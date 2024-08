Cinnamon 6.2 y FlatHub, la combinación perfecta para tener un Linux bueno, bonito y fácil de usar

Linux Mint 22 “Wilma” fue liberado hace pocas semanas y sin dudas uno de los atractivos más esperados del lanzamiento era la más reciente versión de su entorno de escritorio «Cinnamon 6.2» con todas las mejoras que se prepararon para Wayland, asi como también para los diferentes componentes del entorno.

Entonces, si estás en busca un entorno de escritorio bueno, bonito y eficiente, Cinnamon 6.2 es una de las soluciones perfectas para ti y además, si combinas el entorno junto con las aplicaciones que se ofrecen en el catálogo de Flathub, puedes ahorrarte o en su defecto, facilitarle a un novato al que le estas recomendado Linux el ahorrar una gran cantidad de tiempo y dolores de cabeza con los problemas de dependencias.

Entre los diferentes beneficios de que se ofrece el utilizar los paquetes Flatpak junto a Cinnamon podemos destacar lo siguiente:

Integración: En primera instalacia, la ultima version de Cinnamon 6.2 mejor bastante la integracion de Flatpak con el escritorio, tanto en apariencia como en funcionalidad. Esto incluye la integración con temas de escritorio, accesos directos, menús de aplicaciones y widgets, ademas de que en el caso de Linux Mint 22 “Wilma” ya no se muestran las aplicacione sin verificar en Software Manager.

Actualizaciones sencillas: Flatpak maneja las actualizaciones de manera eficiente, permitiéndote tener siempre las versiones más recientes de las aplicaciones, ademas de que permite poder actualizar una sola aplicacion con el comando flatpak nombre_del_paquete o realizar la actualizacion de todas las apps Flatpak que tengas instaladas en tu sistema con flatpak update.

Aislamiento de aplicaciones: Gracias al enfoque de sandboxing de Flatpak, las aplicaciones están aisladas del resto del sistema. Esto significa que si alguna aplicación tiene un problema, es menos probable que afecte el rendimiento general tanto de Cinnamon como del sistema en general.

Instalando Cinnamon 6.2 desde PPA en Ubuntu y derivados

Antes de pasar a la ejecución de comandos, debo decir que sé que algunos vendrán a decir que porque mejor no opto por recomendar la instalación de Linux Mint, y que mejor prefiero pasar a recomendar la instalación por separado. La razón es sencilla y es que hay mejores derivados de Ubuntu que no vienen cargados de tanta aplicacion y/o configuración innecesaria, asi como también que hay otras distros a las cuales les asienta bien Cinnamon y un ejemplo de ello es Arch Linux y sus derivados.

En el caso de este artículo, he realizado la instalación de Cinnamon 6.2 sobre Voyager Linux (básicamente un Xubuntu bien hecho). Para la instalación del entorno me he apoyado de un repositorio el cual tiene la versión de Cinnamon 6.2.9 marcado como experimental, pero decir verdad el escritorio trabaja bastante bien y no me ha dado ningún problema. En donde si tuve muchos problemas fue cuando compile Cinnamon 6.2 desde código fuente y me dio tantos errores que mejor opte por buscar un repositorio que tuviera el entorno ya pre compilado.

Ahora, para los interesados en poder instalar la más reciente versión de Cinnamon 6.2 sin tener que recurrir a instalar Linux Mint, deben saber que ya está comenzado a ser distribuida esta versión en los repositorios PPA de terceros y entre los que encontré hay uno que me funciono. Para añadir este repositorio hay dos opciones y esto depende sobre la versión de Ubuntu que tengas o sobre la que esté construida la derivada que utilizas.

En mi caso estoy usando la versión más reciente de Voyager y que está construida sobre Ubuntu 24.04. Es por ello que, si estás utilizando esta versión de Ubuntu o tu distro está sobre esta versión o sobre la versión de Ubuntu 22.04, lo que debes hacer es para no complicarte las cosas es buscar en el menú de aplicaciones y abrir «Software y Actualizaciones».

Se va a abrir una ventana como esta y en la pestaña de «otro software» vas a pulsar, añadir y en la nueva ventana que se abra vas a colocar lo siguiente:

deb https://ppa.launchpadcontent.net/trebelnik-stefina/cinnamon/ubuntu jammy main

Una vez añadido das clic donde dice «añadir origen» y vas a refrescar los repositorios. Esto lo puedes hacer desde terminal tecleando:



sudo apt update

Aquí lo que estamos haciendo es forzar al sistema a utilizar el paquete construido para «Ubuntu 22.04» (en el caso de usar Ubuntu 24.04 o alguna derivada).

Mientras que para el caso de que estés utilizando una versión anterior a 22.04. Puedes añadir el PPA desde terminal con el siguiente comando:

sudo add-apt-repository ppa:trebelnik-stefina/cinnamon

Ya añadido el repositorio, basta con refrescar, hacer un update y un upgrade (en caso de que tengas paquetes por actualizar).

sudo apt update && sudo apt upgrade

Posterior a ello vamos a instalar Cinnamon 6.2 con el siguiente comando:

sudo apt install cinnamon

Al finalizar la descarga e instalación del entorno con todas sus dependencias, lo más recomendable es que reinicies el equipo. Aunque puedes acceder al entorno sin reiniciar y basta con cerrar tu sesión de usuario actual y elegir Cinnamon.

Una vez iniciada tu sesión con Cinnamon puedes verificar la versión del entorno desde terminal tecleando:



cinnamon --version

Instalacion de aplicaciones Flatpak

Ya con el entorno instalado, ahora vamos a pasar al tema de FlatHub, el cual si desconoces puedo decirte que esta es la plataforma de distribucion de las aplicaciones de Linux en formato Flatpak y que está incluida actualmente en muchas distribuciones de Linux.

Si dudas de tener habilitado el soporte de Flatpak y FlatHub, basta con teclear:

sudo apt install flatpak

flatpak remote-add –if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Instalado aplicaciones de FlatHub

Ya con el entorno y FlatHub en nuestro sistema, ha llegado el momento de instalar algunas de las mejores aplicaciones que nos ofrece FlatHub. Puedes consultar todo el catálogo de apps desde su sitio web oficial en este enlace.

Navegadores web

En FlatHub se encuentran una gran cantidad de aplicaciones y dentro del basto catálogo de este, podremos encontrar una gran cantidad de aplicaciones populares, de las cuales, los principales navegadores web no se pueden quedar atrás.

Entre las recomendaciones de navegadores a instalar se encuentran:

Firefox (el cual su paquete está verificado) y se puede instalar tecleando el siguiente comando:

flatpak install flathub org.mozilla.firefox

Brave, es otra de las recomendaciones y también es un paquete verificado:

flatpak install flathub com.brave.Browser

Chrome, el navegador web de Google, que a pesar de no tener la verificación sigue siendo una opción a tomar en cuenta si no quieres estar lidiando con repositorios o problemas de dependencias que pueden llegar a surgir:

flatpak install flathub com.google.Chrome

Aplicaciones de Mensajería

Otras de las utilidades que se ofrecen dentro del catálogo de Flathub a tomar en cuenta, son las aplicaciones de mensajería. Estas por lo regular pueden usarse al hacer una vinculación entre escritorio-teléfono desde un navegador web, pero el simple hecho de tener que estar dependiendo de uno para poder utilizar la app de mensajería ya lo vuelve una dependencia más.

Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más populares y sumamente utilizadas, esto gracias a la gran versatilidad que puede ofrecer con las integraciones con otras apps o herramientas de automatización. Esta app la puedes instalar tecleando:

flatpak install flathub org.telegram.desktop

Tangrama, como tal, no es una app de mensajería, pero está diseñada para permitir al usuario organizar y ejecutar sus aplicaciones web, es decir, lo podemos catalogar como un contenedor que permite tener múltiples apps. Lo interesante de Tangrama es que te permite poder utilizar tus apps de mensajería, todas en un solo espacio. Es decir, Telegram, Whatsapp, Messenger, Mastodon, entre otras tantas. La instalación de esta la puedes realizar tecleando:

flatpak install flathub re.sonny.Tangram

Discord, es otra de las apps de mensajeria que no podria faltar, este es el cliente oficial de mensajería, voz y video todo en uno que está disponible para Linux. La instalacion la puedes realizar tecleando:

flatpak install flathub com.discordapp.Discord

Por último, en esta sección y que personalmente creo que ya se ha ganado un espacio y una gran comunidad de usuarios, es Delta Chat, de manera personal puedo describir a esta aplicacion de mensajería como un tipo de Whatsapp pero que por algo me recuerda mucho al MSN Messenger. La instalación de esta se puede realizar tecleando:

flatpak install flathub chat.delta.desktop

Aplicaciones para enchular tu escritorio

Sin dudas una de las partes que no puede faltar son las apps que nos ayudaran a darle una mejor presentación a nuestro escritorio y una de las más esenciales es HydraPaper, una app la cual será sumamente útil si tienes dos o más monitores, ya que nos ayudará a establecer fondos de escritorio diferentes en cada uno o en su defecto utilizar y escalar un solo fondo para todos los monitores. Además de ello también permite poner fondos de manera aleatoria, entre otras cosas más. La instalación la puedes realizar tecleando:

flatpak install flathub org.gabmus.hydrapaper

Otra aplicacion que puede trabajar en conjunto con HydraPaper, es Wallpaper Downloader y tal como su nombre lo indica esta app te ayudara a descargar fondos de escritorio de una lista de los sitios mas populares que ofrecen fondos de escritorio. La instalacion la puedes realizar tecleando:

flatpak install flathub es.estoes.wallpaperDownloader

Por otra parte, hay a quienes no les gustan las imágenes y prefieren colocar videos como fondo de escritorio, y para ello tenemos a Hidamari la cual es una sencilla pero eficaz aplicacion que nos permitirá esto. La instalación la podemos realizar tecleando:

flatpak install flathub io.github.jeffshee.Hidamari

Apps recomendadas

Por ultimo, me gustaria recomendar algunas aplicaciones adicionales que estoy casi seguro que seran de utillidad a la gran mayoria de ustedes en su dia a dia.

La primera de ellas y que considero escencial es Flatseal y esta app basicamente nos permitira poder ver y administrar los permisos de las aplicaciones Flatpak. Su instalacion la podemos realizar tecleando:

flatpak install flathub com.github.tchx84.Flatseal

KeePassXC, es otra de esas aplicaciones escenciales que no te puede hacer falta ya que este potente administrador de contraseñas es sumamente util en todos los sentidos:

flatpak install flathub org.keepassxc.KeePassXC

Y finalmente tenemos a guiscrcpy, la cual es una app de duplicacion de pantalla que nos va a permitir visualizar la pantalla de nuestor dispositivo android en nuestro escritorio y poder trabajar con ella. La instalacion la podemos realizar tecleando: