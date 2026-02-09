Arti 2.0: limpia su código, elimina configuraciones viejas, mejoras y mas

El Proyecto Tor continúa su metódica reescritura de la privacidad en internet con el lanzamiento de Arti 2.0. Aunque ver un salto a la versión «2.0» suele indicar grandes cambios, mejoras de interfaces renovadas o características revolucionarias, en el ecosistema de Rust y bajo la disciplina del Versionado Semántico (SemVer), este número cuenta una historia diferente: la de la madurez del proyecto y la limpieza necesaria.

Los desarrolladores han dejado claro que este lanzamiento no se trata de grandes mejoras visibles para el usuario final, sino de romper con el pasado para asegurar que las interfaces de programación (API) se mantengan ordenadas y sostenibles a largo plazo.

¿Qué hay de nuevo en Arti 2.0?

Tal y como mencionamos al inicio, la etiqueta 2.0 es, en esencia, el trabajo de limpieza que se realizó sobre el proyecto. Y es que el equipo de desarrollo menciona que ha aprovechado este lanzamiento para eliminar todo lo acumulado, eliminando opciones de configuración que llevaban tiempo marcadas como obsoletas. Por ejemplo, ahora los administradores que aún dependían de proxy.socks_port o proxy.dns_port se verán que sus configuraciones dejan de funcionar, obligándoles a migrar a las formas modernas proxy.socks_listen y proxy.dns_listen. De igual manera, la sintaxis antigua para definir autoridades de directorio ha sido retirada definitivamente.

Pero el cambio más significativo para los desarrolladores es el nuevo estatus del paquete arti en sí mismo. Todas sus APIs, salvo la función principal de entrada, han sido marcadas como experimentales. Este movimiento es una advertencia clara: el paquete arti debe tratarse como un binario final, no como una librería de desarrollo. Quienes busquen construir aplicaciones sobre la red Tor deben dirigir su mirada hacia arti-client u otros paquetes de nivel inferior, ya que el uso directo de las herramientas internas de Arti queda ahora fuera de las garantías de estabilidad, sujeto a cambios o eliminaciones futuras sin previo aviso.

Aunque «2.0» pueda parecer un número de lanzamiento emocionante, en realidad es bastante trivial.

Semver nos exige aumentar el número de versión principal al realizar cambios importantes, y teníamos un par de cambios importantes que queríamos implementar para mantener nuestras API ordenadas. Los únicos que deberían notar cambios significativos en esta versión son los desarrolladores que crean aplicaciones usando el articrate directamente, en lugar del crate recomendado arti-client u otros crates de nivel inferior.

Más allá de la limpieza, el verdadero trabajo de ingeniería en Arti 2.0 ha ocurrido entre las lineas del código, donde se están construyendo los pilares para que Arti pueda actuar finalmente como un relé y una autoridad de directorio. Se ha implementado una nueva arquitectura de reactor de circuito, modular y genérica, que promete ser el corazón de la gestión de tráfico futuro. Aunque la capacidad de funcionar plenamente como relé aún no está lista para producción, los avances son tangibles: ahora existe la capacidad de lanzar canales de relé, responder a negociaciones de conexión (handshakes) y actuar como servidor en conexiones TLS.

En el frente de las autoridades de directorio, la gestión de certificados ha sido mejorada, ya que en esta nueva versión de Arti 2.0, ahora es capaz de descargar, validar y almacenar certificados de autoridad de manera autónoma. A esto se suma una pequeña pero útil adición para la usabilidad: el soporte para el tipo de socket inet-auto, que permite al servidor RPC elegir automáticamente un puerto TCP libre, simplificando el despliegue en entornos donde la gestión manual de puertos es un obstáculo.

De los demás cambios que se destacan, podremos encontrar:

Se ha eliminado la compatibilidad con la sintaxis anterior para especificar las autoridades de directorio. La nueva sintaxis se puede ver en la configuración de ejemplo.

Se corrigió un error que impedía que la limitación de la velocidad de registro funcionara correctamente.

Se actualizó a versiones más nuevas de varias dependencias.

Actualizado a la última lista de directorios de respaldo de Tor.

Se eliminaron las funciones obsoletas memquotay dialoguerde carga (que no hacían nada).

Se eliminaron las funciones » signal-hooky cargo», que eran alias de «<sub> «. La función debe usarse directamente.signal-hook-async-stdasync-signalasync-signal

Finalmente, si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.