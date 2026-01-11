Budgie 10.10: Migración a Wayland y el camino hacia Budgie 11

El equipo de desarrollo de Budgie ha anunciado el lanzamiento de Budgie 10.10, una actualización que representa un punto histórico para este entorno de escritorio. Y es que esta versión no solo introduce la migración oficial de X11 a Wayland, sino que también marca el fin de una era: la serie 10.x entra oficialmente en modo de mantenimiento tras una década de desarrollo activo, permitiendo que todos los recursos se redirijan hacia la creación de la próxima generación, Budgie 11.

Josué Strobl, desarrollador principal, ha confirmado que el objetivo de esta versión es ofrecer una experiencia en Wayland que sea tan fluida y familiar como la de X11, conservando todos los elementos icónicos como el panel, los applets y el centro de notificaciones Raven.

Transición a Wayland: Integración y Ecosistema

En lugar de reinventar componentes desde cero, Budgie 10.10 se apoya en herramientas consolidadas del ecosistema Wayland para garantizar estabilidad y funcionalidad inmediata. La gestión de fondos de pantalla ahora corre a cargo de swaybg, mientras que las capturas de pantalla utilizan Grim y Slurp. Para el bloqueo de pantalla y la gestión de inactividad, se han integrado soluciones modernas como swayidle y gtklock, dejando obsoleta la antigua bifurcación de gnome-screensaver.

Un aspecto crucial de esta migración es la recomendación oficial del compositor labwc. El equipo ha desarrollado un «puente de LabWC» que configura automáticamente este compositor ligero con valores predeterminados optimizados para Budgie, incluyendo atajos de teclado esenciales, aceleración de entrada y temas visuales coherentes. No obstante, gracias a la adopción de protocolos estándar como wlr-layer-shell, Budgie se vuelve agnóstico respecto al compositor, abriendo la puerta a su uso con otras alternativas basadas en wlroots.

Mejoras en el escritorio y applets

Los componentes visuales del escritorio han recibido diversas mejoras en esta nueva versión para adaptarse a la nueva arquitectura. El panel principal (budgie-panel) ahora utiliza el protocolo layer-shell para anclarse correctamente a los bordes de la pantalla y ha mejorado su lógica de posicionamiento dinámico.

Los applets también han mejorado:

Lista de Tareas (Tasklist): Se ha reescrito por completo, abandonando libwnck en favor de libxfce4windowing. Esto permite un mejor soporte para el agrupamiento de ventanas y un diseño más moderno con botones de tamaño dinámico.

Se ha reescrito por completo, abandonando libwnck en favor de libxfce4windowing. Esto permite un mejor soporte para el agrupamiento de ventanas y un diseño más moderno con botones de tamaño dinámico. Luz Nocturna: Ahora se integra con gammastep para controlar la temperatura de color y reducir la fatiga visual.

Ahora se integra con gammastep para controlar la temperatura de color y reducir la fatiga visual. Notificaciones : Se añade la funcionalidad de «No molestar» con un simple clic central en el icono del applet.

: Se añade la funcionalidad de «No molestar» con un simple clic central en el icono del applet. Accesibilidad: El Centro de Control de Budgie incluye nuevas opciones, como una herramienta de lupa funcional para ampliar áreas de la pantalla.

Por otra parte, tambien se menciona que con este lanzamiento se incluye una nueva versión de Budgie Control Center, que incluye varios cambios:

Oculta el panel de color existente, tal como se aplicó específicamente a Budgie WM/Magpie de la era X11.

Hace que el panel Bluetooth sea opcional para las distribuciones que desactualizan gnome-bluetoothbibliotecas antiguas.

Recomendamos que las distribuciones incluyan Bluejay .

Agrega controles de visibilidad a varios paneles.

Presenta el soporte de Wayland para el panel Multitarea.

Utiliza archivos clave para personalizar lo que BCC muestra para los administradores de ventanas como Labwc.

La configuración de bloqueo de pantalla se ha movido a Privacidad -> Bloqueo de pantalla.

La luz nocturna se ha movido a su propio panel.

Ahora admitimos varias opciones de accesibilidad, incluida una lupa que funciona.

Se ajustaron los metadatos de AppStream para mejorar la visibilidad en varios centros de software.

El Futuro: Budgie 11

Con el lanzamiento de la versión 10.10, la rama actual recibirá únicamente correcciones de errores. El desarrollo activo se centra ahora en Budgie 11, una reescritura ambiciosa que promete separar la lógica del escritorio de la capa de visualización gráfica. Esta abstracción permitirá que el entorno sea independiente de kits de herramientas específicos y bibliotecas gráficas, garantizando su longevidad y flexibilidad en el futuro panorama de Linux.

Budgie 10.10 estará disponible de forma nativa en las próximas versiones de Fedora 44 y Ubuntu Budgie 26.04, llegando progresivamente al resto de distribuciones a medida que los empaquetadores adopten esta nueva base tecnológica.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.