Conflicto GNOME y Linux Mint: Polémica por el empaquetado de Calendar

Hace poco se dio a conocer informacion sobre una intensa disputa pública entre uno de los desarrolladores principales de GNOME Calendar, y el equipo de mantenimiento de paquetes de Linux Mint. El conflicto radica en la decisión de Linux Mint de distribuir una versión severamente modificada y obsoleta de la aplicación para adaptar el software a su entorno.

El problema no es la alteración técnica del código, sino que la distribución mantiene intacto el nombre oficial «GNOME Calendar» y conserva los enlaces de contacto originales en la ventana de información. Como consecuencia, los usuarios de Linux Mint que experimentan fallos en esta versión alterada dirigen constantemente sus reportes de errores a los creadores de GNOME, exigiendo a un equipo de voluntarios que invierta su tiempo en clasificar y cerrar quejas sobre problemas que no causaron o que ya solucionaron hace años.

Para entender la magnitud del problema, es necesario analizar los cambios que Linux Mint implementó. En su afán por mantener la compatibilidad con sus propios entornos de escritorio y temas visuales, Mint tomó la decisión activa de degradar GNOME Calendar. Mientras el proyecto original había avanzado hacia el futuro utilizando GTK4 y libadwaita, Linux Mint forzó un retroceso hacia GTK3.

Además, para lograr esta integración forzada, Mint hizo que la aplicación utilizara libAdapta, una bifurcación propia de libadwaita. El gran inconveniente es que libAdapta está anclada a versiones obsoletas (basada en la versión 1.5, mientras que el proyecto original ya va por la 1.9). Esta regresión, que abarca de 2 a 4 años de obsolescencia, provocó que cientos de errores antiguos y ya parcheados por GNOME resurgieran en los equipos de los usuarios de Linux Mint.

La falta de comunicación rota y el límite de las licencias libres

Buscando una solución lógica, el equipo de GNOME Calendar abrió un reporte formal en la plataforma de Linux Mint solicitando una acción sencilla: eliminar las referencias al proyecto principal, retirar los enlaces de soporte y cambiar el nombre y el ícono de la aplicación modificada.

Esta petición de desvinculación fue ignorada durante seis meses completos y cuando el responsable del paquete de Mint finalmente respondió, desvió la atención del problema central comparando su situación con la de Ubuntu LTS y Debian, argumentando que estas distribuciones también ofrecen versiones antiguas del calendario. Sin embargo, el desarrollador de GNOME subrayó de inmediato que el conflicto no radica en la antigüedad del código, sino en la distribución de una versión estructuralmente alterada que usurpa la identidad del proyecto original, un problema que no generan los paquetes sin modificar de Debian o Ubuntu.

La escalada de tensión llegó a su punto máximo cuando Linux Mint rechazó categóricamente la solicitud de cambio de marca. En su lugar, el mantenedor sugirió que fueran los propios desarrolladores de GNOME quienes programaran sistemas de advertencia dentro de la aplicación para avisar a los usuarios sobre versiones obsoletas, una propuesta que exigía aún más trabajo no remunerado al equipo original.

El caso se cerró de manera unilateral por parte de Mint bajo la premisa de que las licencias de software libre permiten este tipo de redistribución y modificación sin restricciones. Para los desarrolladores de GNOME, esta postura es una táctica evasiva que confunde deliberadamente la libertad del código con la infracción de marcas registradas, sentando un precedente peligroso.

El incidente ha abierto un profundo debate sobre la ética en el modelo de distribución, evidenciando cómo ciertas distribuciones derivadas pueden abusar del ecosistema de código abierto, agotando mentalmente a los creadores originales al trasladarles responsabilidades de soporte de forma hostil y desconsiderada.

Al distribuir una compilación rota, sin soporte y altamente modificada bajo el nombre explícito de «GNOME Calendar», Linux Mint está infringiendo la identidad del proyecto, engañando al usuario final y manchando la reputación de los desarrolladores originales. Las distribuciones hostiles saben que escudarse en el argumento de «elegiste la licencia equivocada» es una defensa fácil frente a desarrolladores independientes que carecen de los recursos legales para iniciar un litigio por uso indebido de marca.

Finalmente, si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.