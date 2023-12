Debian 12.4 llega omitiendo Debian 12.3 y linux 6.1.0-14

Hace pocos días los desarrolladores de Debian dieron a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Debian 12.4 la cual fue lanzada omitiendo el lanzamiento de Debian 12.3 debido a que en la etapa final de su preparación se descubrió un error en el kernel de Linux en el paquete con el kernel linux-image-6.1.0-14, que provoca corrupción de datos en el sistema de archivos Ext4.

El problema aparece en la rama estable del kernel de Linux 6.1, que ha sido respaldada por una solución que se agregó originalmente en la rama 6.5 para resolver un bloqueo debido a un error en el código para actualizar el tamaño del archivo que se redujo después de una actualización directa.

Como tal se señala que el daño está marcado como no crítico (no se explica qué significa exactamente esto, probablemente la pérdida de datos ocurre en circunstancias muy raras, o los datos no se pierden permanentemente, pero el tamaño del archivo se vuelve mayor que el real).

En el contexto de Debian 12, el error se trasladó al paquete del kernel 6.1 después de sincronizarlo con la versión 6.1.64. Durante la discusión del error, los desarrolladores de Debian mencionaron que el problema se solucionó en la actualización 6.1.66, pero aún no está claro cuál de las correcciones agregadas a esta versión resuelve el problema, ya que no hay cambios en el kernel 6.1.66 que están claramente relacionados con VFS y Ext4 (lo más probable es que estén hablando del problema que se detiene en el paquete deb basado en el kernel 6.1.66, cuando en realidad la solución se agregó a la rama del kernel 6.1.65 , que contiene cambios relacionados con Ext4).

¿Que hay de nuevo en Debian 12.4?

Por la parte de las mejoras que se incluyen en este nuevo lanzamiento de Debian 12.4 (además de que viene con el paquete del kernel linux-image-6.1.0-15, que se basa en la versión del kernel 6.1.66 e incluye una solución para el problema), se introducen las actualizaciones acumuladas de paquetes y agrega correcciones al instalador. El lanzamiento incluye 94 actualizaciones para solucionar problemas de estabilidad y 65 actualizaciones para solucionar vulnerabilidades.

En Debian 12.4, también se puede destacar la actualización a las últimas versiones estables de los paquetes gnome-shell, minizip, systemd, xen, entre otros. Se eliminó el paquete gimp-dds, que ya no es necesario ya que su funcionalidad ahora está integrada en GIMP.

Además de ello, también se destaca que se añadió el paquete llvm-toolchain-16 basado en LLVM/Clang 16, necesario para crear nuevas versiones del navegador Chromium, también se ha agregado compatibilidad con Unicode 15.1 a gnome-characters y fonts-noto-color-emoji. libsolv incluye soporte para el algoritmo de compresión zstd.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

eas4tbsync: Nueva versión que restaura la compatibilidad con las versiones más recientes de Thunderbird

Nueva versión que restaura la compatibilidad con las versiones más recientes de Thunderbird exfatprogs: Soluciona los problemas de acceso a memoria fuera de límites [CVE-2023-45897]

Soluciona los problemas de acceso a memoria fuera de límites [CVE-2023-45897] exim4: Soluciona los problemas de seguridad relacionados con el protocolo proxy [CVE-2023-42117] y las búsquedas de DNSDB [CVE-2023-42119]

Soluciona los problemas de seguridad relacionados con el protocolo proxy [CVE-2023-42117] y las búsquedas de DNSDB [CVE-2023-42119] Gnome Shell: Nueva versión permite que las notificaciones se descarten con la tecla de retroceso además de la tecla de eliminar, repara los dispositivos duplicados que se muestran al volver a conectarse a PulseAudio, corrige las posibles fallas de uso después de la liberación al reiniciar PulseAudio/Pipewire.

Nueva versión permite que las notificaciones se descarten con la tecla de retroceso además de la tecla de eliminar, repara los dispositivos duplicados que se muestran al volver a conectarse a PulseAudio, corrige las posibles fallas de uso después de la liberación al reiniciar PulseAudio/Pipewire. libsolv: Se habilitó el soporte para compresión zstd

Se habilitó el soporte para compresión zstd Kernel de linux: Actualización a la versión estable 6.1.66

perl: Soluciona el problema de desbordamiento del búfer [CVE-2023-47038]

Soluciona el problema de desbordamiento del búfer [CVE-2023-47038] php-phpseclib3: Solucionar problema de denegación de servicio

Solucionar problema de denegación de servicio postgresql-15: Nueva versión estable donde se soluciona el problema de inyección SQL [CVE-2023-39417]; corrige MERGE para aplicar las políticas de seguridad de filas correctamente [CVE-2023-39418]

Nueva versión estable donde se soluciona el problema de inyección SQL [CVE-2023-39417]; corrige MERGE para aplicar las políticas de seguridad de filas correctamente [CVE-2023-39418] proftpd-dfsg: se corrige el tamaño de los buffers de intercambio de claves SSH

se corrige el tamaño de los buffers de intercambio de claves SSH qbittorrent: se deshabilitó UPnP para la interfaz de usuario web de forma predeterminada en qbittorrent-nox

se deshabilitó UPnP para la interfaz de usuario web de forma predeterminada en qbittorrent-nox qemu: Actualización a la versión estable 7.2.7

Descargar y obtener Debian 12.4

Para los que estén interesados en poder obtener la nueva versión de Debian 12.4, debe saber que en el sitio web oficial del proyecto ya se ofrecen las imágenes de instalación, mientras que para los que ya cuentan con una versión anterior, basta con ejecutar los comandos de actualización para obtener esta nueva versión.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.