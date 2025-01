Deepin 25 Preview: Prueba la primera ISO preliminar del año 2025

Con mucha regularidad, día tras día y semana tras semana, solemos abordar brevemente la inmensa mayoría de los lanzamientos de nuevas ISO correspondientes a las cada vez más abundantes Distros *Linux, *BSD e independientes. Y cuando el evento lo amerita, solemos abordar más detalladamente el lanzamiento de alguna Distro especial o destacada, tanto para nosotros como para la comunidad libre y abierta de todo el Linuxverso. Siendo una de ellas, Debian, Ubuntu, Mint, MX, Arch, Manjaro, y Deepin, entre otras. Y dado que, hace muy recientemente, hemos conocido del lanzamiento y disponibilidad, por parte del equipo de desarrollo del proyecto Deepin, sobre la ISO «Deepin 25 Preview», hoy le dedicaremos esta entrada especial a la misma.

Así que, como en oportunidades anteriores, tanto si eres uno de muchos usuarios o fan de tan hermosa distribución de origen chino, como un linuxero siempre presto a probar y comprobar las bondades y novedades de cuanta Distribución se pueda, pues este es un buen momento para ello, en lo que se refiere a, Deepin GNU/Linux. En consecuencia, sigue leyendo dicha publicación para que conozcas las novedades técnicas y visuales que se vienen para dicho proyecto.

Pero, antes de comenzar a explorar y dar a conocer algunas de las más interesantes novedades y cambios visuales vía capturas de pantalla en la ISO «Deepin 25 Preview», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada con esta misma Distribución, al finalizar la misma:

Artículo relacionado: Deepin 23 ya fue liberado e integra mejoras al escritorio, apps y mas

Deepin 25 Preview: ¡Conoce ya las novedades de la futura versión!

Novedades de Deepin 25 Preview

Entre las novedades más destacadas e importantes de este lanzamiento y nuevo proyecto de desarrollo vale la pena citar las siguientes:

Sistema central de solo lectura con actualizaciones atómicas

La ISO Deepin 25 Preview incluye como característica o tecnología principal a «Solid». La cual, tiene como objetivo el configurar los directorios principales como montajes de solo lectura, lo que evitará modificaciones no autorizadas que podrían afectar la estabilidad del sistema operativo. Además, esta tecnología de actualización diferencial se utiliza para reducir significativamente los tiempos de descarga y el uso de datos. Lo que reduciría, a su vez, los requisitos de ancho de banda y mejoraría la velocidad de actualización.

De esta forma, también las actualizaciones integran datos locales para generar una nueva imagen del sistema y, después de completar la actualización, haciendo que, el sistema se inicie desde la nueva imagen. Y si el proceso de actualización o arranque falla, el sistema puede volver al último estado correcto conocido. Lo que evita problemas causados ​​por errores o software malicioso. En resumen, esto busca garantizar una estabilidad y seguridad integral para todo el sistema.

Mejoras para DDE

El Entorno de escritorio de Deepin (DDE) ha sido optimizado exhaustivamente, lo que incluye la reestructuración QML del Centro de control y el Centro de notificaciones. En consecuencia, ahora, desde el diseño visual hasta la interacción con las mismas, incluyen actualizaciones sobre sus funciones principales. Brindando así, una interfaz gráfica más intuitiva y fácil de usar.

Además, el entorno de escritorio DDE ahora cuenta con un rediseño que incluye nuevas funciones bien pensadas, que buscan mejorar significativamente la experiencia del usuario. Y sientan una base sólida para el desarrollo futuro del entorno de escritorio, lo que garantiza una mejora continua y la adaptación a las necesidades del usuario. Por ejemplo, ahora DDE permite la visualización de notificaciones mejoradas compatible con notificaciones de imágenes y de varias líneas, añade estilos de componentes de interfaz de usuario unificados en todo el entorno de escritorio para una estética consistente y añade soporte para personalizar la altura de la barra de título para aplicaciones que no son DTK.

Inclusión del moderno Compositor de ventanas Treeland y nuevas funciones impulsadas por IA

Treeland

La ISO Deepin 25 Preview incluye viene con Treeland (desarrollo propio del equipo deepin), el cual, es un moderno compositor de ventanas que ofrece una herramienta de gestión de interfaz gráfica de alto rendimiento centrada en la optimización de la gestión y el diseño dinámico de ventanas. Y busca mejorar la velocidad de respuesta y el rendimiento de renderizado, proporcionando animaciones más fluidas y una experiencia visual refinada. Además, Treeland incorpora mecanismos eficientes de gestión de múltiples ventanas, mejorando el rendimiento de la interacción para una experiencia más fluida y eficiente.

Funciones IA

Y por último, entre muchas otras más novedades, están las nuevas funciones impulsadas por Inteligencia Artificial, entre las que destacan las siguientes:

UOS AI : Es un asistente de IA centralizado capaz de administrar la configuración, los agentes y los modelos de IA del sistema, entre muchas otras geniales capacidades.

UOS AI FollowAlong : Herramienta IA capaz de gestionar texto resaltado con el objetivo de buscar información rápidamente, solicitar explicaciones, generar resúmenes y realizar traducciones.

IA Writing : Es una característica que ofrece una herramienta capaz de crear esquemas, escribir mensajes o informes rápidos y generar todo tipo de cosas, desde resúmenes hasta publicaciones de blog, sobre la marcha.

IA Search : Es una característica que ofrece la capacidad de realizar búsquedas sin conexión en imágenes y textos de documentos, con el objetivo de que, la IA del sistema pueda resumirla, traducirla y hasta ampliarla.

IA TaskBar: Es una característica que ofrece que permite arrastrar un archivo al ícono de la barra de tareas de IA para revelar múltiples operaciones impulsadas por IA, como resumir, traducir o corregir.

Y dado que son muchas más las novedades, te invitamos a explorar el anuncio oficial de dicho lanzamiento para conocerlas todas. Además, recuerda que siempre puedes explorar los siguientes enlaces oficiales de deepin para conocer y estar más al pendiente sobre dicho proyecto del Linuxverso:

Capturas de pantalla de la ISO preliminar de la futura versión

Arranque de la ISO en una máquina virtual en VirtualBox y configuración inicial

Exploración de la GUI: Escritorio, Terminal y Tour de bienvenida

Exploración de aplicaciones varias y de las características visuales

Tienda de software

Menú principal

Otras varias

Centro de control



App AI Search



App UOS AI

Interfaz de apagado y cierre de sesión de usuario

Lo único que no me ha gustado

En esta prueba de la versión Deepin 25 Preview en vivo (live), lo único que he visto no funcionar de forma adecuada es que la aplicación LibreOffice no se ha configurado correctamente al idioma seleccionado (español). Sin embargo, asumimos que luego de instalada, sí funcionara correctamente la parte de la regionalización y el lenguaje en la interfaz de dicha aplicación.

Deepin es una Distro GNU/Linux (Sistema Operativo) de origen asiático (Wuhan, China) enfocada en la sencillez, la productividad y un manejo fácil y accesible. Es de resaltar, que la organización que la desarrolla (Wuhan Deepin Technology Co. Ltd) desde el año 2015 es miembro de la Fundación Linux, para garantizar así que la misma se mantenga comprometida con los proyectos de código abierto y las tecnologías relacionadas con GNU/Linux. Por tal razón, hoy es considerada una Distribución Linux dedicada a proporcionar desarrollos de software y servicios, propios y de terceros, hermosos, fáciles de usar, seguros y estables a usuarios de todo el mundo. Mientras que, siempre ha sido la Distribución Linux mejor clasificada desarrollada por un equipo chino.

Artículo relacionado: Deepin OS V23 Alpha 2: ¡Ya está lista y estas son sus novedades!

Resumen

En resumen, la presente ISO «Deepin 25 Preview» incluye interesantes novedades técnicas y visuales que sin duda gustaran a muchos, y tal vez no gusten a otros. Sin embargo, si al momento de leer esta publicación ya has probado esta nueva ISO o si eres un usuario actual de la Distribución Deepin, te invitamos a comentarnos tus impresiones sobre las mismas y los cambios, mejoras y correcciones que se vienen. Para así, todos en comunidad podamos tener una visión diferente y complementaria sobre el camino por el que apuesta este genial proyecto del Linuxverso.

Por último, recuerda visitar nuestra «página de inicio» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales. Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.