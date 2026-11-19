El equipo de desarrollo de Deepin ha anunciado el lanzamiento oficial de Deepin 25.3, una actualización que introduce desde un sistema de protección contra congelamientos del escritorio hasta una mejora de su asistente UOS AI, pasando por la inclusión predeterminada de herramientas de mantenimiento, actualizaciones clave del kernel Linux y soporte coordinado para aceleración gráfica en contenedores Linyaps.

De las principales novedades que presenta la nueva version de Deepin 25.3 es la renovación de UOS AI, que avanza hacia el concepto de sistema operativo orientado a agentes. El asistente ahora es capaz de construir una base de conocimiento que abarca todos los archivos locales autorizados en el disco, permitiendo a los usuarios realizar consultas en lenguaje natural sobre el contenido de sus documentos en cualquier momento. A esto se suma la creación de recordatorios, tareas programadas y rutinas recurrentes mediante instrucciones conversacionales, automatizando el trabajo repetitivo.

Para gestionar flujos de trabajo más complejos, Deepin 25.3 estrena una interfaz de inteligencia artificial unificada que centraliza el acceso a servidores MCP, habilidades personalizadas y capacidades dedicadas de agentes, delegando automáticamente la herramienta adecuada para cada petición.

Además de ello, también se destacan las mejoras en la memoria conversacional, resúmenes automáticos de contexto, colas de tareas e historial organizado por espacio de trabajo. En términos de privacidad y control, los usuarios pueden establecer modos de permisos por conversación o por archivos modificados, evitando confirmaciones repetitivas sin comprometer la seguridad de los datos.

Estabilidad, protección contra bloqueos y actualización del Kernel

Uno de los añadidos más prácticos para el uso cotidiano es la nueva protección contra bloqueos del sistema. Incluso cuando una aplicación provoca una carga extrema o un congelamiento severo, la barra de tareas, el lanzador de aplicaciones y el Monitor del sistema permanecen completamente receptivos, permitiendo identificar y cerrar el proceso problemático en cuestión de segundos.

Los registros del sistema ahora tienen un límite predeterminado de 5 GB, independientemente de si el modo de depuración está activo, y detienen su crecimiento automáticamente cuando el espacio libre en disco cae por debajo del 5 %. En la base del sistema operativo, el kernel se actualiza a la versión 6.6.159, corrigiendo vulnerabilidades de seguridad en arquitecturas x86, arm64 y loong64, además de solucionar problemas de arranque en determinados equipos.

Sistema inmutable, PC Manager y mejoras en el escritorio

Ahora es posible guardar y restaurar instantáneas no solo en el disco local, sino también en unidades USB o discos duros portátiles externos, eligiendo con libertad la ubicación de origen al recuperar el equipo. Además, se ha mejorado la estrategia de copias de seguridad y reversión previas a las actualizaciones para reducir el consumo adicional de espacio en disco.

El entorno de escritorio Deepin (DDE) facilita la gestión de conectividad permitiendo desconectar rápidamente redes Wi-Fi o dispositivos Bluetooth directamente desde los indicadores de la barra de tareas. También se asegura que la animación de apagado se muestre durante todo el proceso para evitar que breves pantallas negras se confundan con fallos, mientras que el Gestor de archivos perfecciona el aspecto de su barra de pestañas e incorpora una vista en árbol configurable en la barra lateral.

Por su parte, el entorno experimental Treeland (basado en el compositor propio del proyecto con animaciones de alto rendimiento y gestos táctiles) recibe ajustes en sus protocolos de Wayland con vistas a su estabilización, mejora la legibilidad de la pantalla de inicio de sesión sobre fondos claros y corrige múltiples fallos en Xwayland y en la gestión de ventanas.

Aplicaciones renovadas, NVIDIA y correcciones

En cuanto al conjunto de aplicaciones nativas estas presentan:

El visor de imágenes estrena un modo de edición integrado con herramientas de recorte, rotación, pincel, líneas, flechas, formas geométricas, texto, mosaico y desenfoque, eliminando la necesidad de abrir editores externos para retoques rápidos.

El visor de documentos ahora recuerda la última posición y diseño de lectura e incorpora tres modos de cuidado ocular (clásico, verde y nocturno),

El editor de texto añade soporte para renderizado de Markdown junto a un buscador mejorado

El calendario suma compatibilidad con agendas de terceros. A esto se añade una App Store con ajustes de proxy de red y notificaciones detalladas con guías de ayuda cuando falla la instalación de algún paquete.

Por otra parte, los equipos equipados con tarjetas NVIDIA disfrutan ahora de aceleración por hardware para gráficos y reproducción de vídeo dentro de contenedores Linyaps gracias a la preinstalación de nvidia-container-toolkit. Los controladores gráficos añaden soporte para la Interfaz de Dispositivos de Contenedor (CDI), y el instalador del sistema selecciona automáticamente la versión del controlador NVIDIA más adecuada según la tarjeta detectada.

Finalmente, Deepin 25.3 cierra un extenso paquete correcciones de errores en componentes críticos como Qt, curl, FFmpeg, VLC, Poppler, glibc, OpenVPN, BlueZ, Xorg, nginx, Wireshark y PHP, actualiza el microcódigo de Intel para restaurar mitigaciones en procesadores Meteor Lake y corrige decenas de errores en actualizaciones, gestión de archivos y multimedia, dejando únicamente tres fallos menores conocidos en el estilo de carpetas del lanzador, el consumo de memoria al hacer zoom en imágenes y la vista multitarea, los cuales ya se encuentran en proceso de resolución.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo obtener Deepin 25.3?

Si no eres usuario de la distribución y quieres utilizarla en tu equipo o probarla en una máquina virtual. Puedes obtener la imagen del sistema, solamente debes de dirigirte a la página web oficial del proyecto donde podrás descargar la imagen en su sección de descargas. El enlace es el siguiente.

Si ya estás utilizando una versión anterior de Deepin 25 y mantienes tu sistema al día, no necesitas descargar la imagen completa; puedes dar el salto a la versión 25.2 directamente desde el Centro de Control en el apartado de Actualización del Sistema, o abriendo la terminal y ejecutando el comando:

sudo apt update && sudo apt dist-upgrade

Por el contrario, si es tu primera vez instalando Deepin o llevas mucho tiempo sin actualizar, te recomendamos descargar la nueva imagen ISO desde la página oficial para realizar una instalación limpia.