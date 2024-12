Apertis, la distro de Collabora para dispositivos integrados

Navegando por la red me encontré con una distribucion que capto mi atención y es que desde el momento en el que visualice el texto «Collabora» sabía que algo bueno sería y asi es, ya que personalmente desconocía que Collabora tuviera su propia distro de Linux, la cual tiene nombre Apertis y que fue diseñada inicialmente para automóviles, pero que ahora se ha expandido a una variedad de dispositivos electrónicos, equipos industriales y tecnología integrada.

Apertis está diseñada sobre la base de Debian GNU/Linux 12 y su enfoque toma en cuenta los posibles desafíos legales asociados con algunas licencias de software libre, como la GPLv3, que prohíbe prácticas como la tivoización (vincular software con hardware de manera restrictiva). En lugar de ello, se da preferencia a opciones que permiten el uso de software y firmware certificado, con la firma digital del fabricante.

El proyecto Apertis sigue las directrices de Debian e incluye solo software bajo licencias abiertas o que al menos permiten la distribución libre. Además, cada compilación incluye un informe SBOM (Software Bill of Materials), lo que proporciona detalles sobre las licencias y versiones de los archivos utilizados, ayudando a identificar posibles vulnerabilidades.

Sobre Apertis

La distribución está estructurada de forma modular, lo que permite a los fabricantes personalizar y ajustar el entorno del sistema según las necesidades específicas. Además, soporta tanto la creación de compilaciones mediante paquetes deb tradicionales como imágenes monolíticas, las cuales se actualizan de manera atómica utilizando la tecnología OSTree.

Una característica destacada de Apertis es su capacidad para crear compilaciones que no incluyen software bajo la licencia GPLv3. En lugar de emplear versiones antiguas de herramientas GNU que eran incompatibles con esta licencia, Apertis ha adoptado alternativas modernas y permisivas, como los utilitarios uutils escritos en Rust y distribuidos bajo la licencia MIT. Asimismo, en lugar de usar GnuPG, Apertis opta por Sequoia-PGP, que se distribuye bajo las licencias GPL-2+ y LGPL-2+. No obstante, para aquellos que no tienen problemas con las restricciones de la GPLv3, también existe la opción de utilizar las herramientas tradicionales

Apertis somete todos sus componentes a rigurosas pruebas, tanto manuales como automatizadas, en plataformas de hardware de referencia, tales como las placas Raspberry Pi 4 SoC R-car. Los resultados de estas pruebas se hacen públicos para garantizar la transparencia y las pruebas automatizadas de los sistemas completos en equipos de referencia se realizan utilizando la infraestructura LAVA (Linaro Automated Validation Architecture).

El kernel de la distribución se basa en la última versión LTS de Linux. Por ejemplo, la versión Apertis 2024.3 utiliza el kernel 6.6, en lugar del kernel 6.1 de Debian 12. Cada versión de Apertis tiene un ciclo de mantenimiento de 1 año y 9 meses, con actualizaciones trimestrales para corregir errores.

La distribución incluye más de 5000 paquetes, y todo el desarrollo, incluidas las imágenes, utilidades y configuraciones, se realiza de manera abierta en un repositorio público de Git. Para la colaboración, se usa GitLab, y la integración continua se gestiona a través de GitLab CI. El kit de herramientas OBS (Open Build Service) se emplea para generar los paquetes binarios a partir del código fuente, y los repositorios APT para la distribución se gestionan con aptly.

Apertis 2024.3

Cabe mencionar que actualmente Apertis se encuentra en su versión 2024.3 y en ella se han incluido varias mejoras y características, además de la actualización al nuevo kernel de Linux.

Entre las mejoras y novedades que se destacan:

Permite ejecutar contenedores OCI sin privilegios de root ni demonios de orquestación.

Mejora la integración con las políticas de licencia de Apertis.

Incluye el acelerador de aprendizaje automático para inferencia, con soporte para frameworks como PyTorch, TensorFlow y scikit-learn.

Optimiza el rendimiento en hardware especializado y acelera el entrenamiento en GPU NVIDIA.

Se incorporó el paquete a Debian, respondiendo a demandas de la comunidad.

Se integraron optee-os, optee-client y optee-test, habilitando soporte para hardware como TI SK-AM62x y QEMU ARMv8.

Estos paquetes también se contribuyeron a Debian.

Soporte inicial para TI SK-AM62.

Guía detallada para personalizar imágenes para hardware como Orange Pi Zero2.

Nuevo perfil para dpkg con advertencias adicionales que mejoran la seguridad y calidad del sistema.

Herramienta que facilita el seguimiento de modificaciones en compilaciones diarias.

Detalle de licencias y derechos de autor en archivos no binarios.

Informes de seguridad para rastrear CVE en dependencias.

Uso de OSS Review Toolkit para mejorar la revisión de licencias.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar y obtener Apertis

Las imágenes del sistema están disponibles para arquitecturas x86_64, arm64 y armhf y las puedes obtener desde el siguiente enlace.