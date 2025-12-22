Hace poco me he comprado una pequeña webcam casera (Genius FaceCam 2000X2 – Full HD 1080P) y me ha funcionado muy bien, por ejemplo, sobre Telegram o a través de mi app favorita de Webcam para Linux llamada Guvcview. Sin embargo, ahora que la tengo, me he puesto a buscar algunas aplicaciones de escritorio (gráficas) que me permitan gestionarla de otras formas diferentes y eficientes. Y en medio de esa pequeña búsqueda he conocido de una muy pequeña, versátil y novel aplicación dentro de GitHub llamada «Careto».
Y cuando digo novel, no solo es un decir, ya que, al parecer, solo tiene unos pocos días de creada por su Desarrollador (Oscar Orgeira, alias Obsibian, en GitHub). Mientras que, cómo dato curioso y adicional, este poco conocido Desarrollador dentro de GitHub, también pone a disposición de cualquiera una útil aplicación llamada «USB-Blitz», que básicamente es una aplicación gráfica para grabar imágenes ISO en unidades USB, la cual cuenta con una interfaz renovada, moderna y mejor soporte para arrastrar y soltar archivos. Así que, si tienes y usas una Webcam sobre tu Distribución Debian GNU/Linux, te invitamos a conocer más sobre este genial y nuevo aplicativo para Linux.
Pero, antes de comenzar a profundizar sobre los detalles de esta interesante aplicación para Debian GNU/Linux llamada «Careto», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada con el tema de las Cámaras Webs sobre Linux, al finalizar de leer esta presente publicación:
“DroidCam es una app que convierte tu teléfono/tableta en una cámara web para tu ordenador. Utilízala con programas de chat como Zoom, MS Teams y Skype. Por ende, dicha aplicación funciona con un cliente de PC que conecta el ordenador con el teléfono. Y para ello, ofrece clientes para Windows y Linux. Visita la web de sus desarrolladores usando tu ordenador para descargar, instalar y obtener más información sobre su uso”.
Careto: Una útil aplicación de gestión de webcam para Debian 13
¿Qué es Careto?
Según sus desarrolladores en su repositorio oficial de GitHub describen a dicho desarrollo llamado «Careto» de la siguiente forma:
Careto es una aplicación gráfica para Debian 13 que permite configurar y controlar fácilmente la visualización de la cámara web USB, con múltiples opciones de personalización.
Además, agregan que entre las características más destacadas de la misma se encuentran las siguientes:
- Una aplicación amigable diseñada especialmente para KDE Plasma 6 (Qt).
- Una interfaz intuitiva con un diseño moderno con switches personalizados.
- Capacidad de detección automática de cámaras webs USB conectadas e instaladas.
- Fácil configuración mediante una visualización sencilla y personalizada.
¿Cómo se instala sobre Debian GNU/Linux?
En mi caso, he descargado su actual paquete «.deb», correspondiente a su última versión estable (Careto 25.12.21) sobre mí sistemas operativo base Debian (MX Linux) y este ha sido el procedimiento y el resultado satisfactorio obtenido:
Resumen
En resumen, esta novedosa e interesante aplicación de escritorio para Debian GNU/Linux, llamada «Careto», puede ser una idónea alternativa a otras más conocidas, completas y versátiles como Cheese, Webcamoid y Guvcview. Por lo que, si lo que buscas en una aplicación pequeña, minimalista y eficiente, te invitamos a probarla un par de días y hasta adoptarla y apoyar a su Desarrollador, ya sea con donativos o difusión. Así que, en definitiva, también le deseamos lo mejor a dicho proyecto en este nuevo año 2026, en beneficio de todos los miembros y usuarios del Linuxverso alrededor del mundo.
