Chrome ya le tiene los días contados a uBlock Origin y su soporte pronto finalizará

El creador de uBlock Origin ha salido a mencionar la situación en la que se encuentra el proyecto ante la inminente desactivación del Manifiesto v2 de Chrome (el cual define las capacidades y recursos disponibles para los complementos).

Raymond Hill, menciona a los usuarios de uBlock Origin y otros complementos no compatibles con el Manifiesto v3, que a partir de la versión de Chrome 127 este comenzó a mostrar una advertencia en la página de extensiones sobre el fin del soporte y la necesidad de encontrar una alternativa, ya que se planea desactivar completamente la compatibilidad con el Manifiesto v2 antes de fin de año.

Y es que desde que Google anuncio el Manifiesto v3 de Chrome proyecto el creador de uBlock Origin no se quedó cruzado de brazos y durante todo este tiempo, dedico esfuerzos para el desarrollo de una nueva versión, uBlock Origin Lite (uBOL), una variante adaptada a la API declarativeNetRequest del Manifiesto v3, que proporciona acceso al motor de filtrado de contenidos integrado en el navegador.

La nueva API es menos potente que la API webRequest, que se ha limitado a modo de solo lectura en el Manifiesto v3. Debido a estas limitaciones, que manejan las reglas de bloqueo de forma independiente y no permiten el uso de algoritmos de filtrado propios, uBlock Origin Lite solo implementa una parte de la funcionalidad de uBlock Origin.

A partir de Google Chrome 127, aparecerá una advertencia sobre uBlock Origin (uBO)… Este es el resultado de la descontinuación del soporte de Manifest v2 en favor de Manifest v3 . uBO es una extensión de Manifest v2, de ahí la advertencia en el navegador Google Chrome. No existe una versión Manifest v3 de uBO, por lo que el navegador sugerirá extensiones alternativas como reemplazo de uBO.

Cabe mencionar que los proyectos uBlock Origin Lite y uBlock Origin no son compatibles entre si, es decir, son totalmente diferentes, por lo que no es posible (hasta el momento) el permitir una migración automática de uno a otro en la Chrome Web Store. Los usuarios deben decidir si desean cambiar a uBlock Origin Lite o elegir otro bloqueador de anuncios. A pesar del cese del soporte para el Manifiesto v2 en Chrome, los desarrolladores no planean abandonar uBlock Origin, ya que Firefox y otros navegadores aún mantienen soporte para la API webRequest completa.

El manifiesto v2 uBO no será reemplazado automáticamente por el manifiesto v3 uBOL. uBOL es demasiado diferente de uBO como para reemplazar silenciosamente a uBO; usted tendrá que elegir explícitamente qué extensión debe reemplazar a uBO de acuerdo con sus propias prerrogativas. En última instancia, si uBOL es una alternativa aceptable a uBO es una decisión que usted debe tomar; no es una decisión que se tomará por usted.

Entre las diferencias más notables entre uBlock Origin Lite y uBlock Origin está la falta de soporte en el modo operativo básico para filtros que reemplazan contenido en una página («##»), sustituyen scripts en sitios («##+js»), redirigen solicitudes («redirect=»), aplican filtros de encabezado CSP (Política de seguridad de contenido) y eliminan parámetros de solicitud («removeparam=»). Para habilitar estas funciones, es necesario otorgar explícitamente al complemento permisos extendidos para modificar y leer datos del sitio.

En cuanto a las funciones que no pudieron ser transferidas a uBlock Origin Lite, se incluyen los filtros de contenido dinámico y URL, filtros de encabezado HTTP, herramientas para deshabilitar scripts, fuentes y elementos multimedia de gran tamaño en sitios individuales, varias opciones de filtro (strict1p, strict3p, dominio, redirect-rule, removeparam), y protección contra la manipulación de DNS para evitar el bloqueo.

En general, uBlock Origin Lite se considera menos efectivo frente a sitios que utilizan técnicas avanzadas de bloqueo de publicidad o están diseñados para minimizar errores, ya que muchos filtros para estos sitios no pueden ser convertidos a reglas para la API declarative NetRequest. En términos de rendimiento, uBlock Origin Lite consume menos recursos de CPU y memoria que uBlock Origin, pero resulta en la descarga de una mayor cantidad de datos al abrir páginas.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.