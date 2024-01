AppImageTool: ¿Cómo construir nuestras propias apps AppImage?

La fragmentación o abundancia de alternativas en Linux siempre suele ser algo relevante, positivo o no, en la Comunidad Linuxera. Por ello, siempre estamos inmersos, tanto como creadores/consumidores de contenidos como usuarios profesionales o no, en las múltiples noticias, novedades y sucesos relacionados con las muchas Distribuciones GNU/Linux, Aplicaciones, Sistemas, Plataformas y más. Y por supuesto que también, en las muchas Guías rápidas y Completos tutoriales posibles para aprender o resolver problemas y necesidades.

Por ello, y pensando en ambas cosas, hoy les traemos una muy útil Guía rápida para lograr crear nuestras propias apps AppImage utilizando otra herramienta adicional llamada «AppImageTool». La cual, es un utilitario de software alternativo o complementario a Pkg2AppImage, que en una anterior publicación también enseñamos a utilizar para lograr el mismo objetivo. Ya que, cuando hablamos de aplicaciones universales y portables, entre Flatpak, Snap y AppImage, muchos solemos preferir a este último formato, y más si de forma fácil y rápida podemos crear nosotros mismos las aplicaciones y juegos portables necesarios, a partir de los archivos fuentes y binarios existentes de desarrollos ya existentes.

Pero, antes de iniciar la lectura de esta publicación sobre qué la útil y complementaria aplicación del proyecto AppImage llamada «AppImageTool», les recomendamos la anterior publicación relacionada con la app similar previamente mencionada y abordada:

Según sus propios desarrolladores del Proyecto AppImage en su sitio web oficial, la aplicación «AppImageTool» es descrita brevemente de la siguiente forma:

AppImageTool es una herramienta que le permite generar archivos AppImage. Una AppImage es un paquete autoejecutable que contiene una aplicación y todo lo que necesita para una ejecución exitosa, de forma tal de que, si no se encuentran en el sistema operativo donde serán ejecutadas, entonces no haya problemas. Esto puede incluir archivos de librerías que no suelen estar disponibles en los sistemas de destino, recursos como traducciones, iconos, fuentes y otros archivos auxiliares (dependencias).