AnythingLLM App IA abierta y todo en uno disponible para Linux

El mes pasado (junio, 2026) les ofrecimos una útil y práctica publicación sobre «LM Studio», una de las más conocidas y usadas aplicaciones abiertas y multiplataformas del ámbito de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) para el Escritorio de los ordenadores, es decir, una herramienta gráfica capaz ejecutar modelos LLM sin conexión a Internet. Y dado que existen muchas otras más, realmente útiles y versátiles, para los diferentes y más utilizados sistemas operativos del mundo (Windows, macOS y Linux) hoy les ofreceremos una publicación más sobre otras de ellas, llamada «AnythingLLM».

Además, si nunca has visto, escuchado o leído antes sobre esta aplicación IA de escritorio, vale destacar de entrada entonces qué, al igual que LM Studio y otras similares, AnythingLLM soluciona una importante y amplia interrogante informática que todo usuario de IAG siempre tiene presente: ¿Qué aplicación de IA todo en uno, personalizable, privada, confiable y con soporte para LLM locales, RAG y agentes de IA, existe y puede utilizarse sin necesidad de lidiar con configuraciones complejas, para fines personales, estudiantiles y profesionales en un hogar, empresa u organización? Así que, si eres de los que por estudio o trabajo busca una herramienta similar, pues sigue leyendo para que aprendas más.

LM Studio: Una app para ejecutar LLM locales y abiertos en tu PC

Pero, antes de introducirnos en esta interesante publicación sobre una nueva aplicación de Inteligencia Artificial más llamada «AnythingLLM», la cual está pensada como muchas otras similares para utilizar el poder de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) directamente sobre nuestros ordenadores, favoreciendo nuestra privacidad, anonimato, seguridad y economía; les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada, al finalizar de leer la misma:

Como Docente TI e Ingeniero en Informática, suelo probar, utilizar y recomendar muchas herramientas de software (profesionales, laborales y educativas). Unas de ellas son Google NotebookLM y Gemini (ambas de Google). Pero, dado que esas son en línea, suelo recomendar para usar sin conexión a Internet otras herramientas IA como AnythingLLM, Bavarder, Chatbox, Clippy Desktop Assistant, ComfyUI, GPT4All, Jan IA, Koboldcpp, LM Studio, Local AI, Ollama, Msty, Newelle, Pinokio, PyGPT, NetxChat y Witsy, entre otras.

AnythingLLM: App IA abierta y todo en uno disponible para Linux ¿Qué es AnythingLLM?

Analizando el sitio web oficial de «AnythingLLM», este desarrollo abierto y herramienta de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede ser descrita brevemente de la siguiente forma:

AnythingLLM es una de las principales aplicaciones de IA todo en uno, más fáciles de usar, y que además es capaz de gestionar sistemas RAG (Generación Aumentada por Recuperación: Técnica de IA que conecta y potencia un modelo de lenguaje largo con fuentes de datos externas), Agentes IA y mucho más; sin mayores dolores de cabeza de código o infraestructura. Además, AnythingLLM está creada por una compañía privada Mintplex Labs, Inc. Razón por la cual, no es un proyecto de una sola persona. Así que, si quieres o necesitas una aplicación de IA todo en uno, privada y sin configuración para LLM locales, RAG y agentes de IA, todo en un solo lugar sin la engorrosa configuración que requiere de un desarrollador experimentado, pues AnythingLLM Desktop es ideal para ti.

Además, en su sección oficial de GitHub, destacan lo siguiente:

Al usar AnythingLLM, ya obtienes todo lo que necesitas para una potente experiencia de IA agéntica centrada en tu propio entorno local. Y dado que, también estamos trabajando en el Open Computer, que proporciona un entorno informático completo para que lo utilicen los agentes de IA, esperamos pronto llevar las capacidades de los agentes de AnythingLLM a un nuevo nivel y a un paradigma de experiencia de usuario innovador para el uso de agentes de IA.

Nota: El proyecto Open Computer es un sistema operativo virtual creado expresamente para que los agentes de IA lo habiten y operen. Está diseñado para que los humanos lo administren, pero para que los agentes IA lo utilicen. No es un sistema operativo de propósito general, sino un entorno especializado, diseñado específicamente para que los agentes IA se ejecuten en hardware real con limitaciones de recursos realistas.

Características y funciones importantes

AnythingLLM es una herramienta muy robusta y versátil, por ello cuenta con una inmensa cantidad de excelentes características. Sin embargo, entre las más destacadas e importantes podemos mencionar algunas como las siguientes:

Es de código abierto : Además, es una aplicación de uso gratuito que cuenta con una licencia MIT.

Además, es una aplicación de uso gratuito que cuenta con una licencia MIT. Incluye una API de desarrollador integrada : Lo que le permite ser utilizada como una potente API para cualquier desarrollo personalizado o función en productos IA existentes.

: Lo que le permite ser utilizada como una potente API para cualquier desarrollo personalizado o función en productos IA existentes. Tiene capacidad multimodal : Razón por la cual, funciona muy bien con materiales de aprendizaje de lenguaje natural (LLM) tanto de texto como multimodales (documentos, imágenes, y audios) en una única interfaz.

: Razón por la cual, funciona muy bien con materiales de aprendizaje de lenguaje natural (LLM) tanto de texto como multimodales (documentos, imágenes, y audios) en una única interfaz. Permite utilizar muchos modelos LLM de forma local : Para ello, ofrece un mecanismo interno de descarga de algunos modelos LLM mediante un solo clic, o a través de la nube o la descarga e importación de archivos GGUF.

: Para ello, ofrece un mecanismo interno de descarga de algunos modelos LLM mediante un solo clic, o a través de la nube o la descarga e importación de archivos GGUF. Está construida como parte de un ecosistema IA : Por ello, concentra y dispone de un creciente ecosistema de complementos e integraciones para ampliar su funcionalidad en toda la aplicación y lo equipos donde sea utilizada.

: Por ello, concentra y dispone de un creciente ecosistema de complementos e integraciones para ampliar su funcionalidad en toda la aplicación y lo equipos donde sea utilizada. Ofrece una Interfaz Gráfica de Usuario sencilla de usar : Y gracias a ello, integra de forma muy optima a toda su increíble funcionalidad en una sola GUI elegante para que cualquiera pueda aprovechar fácilmente los LLM para cualquier tarea.

: Y gracias a ello, integra de forma muy optima a toda su increíble funcionalidad en una sola GUI elegante para que cualquiera pueda aprovechar fácilmente los LLM para cualquier tarea. Es muy personalizable : Lo que se expresa en que aparte de poder ampliar su potencial a través de agentes IA personalizados, también permite conectarse y utilizar aplicaciones de terceros, y mucha otras cosas más. Por lo que el limite es la capacidad y alcance de cada usuario.

: Lo que se expresa en que aparte de poder ampliar su potencial a través de agentes IA personalizados, también permite conectarse y utilizar aplicaciones de terceros, y mucha otras cosas más. Por lo que el limite es la capacidad y alcance de cada usuario. Es un desarrollo centrado en la privacidad: En consecuencia, esta diseñada para favorecer la privacidad por defecto, debido a que todo lo gestionado se almacena y ejecuta localmente en la máquina donde se ejecuta AnythingLLM.

Requerimientos de instalación (Hardware y Software)

Sobre Windows, macOS y Linux

Sintetizando lo más importante, podemos decir que para que AnythingLLm funcione optimamente se requiere de lo siguiente:

Sistemas Operativos : Windows 10/11, macOS 14.0 o superior y Distribuciones GNU/Linux modernas como Ubuntu 23.04 y Debian 11, o superiores. CPU: Procesadores Intel/AMD con 8 núcleos son recomendables. En macOS, cualquier chip de la serie M podrá gestionar LLM locales sin necesidad de hardware adicional. RAM: El mínimo recomendado es de 16 GB. Ya que, los LLM consumen gran cantidad de memoria del sistema operativo. GPU: Tarjeta gráfica dedicada de 4 GB de VRAM como mínimo. Sin embargo, de 8 a 12 GB o más de VRAM son ideales.

Procesos de instalación

Instalación y uso sobre Linux: Su despliegue es sumamente limpio e ideal para entornos linuxeros, ya que se distribuye oficialmente mediante un paquete empaquetado AppImage autónomo, y disponible para las arquitecturas x64 y arm64 . Explorar tutorial de instalación Instalación y uso sobre Windows: Su despliegue es rápido y sencillo a través de un archivo instalador clásico (.exe), disponible para arquitecturas x64 y ARM. Explorar tutorial de instalación Instalación y uso sobre macOS: Su despliegue es versátil y eficiente, tanto a través de un archivo instalador clásico (.dmg) como a través del sistema Homebrew, y disponibles tanto para procesadores Apple Silicon (M1/M2/M3) como procesadores Intel. Explorar tutorial de instalación

Nota: Actualmente, su versión actual es la versión AnythingLLM v1.15.0 de fecha de finales de junio del 2026.

Pantallazos de su Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

1. Descarga y ejecución inicial

2. Primer inicio – Interfaz de chat conversacional

3. Opciones de configuración (Preferencias de LLM):

Proveedores de IA

Administrador

Habilidades del Agente

Asistente de reuniones

Asistente de escritorio

Características especiales

Centro comunitario

Personalización

Canales

Herramientas

Los modernos archivos GGUF, como los anteriores y aún vigentes archivos GGML, son formatos de archivo utilizados para almacenar modelos IA para realizar inferencias. Especialmente, en el contexto de Modelos de Lenguaje Largo (LLM: Large Language Model) como el Modelo GPT (Generative Pre-trained Transformer: Transformador Generativo Preentrenado). Y por supuesto, también para el caso de los modelos IA conocidos como Modelos de Generación Aumentada por Recuperación (RAG: Retrieval Augmented Generation). Sin embargo, GGUF al ser más moderno que GGML, es más claro, extensible, versátil y capaz de incorporar nueva información sin comprometer la compatibilidad con modelos anteriores. Aunque, es de destacarse que, el desarrollo del formato GGUF se basa en el formato de archivo predecesor, es decir, GGML.

Resumen

En resumen, «AnythingLLM», desde mi punto de vista es una excelente alternativa a aquellos que por algún motivo, no deseen o no puedan utilizar «LM Studio». Siendo un buen punto a favor de «AnythingLLM» que si cuenta con un amplio soporte multilingüe para el idioma español, entre otros más, como excelentes capacidades agénticas y RAG. Mientras que, un punto en contra sería que «LM Studio» cuenta con una mayor cantidad de modelos LLM (archivos GGUF descargables) disponibles a utilizar de forma automatizada debido a su excelente integración con la web de Hugging Face.

Por ello, considero a ambas herramientas IAG como soluciones idóneas e imprescindibles para que cualquiera (entusiasta, estudiante, trabajador y profesional TI) se inicie en el uso de Modelos LLM, Sistemas RAG y Agentes IA locales, es decir, sin conexión a Internet. Y como ya es costumbre, te invitamos a dejarnos tu opinión en los comentarios sobre esta u otras herramientas IA similares.

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