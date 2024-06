blendOS v4 llega con soporte para contenedores separados, mejoras y mas

Se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de BlendOS 4, la innovadora distribución de Rudra Saraswat (el mantenedor de Ubuntu Unity y el entorno de escritorio Unity) que utiliza aislamiento de contenedores para permitir la coexistencia de paquetes de diferentes distribuciones de Linux en un mismo sistema.

La nueva versión que se presenta de blendOS v4 se posiciona como la primera versión que es totalmente declarativa y es que uno de los cambios importantes que se destaca es la capacidad de utilizar un único archivo, para definir todo en el sistema.

Con la introduccion de la «descripción declarativa del llenado», se ha implementado un único archivo llamado «/system.yaml». Esto permite al usuario definir los paquetes, entornos de escritorio, versiones del kernel de Linux y controladores necesarios para la instalación sobre el sistema base desde el repositorio de Arch Linux. Aunque se conserva la naturaleza atómica del sistema base, los paquetes adicionales lo amplían.

Estamos encantados de presentar blendOS v4, una versión innovadora que redefine blendOS como una variante altamente flexible , inmutable y atómica de Arch Linux . blendOS conserva la flexibilidad de las distribuciones tradicionales de Linux (a diferencia de otras distribuciones de Linux inmutables) gracias a su naturaleza declarativa.

Un ejemplo de configuración anterior que comparte Rudra Saraswat, permite lo siguiente en una instalación de blendOS con: GNOME, Firefox, el servidor web Caddy y Visual Studio Code.

# A sample /system.yaml repo: 'https://pkg-repo.blendos.co/' impl: 'https://github.com/blend-os/tracks/raw/main' track: 'default-gnome' packages: - 'micro' # the best text editor out there, truly ;) - 'firefox' - 'caddy' - 'nvidia-dkms' aur-packages: - 'visual-studio-code-bin' services: - 'caddy'

Otro de los cambios que se destaca de esta nueva versión de blendOS v4, son los «contenedores para paquetes de diferentes repositorios». Con ello, ahora los paquetes de los repositorios de Fedora, Debian, CentOS Stream y Ubuntu se pueden instalar en contenedores separados, activados a través del configurador del sistema o desde la línea de comandos. Al intentar abrir paquetes en formatos DEB, RPM y APK, se crea automáticamente un contenedor con todo lo necesario de la distribución para ese paquete. La decisión sobre qué versión de la aplicación se ejecutará se basa en la prioridad establecida al instalar aplicaciones idénticas en contenedores diferentes.

Ademas de ello, en blendOS v4 se destaca la «integración de aplicaciones en contenedores». Se menciona que las aplicaciones en contenedores se integran con el sistema principal a través de un conjunto de herramientas similar a Distrobox. Estas herramientas montan el directorio de inicio del usuario en contenedores, configuran el acceso al servidor X11 y Wayland para ejecutar aplicaciones gráficas desde el contenedor, organizan la salida de audio y realizan la integración a nivel de D-Bus y udev.

Por otra parte, otra de las novedades que presenta la nueva versión es la «compatibilidad con Android mediante WayDroid», que permite crear un entorno aislado en una distribución estándar de Linux para cargar la imagen completa del sistema de la plataforma Android. La ejecución de aplicaciones de Android solo se admite en entornos gráficos basados en Wayland como GNOME y KDE Plasma.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, te invito a que visites el sitio web del proyecto en el cual podrás encontrar información sobre su uso.

Descargar y obtener blendOS

Para los interesados en poder probar esta nueva distribucion de Linux, pueden obtener la imagen de instalación desde su sitio web oficial y entre los diferentes entornos de escritorio que se ofrecen podremos encontrar: GNOME, KDE, Xfce, MATE, Budgie, Cinnamon y LXQt.El enlace este.

Cabe mencionar que a pesar de que la base del sistema se construye sobre Arch Linux, blendOS permite la instalación de paquetes de otras distribuciones como Fedora 39, Debian 13 (rama de prueba), CentOS Stream y Ubuntu 22.04, mediante contenedores. Además de los paquetes universales en formato Flatpak, blendOS también ofrece un entorno para instalar y ejecutar aplicaciones de Android desde los repositorios de Google Play y F-Droid.

Al momento de realizar la instalación la configuración inicial es sencilla, solo se recomienda realizarla con la aplicación First Setup incluida.