Actualizar y optimizar Linux Mint 21: Mi experiencia de uso. Parte 1

Hoy en día, una buena parte del conjunto activo de las Distribuciones GNU/Linux suele estar basado en la Distro Madre Debian GNU/Linux, siendo buenos ejemplos de ellos, antiX y MX. Mientras que otras relacionadas serían Ubuntu y sus derivadas como Zorin y Mint. De resto, otras grandes porciones de este conjunto, suelen pertenecer a la familia de Distros como Red Hat y Fedora, SUSE y OpenSUSE, y últimamente a Arch y Manjaro, entre muchas otras.

En mi caso personal, y desde que empecé de lleno en el ámbito informático como profesional TI en organizaciones y empresas, he usado mayoritariamente tanto en mi ordenador personal como de trabajo y servidores, Debian y Ubuntu. Mientras que, para estaciones de trabajo en algunas oportunidades he usado o instalado a terceros Distros como Canaima, Kali Linux, antiX y MX Linux. Y actualmente, por motivos profesionales o de trabajo, me ha tocado instalar, utilizar, actualizar y optimizar estaciones de trabajo de bajos recursos con Linux Mint 21. Más específicamente con la versión Linux Mint 21.2. Por lo que, en esta primera parte de este tutorial deseo mostrarles un poco de mi experiencia al actualizarlo para llevarlo a la versión 21.3 y optimizarlo lo mejor posible, para luego migrarlo a la futura versión estable Linux Mint 22.

screenshot de Linux Mint-21.3

Pero, antes de comenzar esta primera publicación (Parte I) sobre mi experiencia personal de uso al «actualizar y optimizar Linux Mint 21», les recomiendo explorar nuestra anterior publicación relacionada, al finalizar la misma:

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión Linux Mint 21.3 “Virginia” en la cual una de las novedades más importantes de este lanzamiento es la actualización del entorno de escritorio Cinnamon 6.0 con soporte experimental para Wayland, mejoras y más. Esta nueva versión, que se presenta de Linux Mint 21.3 » Virginia», es la última versión de la serie 21.x, además de ser una versión de soporte a largo plazo (LTS) y contará con soporte por parte del equipo de desarrollo hasta 2027.

Artículo relacionado: Linux Mint 21.3 “Virginia” llega con Cinnamon 6.0, mejoras en apps y mas

Cómo actualizar y optimizar Linux Mint 21: Mi experiencia de uso. Parte 1

Pasos para actualizar y optimizar Linux Mint 21.2 Victoria a Linux Mint 21.3 Virginia

Antes de empezar, es importante puntualizar que, el objetivo de este Tutorial es aprender a actualizar y optimizar al máximo un sistema operativo Linux Mint (21 Vanessa, 21.1 Vera, 21.2 Victoria) cualquiera a su última versión estable (21.3 Vanessa). Esto, con el fin de tenerlo preparado para una futura migración a la futura versión estable de dicha Distribución, es decir, Linux Mint 22 Wilma.

Vistazo inicial a Linux Mint 21.2 recién instalado

Ejecución de comandos para actualizar y optimizar Linux Mint

sudo apt-get update sudo apt-get full-upgrade sudo apt-get install -f sudo dpkg --configure -a sudo apt-get clean && sudo apt-get autoclean sudo apt-get remove && sudo apt-get autoremove sudo apt-get purge sudo apt-get dist-upgrade

Llegados a este punto, y por buena práctica informática, lo mejor es reiniciar y revisar el funcionamiento del sistema operativo actualizado.

Reinicio y revisión del sistema operativo

Una vez reiniciado el sistema operativo, nos encontraremos que, Linux Mint nos informa visualmente a través de sus apps llamadas Gestor de actualizaciones e Informes del sistema sobre el estado actual del mismo, nuevas actualizaciones disponibles y recomendaciones a seguir para mantenerlo al día optimizado lo mejor posible.

Y precisamente, en la futura Parte II de este Tutorial, continuaremos con la implementación de las recomendaciones indicadas por la app Informes del sistema. Las cuales, tienen que ver con:

La implementación de la app de instantáneas TimeShift: Para la recuperación del sistema operativo en caso de problemas o desastres. La ejecución de actualizaciones importantes disponibles: Para migrar de forma segura y rápida a nuevas versiones. La instalación de codecs multimedia: Para un mejor y mayor soporte para dispositivos y formatos de audio y video. La instalación de paquetes esenciales para el sistema: Entre los que se incluyen, mayormente, paquetes de idiomas y localización regional.

Vale mencionar que, tanto antes como después de actualizarse, la velocidad de arranque y apagado de esta bella, estable y muy completa Distribución GNU/Linux es bastante aceptable. Mientras que, su desempeño al ejecutar aplicaciones ofimáticas esenciales (explorador de archivos, visores de imágenes y documentos, LibreOffice y Firefox) con tan poca memoria me parece muy manejable para los usuarios objetivos de dichos equipos (estudiantes y profesores de educación media y publica).

Lo cual, se debe en mucho a que, su consumo al iniciar se mantiene siempre por debajo de 1 GB RAM, que es lo mínimo esperado para un sistema operativo GNU/Linux moderno, robusto, versátil, y altamente funcional y compatible con mucho hardware variado.

Artículo relacionado: Linux Mint 21 llega con Linux 5.15, Cinnamon 5.4, Mate 1.26 y mas

Resumen

En resumen, en estos pocos días de uso de la Distribución Linux Mint 21 con el entorno de escritorio Cinnamon, sobre todo, desde viejos ordenadores de escritorio de bajos recursos (procesadores de 64 bits con 2 GB RAM) debo decir que, la experiencia ha sido bastante grata y productiva. Y seguramente, en futuras entregas les estaré compartiendo geniales tips de uso y productividad sobre la misma. Por lo que, como de costumbre, espero seguir contribuyendo a que estén mejor informados y formados sobre el Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux), desde Linux Mint.

Más adelante probaré el desempeño de esta Distribución Linux Mint 21.X con Mate y XFCE. Por lo que, espero que esta serie de publicaciones sobre cómo actualizar y optimizar Linux Mint 21.2 Victoria a Linux Mint 21.3 Virginia, antes de migrar a Linux Mint 22 Vanessa, sea de utilidad para muchos.

