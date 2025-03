¿Qué son los archivos GGUF?: Descarga y utiliza útiles Modelos IA

Hace poco más de una semana, les ofrecimos una interesante y útil publicación llamada “Top 2025: Mejores clientes de escritorio de Chatbot IA para Linux”. Para que así, muchos pudieran conocer de primera mano unos cuantos programas importantes de Chatbot IA locales, es decir, Aplicaciones de escritorio que funcionan como Clientes locales de Chatbot IA para ordenadores modernos y de vastos recursos de hardware. Y dado que, en el mismo, para no hacerlo muy extenso y complejo, solo incluimos como de costumbre una breve descripción técnica de cada uno de ellos; no incluimos ni mencionamos que, muchos de los mencionados podían no solo trabajar con varios Modelos LLM/RAG en línea vía “APIs”, públicas y privadas, sino de forma local, mediante los conocidos archivos GGUF. Por ello, hoy nos enfocaremos en explicar de forma breve y sencilla «que son los archivos GGUF, cómo se pueden conseguir y descargar fácilmente para utilizar diversos Modelos IA», tanto de forma local, como en red o en línea.

Y de entrada, para entrar en contexto, vale mencionar rápidamente que un archivo GGUF es un formato de archivo binario diseñado específicamente para la carga y el guardado rápido de modelos IA. Además, que fue diseñado para lograr superar las limitaciones del aún vigente formato de archivo de modelos IA llamado GGML. Y que gracias a su compatibilidad con diversos lenguajes de programación como Python y R, se ha hecho más popular, a la par de que permite más fácilmente el ajuste fino de los LLM usados sobre aplicaciones especializadas, entre muchas otras más ventajas, como un menor tamaño por modelo IA (LLM / RAG). Así que, si este tema es lo tuyo, sigue leyendo este artículo.

Top 2025: Mejores clientes de escritorio de Chatbot IA para Linux

Pero, antes de iniciar la lectura de esta publicación sobre «qué son los archivos GGUF, cómo se pueden conseguir y descargar fácilmente para utilizar diversos Modelos IA», les recomendamos una anterior publicación relacionada con esta tecnología de la Inteligencia Artificial para su posterior lectura:

¿Qué son los archivos GGUF?: Descarga y utiliza útiles Modelos IA

¿Qué son los archivos GGUF?

Aunque, los temas de la ciencia y tecnología relacionada con el ámbito de la Inteligencia Artificial suelen ser muchas veces complejos de entender, de forma sencilla y breve se puede decir que, tanto los modernos archivos GGUF como los anteriores y aún vigentes archivos GGML, son formatos de archivo utilizados para almacenar modelos para realizar inferencias.

Especialmente, en el contexto de Modelos de Lenguaje Largo (LLM: Large Language Model) como el Modelo GPT (Generative Pre-trained Transformer: Transformador Generativo Preentrenado). Y por supuesto, también para el caso de los modelos IA conocidos como Modelos de Generación Aumentada por Recuperación (RAG: Retrieval Augmented Generation).

Sin embargo, GGUF al ser más moderno que GGML, es más claro, extensible, versátil y capaz de incorporar nueva información sin comprometer la compatibilidad con modelos anteriores. Aunque, es de destacarse que, el desarrollo del formato GGUF se basa en el formato de archivo predecesor, es decir, GGML.

En resumen, podríamos decir que algunas de las ventajas de GGUF sobre GGML son las siguientes:

Mayor flexibilidad: GGUF permite una mayor flexibilidad en la forma en que se almacenan los datos del modelo, lo que facilita la adición de nuevas características y la adaptación a diferentes arquitecturas de modelos.

GGUF permite una mayor flexibilidad en la forma en que se almacenan los datos del modelo, lo que facilita la adición de nuevas características y la adaptación a diferentes arquitecturas de modelos. Mejor compatibilidad: GGUF está diseñado para ser más compatible con una variedad más amplia de herramientas y bibliotecas, lo que simplifica el flujo de trabajo para los desarrolladores.

GGUF está diseñado para ser más compatible con una variedad más amplia de herramientas y bibliotecas, lo que simplifica el flujo de trabajo para los desarrolladores. Mayor eficiencia: GGUF puede ofrecer una mayor eficiencia en términos de tamaño de archivo y velocidad de carga, lo que puede resultar en un rendimiento mejorado para los LLM.

GGUF puede ofrecer una mayor eficiencia en términos de tamaño de archivo y velocidad de carga, lo que puede resultar en un rendimiento mejorado para los LLM. Estandarización: GGUF busca ser un formato unificado, lo que favorece la interoperabilidad entre diferentes herramientas y modelos.

¿Dónde puedo descargar archivos GGUF para utilizar diversos modelos IA sobre diferentes apps de Chatbots IA?

Teniendo en claro todo lo anterior, nos queda en claro que lo ideal a la hora de utilizar Chatbots IA sobre modernos y robustos ordenadores de escritorio o servidores es, utilizar programas de Chatbots IA como AnythingLLM, Jan y LM Studio. Los cuales, de forma fácil y rápida, permiten utilizar archivos GGUF para gestionar diversos Modelos IA sobre un ordenador de escritorio.

Aclarando que, mientras las 2 primeras apps de Chatbots IA permiten importar archivos GGUF ya descargados, la última permite descargar en línea archivos GGUF para luego utilizarlos de forma fácil y rápida. Y hasta exportarlos/gestionarlos hacia apps de terceros cono AnyThingLLM y Chatbox, con tan solo copiarlos de su carpeta de Gestión de modelos IA como a través de la publicación vía API por medio de una URL de Red LAN/WAN.

Sin embargo, si lo que se desea es conseguir un repositorio en línea, enorme y más variado, de archivos GGUF, lo mejor es ir a la siguiente Sección de Archivos GGUF del sitio web de HuggingFace. En la cual, la variedad es enorme y se encuentra en pleno crecimiento.

Grok ha sido previamente entrenado utilizando una extensa colección de datos de texto utilizando la pila de aprendizaje patentada de xAI. Posee aproximadamente 314 mil millones de parámetros, lo que lo convierte en el modelo de lenguaje IA abierto más grande disponible actualmente.

Resumen

En resumen, esperamos que debido a que ya conoces y seguramente usas una o más aplicaciones de escritorio de Chatbot IA sobre tu ordenador (del trabajo, hogar y escuela) con Internet y mediante el uso de las “APIs” públicas y privadas de los diferentes Modelos IA existentes; y que ahora ya conoces «qué son los archivos GGUF, cómo se pueden conseguir y descargar fácilmente para utilizar diversos Modelos IA» de forma local, como en red o en línea, pues logres dicho objetivo con facilidad y éxito. Sobre todo, cuando no cuentes con conexión a Internet, pero sí con un robusto y moderno ordenador. Y en caso de que, conozcas otra forma fácil y sencilla de conseguir y descargar este tipo de archivos, te invitamos a mencionarlo vía comentarios, para el disfrute y utilidad de todos.

Por último, recuerda visitar nuestra «página de inicio» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales. Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.