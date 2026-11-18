El equipo de desarrollo de Budgie dio a conocer hace pocos días el lanzamiento de Budgie 10.10.4, la cuarta actualización menor de la serie 10.10, que consolida de forma definitiva la migración del entorno al protocolo Wayland.

Además del entorno principal, también se han liberado versiones actualizadas de componentes clave como Budgie Desktop View y Budgie Desktop Services, aunque las actualizaciones para el gestor de sesiones y la interfaz de configuración del sistema han sufrido ligeros retrasos. Aunque esta versión se centra principalmente en la corrección de errores, introduce mejoras sustanciales en el comportamiento dinámico de los paneles, la integración con aplicaciones y el rendimiento general del sistema operativo.

Principales novedades de Budgie 10.10.4

En Budgie 10.10.4 la transición a Wayland introdujo diversos desafíos en la detección de la posición y el tamaño de las ventanas para el auto-ocultamiento de los paneles, por lo que en esta nueva version se refactoriza todo este código. Un panel oculto ahora permanece por encima de las ventanas de manera invisible, dejando únicamente un margen táctil de tres píxeles en el borde de la pantalla para detectar el ratón. Al mover el cursor hacia este borde, el panel reaparece con fluidez, mientras que si se hace clic en cualquier otro lugar, la acción se transfiere directamente a la ventana subyacente.

Los paneles se mantendrán visibles mientras sus menús desplegables estén abiertos, permitiendo el uso continuo del menú principal, la lista de tareas o el control de volumen sin interrupciones. En cuanto a la gestión del espacio, los paneles configurados para auto-ocultarse ya no reservan áreas en la pantalla, permitiendo que las ventanas maximizadas ocupen la totalidad del monitor.

Las nuevas políticas establecen que el modo automático oculta el panel cuando cualquier ventana en el monitor esté maximizada, mientras que el modo inteligente lo hace exclusivamente cuando la ventana que tiene el foco alcanza su tamaño máximo. Para las aplicaciones ejecutadas a pantalla completa, como la reproducción de vídeo multimedia, mover el ratón al borde de la pantalla mostrará el panel sobre el contenido sin minimizar la ventana.

Ademas de ello, se ha introducido el atajo de teclado «Super+T» para mostrar u ocultar todos los paneles del sistema sin necesidad de abrir el menú de aplicaciones. La propia tecla «Super» también ha sido optimizada para mostrar todos los paneles simultáneamente al invocar el menú del sistema.

Mejoras en labwc Bridge

En la gestión de labwc Bridge, el atajo para mover la ventana enfocada entre distintos monitores vuelve a funcionar correctamente, y las ventanas de imagen en imagen (Picture-in-Picture) permanecen ahora siempre por encima del resto del escritorio. Para evitar activaciones accidentales al usar paneles táctiles, el clic izquierdo en el escritorio ahora solo sirve para enfocarlo, delegando la apertura del menú principal exclusivamente al clic derecho.

Como opciones de personalización adicionales, el entorno permite ahora configurar el tiempo de espera para atenuar la pantalla mediante comandos del sistema y elegir entre gtklock o swaylock como herramientas nativas de bloqueo.

Optimización del rendimiento, correcciones de errores y mas

El rendimiento del escritorio ha recibido una optimización notable al acelerar drásticamente el arranque del panel. Anteriormente, los distintos componentes cargaban la lista completa de aplicaciones instaladas de forma individual; ahora, esta lista se carga una sola vez en la memoria y se comparte entre todos los elementos, reduciendo el consumo del procesador y el tiempo de respuesta durante el inicio de sesión.

Entre las correcciones de errores más destacadas, se solucionó un fallo crítico que hacía desaparecer las miniaplicaciones (applets) en aquellos sistemas configurados con idiomas distintos al inglés, implementando una nueva clave de módulo interno para su correcta identificación. También se ha mejorado la compatibilidad con el entorno de máquinas virtuales de VMware, donde el puntero del ratón vuelve a ser completamente visible, y se ha forzado el retorno inteligente a XWayland para aquellas aplicaciones Qt antiguas o formato AppImage que carecen de soporte nativo para el protocolo Wayland.

Finalmente, si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.