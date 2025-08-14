Bcachefs queda fuera del kernel de Linux tras conflicto entre desarrolladores

Bcachefs es un sistema de archivos de copia en escritura para sistemas operativos basados ​​en Linux

Hace poco, se dió a conocer información importante sobre el futuro del sistema de archivos Bcachefs (conocido por su enfoque moderno y su rendimiento competitivo frente a alternativas como Btrfs y ZFS), ya que será retirado del árbol principal del kernel de Linux.

Y es que, a pesar de sus méritos técnicos y de un desarrollo activo, el proyecto se ha visto atrapado en un prolongado conflicto entre su creador, Kent Overstreet, y los principales mantenedores de los subsistemas de memoria virtual (VM) y sistemas de archivos (FS).

Un sistema de archivos con potencial, pero sin espacio en el núcleo

Bcachefs utiliza la técnica de copia en escritura (Copy-on-Write, COW), lo que significa que los cambios no sobrescriben los datos existentes. En su lugar, el nuevo estado se guarda en otra ubicación y después se actualiza el puntero que lo referencia. Esta arquitectura ofrece ventajas en integridad y recuperación de datos, colocándolo como un serio competidor frente a otras soluciones de alto rendimiento.

Sin embargo, con la reciente noticia de la exclusión del árbol principal del kernel, esto implica que los usuarios que quieran seguir utilizando Bcachefs deberán recurrir a compilaciones externas o esperar a que vuelva a integrarse oficialmente en la rama principal del desarrollo.

El conflicto detrás de la decisión

El conflicto entre Kent Overstreet y varios mantenedores clave no es nuevo, ya que lleva años gestándose y no ha tenido solucion. Según las partes involucradas, el problema no radica principalmente en cuestiones técnicas ni en violaciones a los procedimientos de desarrollo, sino en una profunda pérdida de confianza.

La situación se tensó aún más tras una disputa reciente sobre si la función journal_rewind debía considerarse una corrección de errores o la introducción de una nueva característica. Para Linus Torvalds, esta fue la gota que colmó el vaso. En declaraciones públicas, el creador de Linux subrayó que para restaurar la confianza no bastan las promesas de “mejorar el comportamiento”, sino que se requiere una demostración sostenida de trabajo colaborativo y sin fricciones con otros desarrolladores.

La postura de Linus Torvalds

Torvalds considera que el problema es sistémico y no personal. A su juicio, afecta a todo el ecosistema de mantenedores de sistemas de archivos y del subsistema de memoria virtual.

Parece que has olvidado nuevamente cuál era el sentido de la ventana de combinación. No comenzamos a agregar nuevas funciones solo porque haya encontrado otros errores. Sigo firmemente convencido de que cualquiera que use bcachefs es…

Esperando que fuera experimental. Más les vale. Haga que las correcciones -rc sean correcciones puras.

Cree que cualquier intento de reintegrar Bcachefs debe pasar por un período prolongado de cooperación fluida mientras el proyecto se mantenga fuera del kernel principal.

La visión de Kent Overstreet

Por su parte, Kent Overstreet defiende que Bcachefs ya es un sistema estable con una base de usuarios considerable. Afirma seguir las reglas de integración de cambios y aplicar únicamente correcciones críticas cuando es necesario.

Honestamente, la mayoría de las personas que usan bcachefs, por lo que he visto, simplemente…

Quiero algo que funcione. Hay muchas personas que han sido perjudicadas por btrfs. Incluso yo he estado…

Veo cada vez a más personas en discusiones recientes hablando sobre

sistemas de archivos irrecuperables con XFS (!). Eso último me ha sorprendido (y no creo que sea nada del otro mundo)

que ver con la calidad del código), pero honestamente debería servir como una

Una llamada de atención sobre cuánto se está perdiendo y cuán gravemente

Hemos estado fallando.

Además, propone un modelo de lanzamiento más ágil que permita entregar parches y mejoras a los usuarios sin largas esperas.

Un futuro incierto, pero no cerrado

En el corto plazo, el futuro de Bcachefs parece depender de su desarrollo externo al kernel oficial, con distribuciones de Linux y repositorios de terceros asumiendo su mantenimiento. No obstante, recuperar la confianza de la comunidad de Linux podría llevar años y requerir que Overstreet se involucre activamente en otros proyectos, colaborando estrechamente con mantenedores de prestigio.