Bard ya permite generar imágenes a través de la red neuronal Imagen 2

Generador de imagenes en Bard

Google dio a conocer hace poco, mediante una publicación de blog, las nuevas actualizaciones que ha integrado a su IA, «Bard» y en su publicación presume de un salto significativo al introducir la capacidad de generar imágenes a partir de texto.

El nuevo generador de imágenes AI de Google Bard es una herramienta innovadora que permite a sus usuarios crear imágenes utilizando inteligencia artificial avanzada. Esta tecnología integra la comprensión del lenguaje y la creación de imágenes, ofreciendo un método sencillo para generar ilustraciones visuales para presentaciones o dar rienda suelta a la creatividad.

Google menciona que la nueva característica permite a los usuarios de Bard generar imágenes de alta calidad utilizando descripciones conversacionales, pues al igual que muchas IA enfocadas a generar imágenes a partir de texto, Bard solo necesita que el usuario ingrese una descripción de como crear la imagen y Bard generará imágenes personalizadas y variadas para dar vida a la idea.

Lo más notable es que esta característica no tiene costo alguno para los usuarios, a diferencia de ChatGPT Plus, que requiere una suscripción paga. Además, la generación de imágenes no se limitará a Bard, ya que Google ha lanzado ImageFX, una herramienta fotográfica experimental basada en Imagen 2, que permite a los usuarios crear imágenes mediante mensajes de texto simples y enviar comentarios directamente a los ingenieros de Google.

“Para darle un impulso a tu creatividad, ahora puedes generar imágenes en Bard en inglés de forma gratuita en la mayoría de los países del mundo. Esta nueva característica está impulsada por nuestra plantilla Imagen 2 actualizada, que está diseñada para equilibrar calidad y velocidad, brindando resultados fotorrealistas de alta calidad. Simplemente ingrese una descripción, como “crea una imagen de un perro en una tabla de surf”, y Bard generará imágenes personalizadas y variadas para ayudar a darle vida a su idea”, dice Google.

Por otra parte, Google también está ampliando la disponibilidad de Gemini Pro. Anteriormente se anticipó que Bard con Gemini Ultra traería la función de generación de imágenes, y ahora los usuarios podrán experimentar la función avanzada con Gemini Pro. Esta interacción y avance podrían generar una competencia sería para ChatGPT Plus.

Sin embargo, como es habitual en Google, es importante tomar en cuenta que de momento esta función no está disponible en todas partes, ya que por ejemplo en UE, Suiza y el Reino Unido están excluidos por ahora. Además, la generación de imágenes inicialmente sólo está disponible para usuarios mayores de 18 años y solo en inglés.

En diciembre pasado, incorporamos Gemini Pro a Bard en inglés, dándole a Bard habilidades más avanzadas de comprensión, razonamiento, resúmenes y codificación. Hoy Gemini Pro en Bard estará disponible en más de 40 idiomas y más de 230 países y territorios , para que más personas puedan colaborar con esta versión más rápida y capaz de Bard.

Por último y no menos importante, cabe mencionar que Google también ha implementado medidas de seguridad técnicas ya que se menciona que las imágenes incluirán una marca de agua de la compañía para indicar que son generadas por inteligencia artificial para evitar la generación de imágenes de personas conocidas y restringir contenido violento, ofensivo o sexualmente explícito, dado que la función sigue el incidente de distribución de fotografías pornográficas creadas por inteligencia artificial que involucraron a Taylor Swift.

Todas las imágenes generadas por ImageFX estarán marcadas con SynthID y seguirán los principios y reglas técnicas de inteligencia artificial de Google. Estas herramientas se suman a otras creaciones de IA de Google, como MusicFX y TextFX, que se lanzaron el año pasado y están disponibles para probar en Google Labs.

Para los interesados en poder probar esta nueva función, basta con dirigirse a Bard y solicitar la creación de una imagen, si tienes dudas puedes consultar la página de ayuda para generar imágenes en Bard en el siguiente enlace.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, te invitó a que cónsules la publicación de Google en el siguiente enlace.