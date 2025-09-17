Chrome 140: Privacidad avanzada, IA para contraseñas y colaboración en pestañas

Google ha lanzado la versión 140 de su navegador Chrome, trayendo consigo mejoras significativas en privacidad, seguridad y experiencia del usuario. Esta actualización introduce mecanismos avanzados para proteger a los usuarios del rastreo entre sitios web, herramientas de inteligencia artificial para la gestión de contraseñas y autocompletado, así como mejoras en la colaboración con pestañas compartidas y optimizaciones para desarrolladores.

Chrome 140 corrige seis vulnerabilidades identificadas mediante herramientas automatizadas. Además, Google ha recompensado a investigadores con cuatro premios por un total de 10 000 $ como parte de su programa de recompensas por vulnerabilidades.

¿Qué hay de nuevo en Chrome 140?

Una de las novedades más importantes de Chrome 140 es la capacidad de ocultar la dirección IP del usuario a terceros. Esto se aplica principalmente a dominios de la Lista de Dominios Enmascarados (MDL) y funciona mediante el envío de solicitudes a través de un servidor proxy de Google. Como resultado, los sitios web no pueden ver la IP real del usuario, sino la del proxy, fortaleciendo la protección contra el rastreo.

Adicionalmente, se ha implementado el mecanismo Probabilistic Reveal Token (PRT), que permite obtener información limitada y segura sobre direcciones IP para fines de análisis de tráfico y protección antifraude, sin comprometer la privacidad individual.

Otra de las novedades que presenta Chrome 140, es que el navegador ahora cuenta con un mecanismo de bloqueo selectivo de scripts que restringe el acceso a ciertas API de JavaScript utilizadas para identificar usuarios de manera encubierta, como las técnicas de fingerprinting a través de la API Canvas. Este bloqueo se aplica únicamente a contenido de terceros y dominios detectados como riesgosos.

Integración con Wayland y mejoras gráficas

Chrome 140 habilita el modo OverrideDefaultOzonePlatformHintToAuto, permitiendo la selección automática del backend gráfico en sistemas compatibles con Wayland. Esto facilita la activación de Wayland sin depender del backend X11, optimizando el rendimiento y la compatibilidad gráfica.

Ademas de ello, se incorpora una función de cambio automático de contraseñas con inteligencia artificial, que detecta credenciales comprometidas y genera nuevas contraseñas seguras, completando automáticamente los formularios necesarios y almacenándolas en el administrador de contraseñas. Además, la función de autocompletado ha sido renombrada como Autocompletado mejorado, expandiendo su compatibilidad con más idiomas y tipos de información gracias al uso de IA.

Se ha añadido la optimización de precalentamiento de DSE, que permite prerenderizar las páginas de resultados de búsqueda y cargar recursos esenciales de manera anticipada. Esta mejora agiliza la visualización de resultados y mejora la experiencia de búsqueda, aprovechando los recursos precargados para consultas futuras.

Colaboración y productividad en grupos de pestañas

Chrome 140 introduce la capacidad de unirse a grupos de pestañas compartidas, permitiendo que múltiples usuarios colaboren simultáneamente. Los cambios realizados por un participante se reflejan en tiempo real en los dispositivos de los demás, fomentando la productividad colaborativa.

El navegador actualiza la presentación de advertencias para sitios sin HTTPS en configuraciones de solo conexiones seguras, mostrando un cuadro de diálogo bajo la barra de direcciones en lugar de una página completa, evitando la carga de datos no cifrados hasta que el usuario confirme su acción.

Avances para desarrolladores web

Los desarrolladores ahora pueden aprovechar nuevas capacidades CSS, como la propiedad caret-animation, control sobre animaciones y tipografía avanzada con font-variation-settings y aritmética tipificada en calc(). También se amplían los métodos para convertir datos en Uint8Array a Base64 o hexadecimal, y se integran herramientas de IA para depurar rendimiento y emular comportamientos de encabezados HTTP como Save-Data.

También se destaca que se agregan más propiedades de animación para heredar a través del seudoárbol de transición de vista:

animation-timing-function

animation-iteration-count

animation-direction

animation-play-state

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles de este nuevo lanzamiento en el siguiente enlace.

¿Como instalar Google Chrome en Linux?

Si estás interesado en poder instalar esta nueva versión de este navegador web y aún no lo tienes instalado, puedes descargar el instalador que se ofrece en paquetes deb y rpm en su sitio web oficial.

El enlace es este.