Careto: Una útil aplicación de gestión de webcam para Debian 13

Hace poco me he comprado una pequeña webcam casera (Genius FaceCam 2000X2 – Full HD 1080P) y me ha funcionado muy bien, por ejemplo, sobre Telegram o a través de mi app favorita de Webcam para Linux llamada Guvcview. Sin embargo, ahora que la tengo, me he puesto a buscar algunas aplicaciones de escritorio (gráficas) que me permitan gestionarla de otras formas diferentes y eficientes. Y en medio de esa pequeña búsqueda he conocido de una muy pequeña, versátil y novel aplicación dentro de GitHub llamada «Careto».

Y cuando digo novel, no solo es un decir, ya que, al parecer, solo tiene unos pocos días de creada por su Desarrollador (

Pero, antes de comenzar a profundizar sobre los detalles de esta interesante aplicación para Debian GNU/Linux llamada «Careto», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada con el tema de las Cámaras Webs sobre Linux, al finalizar de leer esta presente publicación:

"DroidCam es una app que convierte tu teléfono/tableta en una cámara web para tu ordenador. Utilízala con programas de chat como Zoom, MS Teams y Skype. Por ende, dicha aplicación funciona con un cliente de PC que conecta el ordenador con el teléfono. Y para ello, ofrece clientes para Windows y Linux. Visita la web de sus desarrolladores usando tu ordenador para descargar, instalar y obtener más información sobre su uso".

Careto: Una útil aplicación de gestión de webcam para Debian 13

¿Qué es Careto?

Según sus desarrolladores en su repositorio oficial de GitHub describen a dicho desarrollo llamado «Careto» de la siguiente forma:

Careto es una aplicación gráfica para Debian 13 que permite configurar y controlar fácilmente la visualización de la cámara web USB, con múltiples opciones de personalización.

Además, agregan que entre las características más destacadas de la misma se encuentran las siguientes:

Una aplicación amigable diseñada especialmente para KDE Plasma 6 (Qt).

Una interfaz intuitiva con un diseño moderno con switches personalizados.

Capacidad de detección automática de cámaras webs USB conectadas e instaladas.

Fácil configuración mediante una visualización sencilla y personalizada.

¿Cómo se instala sobre Debian GNU/Linux?

En mi caso, he descargado su actual paquete «.deb», correspondiente a su última versión estable (Careto 25.12.21) sobre mí sistemas operativo base Debian (MX Linux) y este ha sido el procedimiento y el resultado satisfactorio obtenido:

Resumen

En resumen, esta novedosa e interesante aplicación de escritorio para Debian GNU/Linux, llamada «Careto», puede ser una idónea alternativa a otras más conocidas, completas y versátiles como Cheese, Webcamoid y Guvcview. Por lo que, si lo que buscas en una aplicación pequeña, minimalista y eficiente, te invitamos a probarla un par de días y hasta adoptarla y apoyar a su Desarrollador, ya sea con donativos o difusión. Así que, en definitiva, también le deseamos lo mejor a dicho proyecto en este nuevo año 2026, en beneficio de todos los miembros y usuarios del Linuxverso alrededor del mundo.

