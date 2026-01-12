Budgie 11: Salto a Qt6, arquitectura modular y roadmap 2026

La organización Buddies of Budgie ha publicado su informe anual definiendo la hoja de ruta para el futuro del proyecto. Tras el lanzamiento de Budgie 10.10, que consolidó finalmente la migración a Wayland, el equipo ha declarado que la rama 10.x entra oficialmente en modo de mantenimiento. A partir de ahora, todos los esfuerzos se centran en Budgie 11, una reescritura ambiciosa que promete cambiar los cimientos tecnológicos del entorno.

La revelación más significativa para 2026 es el cambio de toolkit. Budgie 11 abandonará GTK para construirse sobre Qt6 y las bibliotecas de soporte de KDE Frameworks.

A diferencia de intentos anteriores de migración, esta decisión se basa en código que ya está funcionando en producción. Los «Budgie Desktop Services», que actualmente gestionan la salida de Wayland en la versión 10.10, ya están escritos en Qt6. Además, la migración se ha probado con éxito en la aplicación Budgie Display Configurator, que utiliza el framework de interfaz Kirigami.

Arquitectura Modular: Budgie más allá del PC

El objetivo de Budgie 11 no es solo cambiar de herramientas, sino redefinir la arquitectura para que sea adaptable a múltiples factores de forma. El sistema se dividirá en dos capas claramente diferenciadas:

Budgie Core (La Plataforma): Contiene las bibliotecas base agnósticas al dispositivo. Es responsable de la gestión de energía, configuración regional, entrada de datos y el ciclo de vida de los componentes.

Budgie Desktop (La Presentación): Es la capa de interfaz gráfica que se construye sobre el Core. Gestiona el diseño de ventanas, paneles y la interacción visual.

Esta separación permitirá que Budgie se ejecute no solo en PC y portátiles, sino que se adapte a tabletas, televisores, dispositivos de realidad virtual y smartphones, manteniendo un núcleo común pero cambiando la capa de presentación según el dispositivo.

Budgie 10.10: La madurez de Wayland

El año 2025 fue crucial para pulir la experiencia actual. Budgie 10.10 marca la culminación de dos años de trabajo para hacer del escritorio una opción viable bajo Wayland. Las mejoras clave incluyen:

Puente Labwc: Una sincronización bidireccional que permite que las configuraciones del Centro de Control de Budgie se reflejen automáticamente en el compositor labwc, eliminando la configuración manual.

Una sincronización bidireccional que permite que las configuraciones del Centro de Control de Budgie se reflejen automáticamente en el compositor labwc, eliminando la configuración manual. Gestión de Energía y Bloqueo: Se ha eliminado el antiguo budgie-screensaver en favor de una suite moderna compuesta por swayidle, gtklock y wlopm.

Se ha eliminado el antiguo budgie-screensaver en favor de una suite moderna compuesta por swayidle, gtklock y wlopm. Capturas de Pantalla: Reescribieron la funcionalidad utilizando herramientas nativas de Wayland como grim y slurp.

Reescribieron la funcionalidad utilizando herramientas nativas de Wayland como grim y slurp. Reescritura de Applets: La lista de tareas y otros subprogramas se han portado para eliminar dependencias de X11, utilizando bibliotecas como libxfce4windowing.

Nueva infraestructura y comunicación

El proyecto también está madurando en su gestión interna. Debido a la insatisfacción con el rumbo de GitHub (específicamente por la intrusión de la IA y Copilot), el desarrollo de Budgie 11 se ha trasladado a una instancia autoalojada de Forgejo.

Para validar el código, han implementado su propio pipeline de CI/CD utilizando Woodpecker, con compiladores dedicados para arquitecturas ARM64 y planes para RISC-V.

Finalmente, para mejorar la transparencia, Joshua Strobl ha anunciado la iniciativa «Chirps»: actualizaciones breves y frecuentes en el sitio web oficial para mantener a la comunidad informada sobre el desarrollo diario, complementando los informes largos y esporádicos.

Estrategia de versiones para Budgie 11

Para garantizar la estabilidad en distribuciones a largo plazo (LTS), Budgie 11 adoptará un esquema de versionado X.Y.Z:

X (Mayor): Vinculada a la versión principal de Qt (ej. Budgie 11 será Qt6, Budgie 12 será Qt7).

Y (Característica): Lanzamientos semestrales con posibles mejoras en la ABI (Interfaz Binaria de Aplicación), mantenidas por unos 2 años.

Z (Parche): Correcciones de errores menores.

Con esta hoja de ruta, Buddies of Budgie cierra un capítulo de diez años y abre uno nuevo enfocado en la modularidad, la independencia de plataforma y una base tecnológica renovada con Qt.