COSMIC 1.4.0 y 1.5.0: Novedades, Rendimiento y Estabilidad

El desarrollo del entorno de escritorio COSMIC por parte de System76 avanza a un ritmo bastante acelerado y es que durante los ultimos dias, los desarrolladores del entorno realizaron un despliegue sin precedentes para mejorar la experiencia nativa en Pop!_OS al liberar la versión 1.4.0 seguida casi de inmediato por la actualización 1.5.0.

Esta rápida sucesión de lanzamientos demuestra un compromiso por parte del equipo de desarrollo con la estabilidad, la corrección de errores críticos reportados por la comunidad y la implementación de mejoras que pulen tanto el rendimiento gráfico bajo Wayland como la usabilidad en el día a día.

Mejoras en el gestor de composición y rendimiento gráfico

Con el lanzamiento de estas dos versiones, el corazón visual del entorno que es el gestor de composición «cosmic-comp», ha recibido diversas mejoras entre las cuales se destaca la reestructuración al migrar de la biblioteca matemática cgmath a glam, lo que optimiza las operaciones de renderizado subyacentes.

Junto a este cambio, tambien se ha perfeccionado drásticamente la precisión del posicionamiento del puntero del ratón en los bordes de la pantalla y se ha añadido la capacidad de bloquear dicho borde tras aplicar un desplazamiento de salida.

En la actualización inmediata a la versión 1.5.0, el equipo logró mitigar bloqueos críticos, implementando una solución provisional para evitar que las aplicaciones basadas en Chromium colapsen al utilizar factores de escala inferiores a 1.0. Además, se realizo una limpieza al ignorar errores de permisos en la limpieza de DRM, evitar fallos en la creación del renderizador tras un reinicio de la GPU y asegurar correctamente el foco de las ventanas tradicionales de X11 durante los procesos de mapeo.

Experiencia de usuario, sonido y optimización del panel

Otra de las mejoras que se presenta para el entorno, es en el apartado de sonido con la introducción del nuevo tema de sonido nativo denominado cosmic-sound-theme, el cual reemplaza definitivamente el antiguo conjunto heredado del ecosistema GTK en Pop!_OS.

A nivel visual interactivo, el panel principal de COSMIC solucionó errores sumamente molestos relacionados con el renderizado del efecto frosted glass, eliminando los parpadeos al maximizar ventanas que conservan su estilo y corrigiendo artefactos visuales al conectar monitores externos en caliente. En términos de eficiencia energética, se solucionó un problema de alto consumo de CPU que ocurría cuando la pantalla se encontraba bloqueada, y a nivel de usabilidad, se aplicaron múltiples correcciones para suavizar la entrada mediante pantallas táctiles.

Por otra parte, el gestor de archivos cosmic-files ahora es capaz de recurrir al uso de la biblioteca GIO como alternativa ante cualquier problema al abrir contenido desde dispositivos móviles mediante el protocolo MTP.

En el ámbito de la monitorización, cosmic-monitor integró una función de apagado forzado para procesos rebeldes y la capacidad de alternar dinámicamente entre diferentes tipos de gráficos para visualizar la carga de la CPU y la GPU. Por su parte, el centro de configuración ahora permite una personalización mucho mejor, desde ajustar los niveles exactos de la gradación del volumen, hasta gestionar fondos de pantalla con mayor soltura, aumentando el límite de almacenamiento a quinientas imágenes, permitiendo la carga múltiple simultánea y respetando por defecto la orientación EXIF original de los archivos fotográficos.

Infraestructura de red y protocolos Wayland

A nivel de infraestructura base, componentes críticos han recibido la atención necesaria para garantizar un funcionamiento predecible. El demonio de configuraciones ahora elimina los identificadores DDC almacenados en caché cuando el sistema está inactivo, previniendo bloqueos relacionados con el control de brillo de las pantallas.

El portal xdg-desktop-portal-cosmic dio el salto para ejecutarse formalmente como un servicio de systemd con registro directo en journald, además de añadir soporte avanzado para capturar los metadatos del cursor durante las grabaciones de pantalla. Finalmente, la pantalla de inicio de sesión, cosmic-greeter, adoptó el uso del protocolo Wayland cosmic-keymap-unstable-v1, consolidando un ecosistema nativo mucho más seguro y moderno.

Si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles de estos lanzamientos en el siguiente enlace.