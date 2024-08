AMD solicitó eliminar parte del código de ZLUDA del dominio público

Hace algunos meses compartía en nuestro blog hermano, «Linux Adictos», la noticia sobre la decisión AMD de dejar de financiar el desarrollo de ZLUDA, esto debido a que en su momento AMD menciono que no era de su interés comercial y esto permitió al desarrollador abrir sus desarrollos según lo acordado en el contrato.

ZLUDA fue inicialmente desarrollado para las GPU de Intel. Sin embargo, en 2022, el desarrollador del proyecto dejó Intel y firmó un contrato con AMD para desarrollar una capa compatible con CUDA para sus GPU.

Posterior a ello a inicios del presente año 2024, AMD determinó que no era estratégico para su negocio permitir la ejecución de aplicaciones CUDA en sus GPU (posiblemente por temor a problemas legales con NVIDIA). Según los términos de su contrato, esto permitió a Andrzej (conocido por su trabajo en la creación de implementaciones de tecnología CUDA para GPU de Intel y AMD) hacer públicos sus desarrollos y durante intercambios por correo electrónico, un representante de AMD también le otorgó permiso para publicar estos avances.

Esto despertó un gran interés en la comunidad, ya que ZLUDA prometía ofrecer compatibilidad binaria con aplicaciones CUDA ya compiladas con el compilador CUDA para GPU NVIDIA, sin necesidad de modificar el código fuente. Esta capacidad permitiría a los desarrolladores y usuarios ejecutar aplicaciones diseñadas para NVIDIA en hardware de AMD e Intel sin complicaciones. Como tal, ZLUDA permite la ejecución de aplicaciones CUDA sin modificaciones en sistemas con GPU AMD, utilizando la pila ROCm y el tiempo de ejecución HIP.

Pero ahora eso ha cambiado, ya que hace poco AMD solicito a Andrzej Janik, retirar del dominio público una parte del código del proyecto. Esta notificación se produce seis meses después de que el código se hiciera público, los abogados de AMD contactaron a Andrzej, informándole que el permiso concedido durante la correspondencia no tenía validez legal.

Debido a un acuerdo de confidencialidad, no se pueden divulgar detalles de las comunicaciones con los abogados de AMD. Como resultado de esta situación, Andrzej se vio obligado a retirar del dominio público todo el código que había desarrollado mientras trabajaba para AMD.

Sobre el caso Andrzej Janik ha mencionado que no tiene intención de abandonar el proyecto ZLUDA y planea reconstruirlo utilizando el código que había desarrollado antes de comenzar su colaboración con AMD (este código estaba originalmente diseñado para funcionar con GPU de Intel).

El código que estaba anteriormente aquí ha sido eliminado a petición de AMD.

El código fue publicado con la aprobación de AMD a través de un correo electrónico. El departamento legal de AMD ahora dice que no es legalmente vinculante, de ahí la revocación.

Antes de que alguien pregunte: no he recibido amenazas legales ni ninguna comunicación de NVIDIA.

¿Y ahora qué?

En este punto, una corporación hostil más no hace mucha diferencia. Planeo reconstruir ZLUDA a partir del código base anterior a AMD. La financiación para el proyecto está llegando y espero poder compartir los detalles en las próximas semanas. Tendrá un alcance diferente y ciertas características no volverán.

Quería que fuera una sorpresa, pero una de esas características era la compatibilidad con NVIDIA GameWorks. Lo hice funcionar en Batman: Arkham Knight, pero nunca lo terminé y ahora ese código nunca verá la luz del día: