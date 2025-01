Chimera Linux, una distro Linux con alma de FreeBSD

Sin dudas, algo que me gusta y puedo decir «me encanta» de Linux y el mundo del software libre en general son las raras combinaciones que uno se llega a encontrar, dígase tanto en distribuciones, aplicaciones, utilidades, etc. Y es que bien dicen que para que un producto hay un consumidor, y es algo que aplica muy bien en Linux.

Dejando de lado tanto alboroto por parte de este servidor, me complace compartir con ustedes esta nota, la cual desde el título a muchos de ustedes les llamo la atención al igual que a mí, y es que aunque realmente no es cosa del otro mundo ni para hacer tanta bulla, lo que si es que me pareció bastante interesante y propio para compartir aquí en el blog.

El tema sobre el que hablaré un poco es sobre Chimera Linux, la cual es una distribucion de Linux que actualmente se encuentra en estado «beta», el cual le tomo «solamente» tres años de trabajo continuo.

Chimera Linux es una distribución que se distingue de otras por combinar el kernel de Linux con utilidades de FreeBSD. Entre los principales componentes del sistema, se destaca el administrador de sistemas dinit y la biblioteca estándar musl C, mientras que todo el sistema es compilado mediante Clang.

El enfoque del proyecto es ofrecer una distribución alternativa, minimalista y eficiente, que aproveche herramientas menos complejas que las ofrecidas por GNU, tomando inspiración del desarrollo de Void Linux. Chimera Linux adopta un modelo de desarrollo rolling release, asegurando actualizaciones constantes y un flujo continuo de mejoras.

Entre las características que definen a esta distribución están:

Utilidades de FreeBSD: Se usan en lugar de herramientas GNU tradicionales como coreutils, findutils, diffutils, sed y grep, para reducir la complejidad y optimizar su funcionamiento en sistemas ligeros.

Se usan en lugar de herramientas GNU tradicionales como coreutils, findutils, diffutils, sed y grep, para reducir la complejidad y optimizar su funcionamiento en sistemas ligeros. Memoria y almacenamiento: Las funciones de asignación de memoria en musl han sido reemplazadas por mimalloc, conocida por su rendimiento eficiente. Además, utiliza ZFS como sistema de archivos predeterminado, mientras que la partición /var es sin estado, lo que significa que no retiene datos entre reinicios.

Las funciones de asignación de memoria en musl han sido reemplazadas por mimalloc, conocida por su rendimiento eficiente. Además, utiliza ZFS como sistema de archivos predeterminado, mientras que la partición /var es sin estado, lo que significa que no retiene datos entre reinicios. Multimedia y gráficos: La distribución adopta PipeWire para gestionar flujos multimedia y usa Wayland como el sistema gráfico predeterminado en entornos de escritorio.

La distribución adopta PipeWire para gestionar flujos multimedia y usa Wayland como el sistema gráfico predeterminado en entornos de escritorio. Compatibilidad arquitectónica: Las imágenes de arranque en vivo están disponibles para una amplia variedad de arquitecturas, incluyendo x86_64, ppc64le, aarch64, riscv64 y ppc64, con versiones de GNOME y KDE.

Chimera Linux ofrece diversas opciones para instalar programas adicionales mediante el uso de paquetes binarios y un sistema propio para la compilación desde código fuente llamado cports, escrito en Python. Actualmente, el sistema es compatible con aproximadamente 2800 ports, lo que proporciona una amplia variedad de software listo para ser instalado o compilado.

Sobre el entorno de compilación en cports, se menciona que este se ejecuta dentro de un contenedor independiente y sin privilegios, creado con bubblewrap (utilizado en flatpak) lo que garantiza una capa adicional de seguridad al aislar el proceso de compilación del sistema principal. Esto es especialmente relevante para prevenir problemas derivados de software malicioso o configuraciones imprevistas durante la construcción de paquetes.

Para la gestión de paquetes binarios, Chimera Linux utiliza el administrador de paquetes de Alpine Linux, APK, ya que es una herramienta ligera y eficiente conocida por su desempeño. Además, la compatibilidad con Flatpak brinda a los usuarios la opción de instalar aplicaciones de escritorio en formato sandbox, asegurando tanto la portabilidad como la seguridad de las aplicaciones.

Finalmente, cabe mencionar que dentro de los planes que se tienen en mente para el trabajo en este año, se tiene contemplado lo siguiente:

Revisión completa del registro del sistema

Soporte para unidades de montaje en la gestión de servicios

Compatibilidad con montajes de red en la gestión de servicios

Mejor soporte de cgroups y progreso hacia la eliminación de elogind

Compatibilidad con temporizadores basados ​​en servicios

Revisión de los archivos de configuración del servicio

Cambiar a dbus-broker como proveedor de bus de sistema y sesión

Para los interesados en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.