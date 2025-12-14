Cinnamon 6.6: Menú rediseñado, Luz Nocturna y fork de libAdwaita

Hace poco el equipo de desarrollo de Linux Mint, ha anunciado oficialmente el lanzamiento de Cinnamon 6.6, una actualización mayor que llega tras un año de trabajo intensivo. Esta nueva versión no solo refina la estética del escritorio con un menú de aplicaciones completamente rediseñado, sino que también introduce cambios profundos bajo el capó para mejorar la compatibilidad con Wayland y mantener la personalización que caracteriza a este entorno.

Entre las novedades técnicas más destacadas se encuentra la bifurcación de librerías clave para garantizar el soporte de temas y nuevas herramientas para la administración del sistema a nivel de root.

Un menú de aplicaciones renovado y flexible

En esta nueva versión que se presenta de Cinnamon 6.6, el cambio más visible en Cinnamon 6.6 es la transformación de su menú principal, ya que los desarrolladores trabajaron en buscar un equilibrio entre estética y funcionalidad, resultando en un diseño más moderno y compacto. El nuevo diseño presenta:

Nueva barra lateral : La cual ahora incluye el avatar del usuario, acceso rápido a favoritos y las aplicaciones más utilizadas, además de separar claramente los marcadores.

: La cual ahora incluye el avatar del usuario, acceso rápido a favoritos y las aplicaciones más utilizadas, además de separar claramente los marcadores. Categorías compactas : La lista de categorías se ha optimizado visualmente utilizando iconos simbólicos, lo que facilita la navegación rápida.

: La lista de categorías se ha optimizado visualmente utilizando iconos simbólicos, lo que facilita la navegación rápida. Personalización total: Los desarrolladores han escuchado a la comunidad. Ahora es posible mover los botones de energía (apagar, suspender, bloquear) a la parte inferior o a la barra lateral. También se puede reubicar la barra de búsqueda y, lo más importante, ocultar elementos que no uses, permitiendo un menú minimalista si así lo deseas.

Nuevas herramientas: Información y Administración

La antigua utilidad de «Informes del Sistema» ha sido cambiada para convertirse en «Información del Sistema». Ya no solo reporta errores, sino que ahora ofrece una radiografía completa del hardware del equipo. Se han añadido cuatro nuevas secciones que detallan:

Dispositivos USB conectados.

Componentes PCI.

Información de la GPU.

Datos de la BIOS (firmware, placa base y modos de arranque).

Paralelamente, se estrena la aplicación «Administración del Sistema» (System Administration). Esta herramienta se ejecuta con privilegios de root y, por el momento, permite gestionar el «Menú de Arranque», facilitando la modificación de parámetros de inicio y la visibilidad del GRUB sin necesidad de editar archivos de texto manualmente.

El camino hacia Wayland y la independencia de libAdwaita

En el apartado técnico, Cinnamon 6.6 presenta grandes mejoras para evitar las limitaciones de personalización de GNOME, ya que el equipo ha sustituido la biblioteca libAdwaita por libAdapta, una bifurcación propia (fork). Esto permite que las aplicaciones mantengan una apariencia coherente con el resto del sistema y soporten temas personalizados, algo que libAdwaita restringe.

Además, el soporte para Wayland ha recibido una atención prioritaria:

Gestión del teclado: Reescritura completa para garantizar el cambio de distribución de teclado y soporte mejorado para métodos de entrada (separando IBus de las configuraciones tradicionales).

Reescritura completa para garantizar el cambio de distribución de teclado y soporte mejorado para métodos de entrada (separando IBus de las configuraciones tradicionales). Teclado en pantalla: Se abandona libcaribou en favor de una solución moderna que soporta cambio de diseño.

Se abandona libcaribou en favor de una solución moderna que soporta cambio de diseño. Colores de énfasis: El paquete xdg-desktop-portal-xapp ahora escanea el tema GTK para aplicar correctamente el color de énfasis en aplicaciones independientes (como Flatpaks).

Otras mejoras

La actualización se completa con una serie de ajustes pensados para el uso diario:

Luz Nocturna Nativa: Una nueva aplicación controla la temperatura de color de la pantalla, reduciendo la luz azul automáticamente según la hora para evitar la fatiga visual.

Notificaciones Inteligentes: Ahora se pueden ordenar para mostrar primero las más recientes e incluyen contadores de mensajes no leídos.

Alt+Tab por Monitor: Al cambiar de ventana, solo se mostrarán las aplicaciones presentes en el monitor que estás usando.

Iconos XSI: Se reemplazan los iconos simbólicos de Adwaita por el set propio XApp Symbolic Icons.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

En cuanto a la disponibilidad de esta nueva versión, podemos mencionar que Cinnamon 6.6 será el entorno de escritorio predeterminado en la próxima distribución Linux Mint 22.3 (Zena) y en cuanto a los paquetes para las demás distribuciones, estos estaran llegando de manera paulatina a los repositorios de las principales distribuciones.

Por ejemplo, en Arch Linux ya se encuentra disponible.