3 aplicaciones abiertas más para optimizar MS Windows – Parte 2

Hace poco más de un año (mayo, 2025) les ofrecimos una genial recopilación de aplicaciones de código abierto para optimizar MS Windows. Ya que, tal como expresamos en esa oportunidad, e independientemente de que solamente usemos Distribuciones basadas en Linux y BSD, o Windows y macOS, o ambos sistemas operativos al mismo tiempo; lo idóneo siempre será privilegiar por motivos de costes, privacidad, anonimato y seguridad informática en general, el uso de aplicaciones libres, abiertas y gratuitas. Y ya que ha pasado un buen tiempo desde ello, hoy les ofrecemos una segunda parte de dicho contenido, en la cual les daremos a conocer sobre «3 útiles aplicaciones libres, abiertas y gratuitas más para optimizar MS Windows».

Sin embargo, antes de empezar creemos importante mencionar que, en la primera parte de esta publicación incluimos a las siguientes 3 aplicaciones llamadas Optimizer, Winhance y WinTune. Y que de ellas, la única que actualmente no sigue su curso normal de desarrollo es Optimizer. Pero, que en su reemplazo, existe ahora la aplicación de limpieza y optimización llamada OptimizerNXT. Ambas del mismo Desarrollador de Github llamado D

4 útiles aplicaciones de código abierto para optimizar MS Windows

Y como de costumbre, antes de introducirnos en esta interesante y útil publicación sobre estas nuevas «aplicaciones libres, abiertas y gratuitas más para optimizar MS Windows», adicionales a Optimizer (OptimizerNXT), Winhance y WinTune; les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada (parte I), al finalizar de leer la misma:

El Linuxverso (ámbito del software libre, código abierto y GNU/Linux) no se limita al mundo de las Distribuciones y Sistemas Operativos libres y abiertos, como Linux y BSD. También representa una parte importante y hasta fundamental de los ecosistemas de sistemas operativos privativos, cerrados y pagos, como por ejemplo, de macOS y Windows.

3 aplicaciones abiertas más para optimizar MS Windows – Parte 2

Kudu

Kudu es una suite de mantenimiento para sistemas operativos, gratuita y de código abierto, con más de 15 herramientas para limpiar, optimizar y proteger tus equipos con Windows, macOS y Linux. No incluye anuncios ni software innecesario: Solo herramientas potentes que respetan tu sistema y tu privacidad. Por ello, tanto si eres un usuario individual que mantiene su ordenador en buen estado como si eres un administrador de TI que gestiona cientos de dispositivos, Kudu tiene las herramientas que necesitas. La aplicación de escritorio se encarga del mantenimiento local, y su agente para Linux se ejecuta sin interfaz gráfica en servidores y Kudu Cloud lo integra todo con un panel de administración centralizado. Explorar repositorio GitHub

Sparkle

Sparkle es una herramienta de optimización de Windows, gratuita y de código abierto. Y su objetivo es ayudar a los usuarios a eliminar aplicaciones innecesarias y servicios no deseados, mejorar la privacidad desactivando el seguimiento de Microsoft (funciones de telemetría y seguimiento), facilitar el aumento del rendimiento (optimizando la configuración del sistema para lograr una mayor velocidad) y mantener el sistema limpio y rápido (eliminando los archivos basura y temporales). Además, su operación es segura y reversible, puesto que todos sus cambios implementados se pueden revertir. Y ofrece una interfaz de usuario moderna y actualizaciones automáticas para facilitar que los usuarios se mantengan con la aplicación actualiza fácilmente. Explorar repositorio GitHub

WinScript

WinScript es una herramienta de código abierto con licencia GPL-3.0, ligera y fácil de usar, cuyo objetivo es facilitar la creación e implementación de scripts de Windows desde cero; y mejorar y personalizar la experiencia de usuario de Windows. Por ello, actualmente incluye scripts para optimizar el sistema operativo esencialmente mediante la eliminación del software innecesario y los componentes preinstalados de Windows (ejemplo: Microsoft Store, OneDrive, Copilot y Edge) y la desactivación de los widgets, la función de recuperación y las funciones para el consumidor, y todo lo demás que no necesites. Además, permite mejorar la privacidad, el rendimiento y la instalación de aplicaciones. También permite eliminar fácilmente el software innecesario, desactivar la telemetría, mejora el rendimiento de Windows, instalar aplicaciones favoritas en lote y mucho más. Explorar repositorio GitHub

Listado de todas las aplicaciones libres, abiertas y gratuitas, conocidas y recomendadas, para limpiar y optimizar Windows

Limpiar

Limpiar y optimizar

Czkawka es una aplicación multiplataforma sencilla, rápida y fácil de usar para eliminar archivos innecesarios sobre los actuales Sistemas Operativos (Linux, Windows, macOS, FreeBSD, x86, ARM, RISC-V e incluso Android). Sin embargo, actualmente también es capaz de detectar y eliminar carpetas vacías, archivos grandes, archivos vacíos, archivos temporales, e imágenes y vídeos similares o idénticos.

Resumen

En resumen, esperamos que estas nuevas «aplicaciones libres, abiertas y gratuitas más para limpiar y optimizar MS Windows», adicionales a Optimizer (OptimizerNXT), Winhance y WinTune, les permita a muchos usuarios ofimáticos de Windows, y usuarios avanzados y técnicos multiplataforma (Windows y Linux/BSD) ejecutar las necesarias y pertinentes actividades de mantenimiento y reparación tan necesarias sobre Windows para mantener un alto nivel de rendimiento. Y, si actualmente conoces alguna otra aplicación similar que realmente valgan la pena conocer, probar, utilizar y recomendar, te invitamos a mencionarla vía comentarios para abordarla en una futura publicación (parte 3).

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