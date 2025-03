Aplacando el gallinero: Linus Torvalds recalca su postura sobre Rust

Durante todo el mes de Febrero estuvimos compartiendo diversas noticias sobre el caso de las problemáticas y desacuerdos que se han generado en la comunidad de desarrolladores del Kernel de Linux por el desarrollo en Rust.

Incluso, algunos de los pesos pesados en la comunidad han dado a conocer su postura y peor aún, algunos han renunciado a sus cargos como mantenedores dentro de algunos de los subsistemas del kernel de Linux.

Ante esta oleada de discusiones y que tal parece que se está saliendo de control, Linus Torvalds ha tomado cartas en el asunto y se ha sumado a la discusión en torno a la resistencia de algunos mantenedores a la introducción de Rust en el kernel de Linux.

Según Linus, ningún mantenedor está obligado a aprender, usar o incluso considerar el código escrito en Rust si no lo desea, ya que pueden continuar trabajando exclusivamente con C.

Literalmente era solo otro usuario, en una situación completamente separada. subdirectorio, eso no cambió el código que mantienes de ninguna manera, forma o figura.

El hecho es que la solicitud de extracción a la que te opusiste NO TOCÓ EL DMA CAPA EN ABSOLUTO.

Tenía esperanzas y lo intenté, a ver si este hilo largo daba resultados. en algo constructivo, pero esto parece ir hacia atrás (o al menos al menos no hacia adelante).

El miércoles 19 de febrero de 2025 a las 22:42, Christoph Hellwig <hch@infradead.org> escribió: > El documento afirma que ningún subsistema está obligado a usar Rust. Eso está comprobado. > estar equivocado por Linus. Y aunque quizás no lo supieras cuando > Al escribir el documento, absolutamente lo hiciste al publicarlo en la lista.

Sin embargo, si un mantenedor decide no involucrarse, tampoco tendrá la oportunidad de influir en la forma en que se desarrolla, ni de influir en cómo se integran sus enlaces externos al código de su propio subsistema.

Torvalds explicó que aquellos mantenedores que estén interesados en avanzar con Rust podrán participar en su desarrollo, influir en la construcción de enlaces y ayudar en el mantenimiento de las interfaces correspondientes. Por el contrario, quienes opten por no tratar con Rust estarán protegidos de los problemas que puedan surgir en su uso, pero también se verán excluidos de influir en su evolución. Este enfoque crea una especie de barrera que, si bien resguarda a los que se dedican exclusivamente a C, a la vez les impide contribuir a la mejora de la integración de Rust.

Así que este correo electrónico no trata sobre ninguna «política de Rust». Este correo electrónico trata sobre una

Un problema mucho mayor: como mantenedor, estás a cargo de tu código,

Claro, pero no estás a cargo de quién usa el resultado final y cómo.

No tienes que gustarte Rust. No tienes que preocuparte por él. Eso es…

Se ha dejado bastante claro desde el principio que nadie es

obligados a tener que aprender de repente un nuevo idioma, y ​​que las personas que

Si quieres trabajar exclusivamente en el lado C, puedes seguir haciéndolo.