteux 2.8: 24 de agosto.
- LaitLinux 13-20260823: 24 de agosto.
- CuerdOS 2.1.1: 24 de agosto.
- ATZ Linux 12.15.1: 24 de agosto.
- Spaced 8.26.7: 24 de agosto.
- MagOS 2025_20260821: 22 de agosto.
- OmegaLinux 2026.08.21: 21 de agosto.
- FreeBSD 14.5-BETA3: 21 de agosto.
- RuscaLinux 1.99.1: 21 de agosto.
- TUXEDO 20260820 (preview): 21 de agosto.
- Q83 13.15: 21 de agosto.
- DragonOS Resolute_R1: 21 de agosto.
- ZimaOS 1.7.1: 21 de agosto.
- TrueNAS 26.0.0-beta3: 20 de agosto.
- FydeOS 23.0: 20 de agosto.
- Garuda 260819: 19 de agosto.
- Plop 26.3: 19 de agosto.
- MODICIA 6.12.101: 19 de agosto.
- Tails 7.11: 19 de agosto.
- CobaltX 0.2: 19 de agosto.
- Mainstream OS 1.3.0: 18 de agosto.
- CapivaraOS 1.2.4: 18 de agosto.
- AUSTRUMI 5.2.6: 18 de agosto.
- Slimbook OS 26-r3: 17 de agosto.
- SkillFishOS 26.06.4: 16 de agosto.
- JSP-Educa 13: 16 de agosto.
- DAT 2.1: 16 de agosto.
- Chimo 2026-08-15: 16 de agosto.
- PrismLinux 2026.08.15: 16 de agosto.
- Omarchy 4.0.0: 14 de agosto.
- XCP-ng 8.3.0-20260806: 14 de agosto.
- Flatcar 4593.2.5: 13 de agosto.
- SolydXK 13-202608: 13 de agosto.
- BOSS 10.2: 13 de agosto.
- ThorOS 1.5.5: 13 de agosto.
- TrueNAS 25.10.6: 12 de agosto.
- Manjaro 26.1.0: 12 de agosto.
- Vincent 1.2: 11 de agosto.
- ZimaOS 1.7.1-beta1: 11 de agosto.
- DietPi 10.6: 11 de agosto.
- FuguIta 7.9-20260811: 11 de agosto.
- ExTiX 260811: 11 de agosto.
- Voyager 26.10-alpha3: 11 de agosto.
- LazyLinux 20260810: 10 de agosto.
- Plop 26.3-test1: 10 de agosto.
- Mariposa 3.2.1: 10 de agosto.
- SparkyLinux 8.4: 10 de agosto.
- EasyOS 7.4.7: 10 de agosto.
- CachyOS 260809: 9 de agosto.
- iDeal 2026.08.08: 9 de agosto.
- FreeBSD 14.5-BETA1: 8 de agosto.
- Armbian 26.8.1: 8 de agosto.
- Flora 20260808: 8 de agosto.
- Bluestar 7.1.6: 8 de agosto.
- Neko-Void 20260805: 8 de agosto.
- Oreon 10-2608: 7 de agosto.
- CaramOS 1.0.16: 7 de agosto.
- ArchBANG 070826: 7 de agosto.
- TitalcruiseOS 5.4: 7 de agosto.
- HackerOS 4.9: 7 de agosto.
- Manjaro 26.1.0-rc4: 7 de agosto.
- SmartOS 20260806: 6 de agosto.
- CalamaroOS 20260805: 6 de agosto.
- CatOS 2026.08.05: 5 de agosto.
- ML4W 2.15: 5 de agosto.
- Tribblix 0m41: 5 de agosto.
- AlterOS 2025.8.6: 5 de agosto.
- Soplos 2026.08: 5 de agosto.
- openKylin 2.0-SP2-20260730: 5 de agosto.
- GNOME OS 20260804.13: 5 de agosto.
- Tails 7.10.1: 4 de agosto.
- Talos 1.13.8: 4 de agosto.
- starkOS 20260803: 4 de agosto.
- Exton 260804 «PuppEX»: 4 de agosto.
- OmegaLinux 3.5: 4 de agosto.
- TUXEDO 20260803: 3 de agosto.
- CentOS 10-20260803.0: 3 de agosto.
- T4n OS 20260802: 3 de agosto.
- Expirion 6.6-260803: 3 de agosto.
- Berserk Arch 2026.08.02: 3 de agosto.
- NetHydra 1.1.0: 3 de agosto.
- AerynOS 2026.08: 2 de agosto.
- Shadowfetch 2.1.3: 2 de agosto.
- Ezarcher 2608-1: 2 de agosto.
- MidnightBSD 4.0.7: 2 de agosto.
- Puppy 26.06-20260801: 2 de agosto.
- Butterbian 0.3.3: 2 de agosto.
- Calam 2026-08: 2 de agosto.
- Synex 13-u11: 2 de agosto.
- Arch 2026.08.01: 2 de agosto.
- butrelinux 20260801: 1 de agosto.
- AbeirOS 20260801: 1 de agosto.
- AfagOS 20260801: 1 de agosto.
- AgarimOS 20260801: 1 de agosto.
- BigLinux 2026-08-01: 1 de agosto.
- KDE Linux 20260801: 1 de agosto.
- Enchantment 26-rc1: 1 de agosto.
- Fluff 2026.08.01: 1 de agosto.
- MocaccinoOS 26.08: 1 de agosto.
- extrox 20260802: 1 de agosto.
- NetBSD 11.0: 1 de agosto.
- Kumander 3.0-rc2: 1 de agosto.
- Archcraft 2026.08.01: 1 de agosto.
- SystemRescue 13.02: 1 de agosto.
- Dr.Parted 26.08: 1 de agosto.
- blendOS 2026.08.01: 1 de agosto.
- 4MLinux 52.0: 1 de agosto.
Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.
Noticia destacada de la Fundación para el Software Libre (FSF / FSFE)
- Julio GNU Spotlight con Amin Bandali – ¡14 nuevos lanzamientos de GNU!: Este 4 de agosto y como de costumbre al inicio de cada mes, este bien conocido colaborador de la FSF nos informa de los nuevos (14) lanzamientos de software del proyecto GNU que se han actualizado durante el mes anterior (hasta el 31 de julio), y entre los que están los siguientes: anastasis-0.8.0, binutils-2.47, findutils-4.11.0, gawk-5.4.1, glibc-2.44, gnunet-0.28.0, gnupg-2.5.21, libextractor-1.19, libmicrohttpd-1.0.9, libosip2-5.3.2, libtool-2.6.2, nano-9.2, parallel-20260722, y screen-5.0.2. (Ver)
El paquete de software GNU Binutils es una colección de herramientas para trabajar con archivos binarios. Entre las más destacadas se encuentran «ld», un enlazador, y «as», un ensamblador. Otras herramientas incluyen programas para mostrar información de perfilado binario, listar las cadenas de texto en un archivo binario y utilidades para trabajar con archivos comprimidos. También incluye la biblioteca «bfd» para trabajar con formatos ejecutables y de objeto.
Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: FSF y FSFE.
Noticia destacada de la Iniciativa de Código Abierto (OSI)
-
Porqué la transparencia importa más que nunca: Esta publicación del mes de agosto, también usada como Boletín mensual para los miembros de la Comunidad de la OSI, nos informa de variadas noticias como la opinión de Nick Vidal sobre el enfoque de Washington hacia la consideración de listas negras comerciales y órdenes ejecutivas dirigidas al uso de Pesos Abiertos y la IA de código abierto: la apertura no implica verificar pasaportes, y restringir el acceso estadounidense a Open Weights y la IA de código abierto no las hace desaparecer; simplemente dificulta que podamos estudiar y proteger las que el resto del mundo sigue utilizando. Y quienes pagarían primero las consecuencias de ese error no serían los grandes laboratorios que acaparan los titulares, sino las startups y los pequeños equipos que dependen de poder ver, modificar y ejecutar aquello de lo que dependen. Otras importantes incluidas fueron algunas tituladas como: La era de la IA avanza hacia la apertura y Comprender la legislación de código abierto y el impacto de la IA en el desarrollo de software moderno.
Cada modelo que hoy acapara titulares, sea de código abierto o cerrado, se basa en código abierto, funciona con infraestructura de código abierto y se fundamenta en investigaciones compartidas abiertamente. No se trata de una opinión personal, sino de la historia de cómo hemos llegado hasta aquí. Nada de esto existiría sin la comunidad de código abierto. Por eso, cuando leo que Washington está considerando listas negras comerciales y órdenes ejecutivas dirigidas a Open Weights y la IA de código abierto, no lo interpreto como una noticia tecnológica. Lo interpreto como una pregunta sobre si el bien común que esta comunidad ha construido será tratado como una poderosa fortaleza que debemos proteger o como una amenaza potencial que debemos neutralizar.
Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias más, haga clic en el siguiente enlace.
Últimas Noticias de la Organización Fundación Linux (FL)
- .
El Foro Europeo de Miembros de la Linux Foundation es un encuentro regional anual para los miembros europeos de la Linux Foundation, junto con ponentes invitados, patrocinadores y medios de comunicación. El evento de este año tendrá lugar el 6 de octubre en Praga, justo antes de la Cumbre Europea de Código Abierto. Este evento fomenta la colaboración, la innovación abierta y las alianzas entre los sectores público y privado que trabajan para impulsar la transformación digital mediante la colaboración abierta. Es una cita ineludible para líderes empresariales y técnicos que buscan promover una estrategia de código abierto a nivel europeo y definir la participación de las organizaciones europeas en el ámbito tecnológico global.
Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: Fundación Linux, en inglés; y la Fundación Linux Europa, en español.
Resumen
En resumen, esperamos que este “pequeño y útil compendio de noticias” con lo más destacado dentro y fuera de nuestro «Blog Desde Linux», para este octavo mes del presente año (agosto de 2026), sea un gran aporte al mejoramiento, crecimiento y difusión de todas las Tecnologías y Desarrollos libres y abiertos, dentro y fuera del Linuxverso.
Por último, recuerda visitar nuestra «página de inicio» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales.