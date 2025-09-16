Después de ser eliminado del Kernel, Bcachefs adopta DKMS para simplificar su integración en Linux

Kent Overstreet no se ha quedado de brazos cruzados, pues hace poco anuncio un paso decisivo en la evolución de su sistema de archivos, ya que a partir de ahora se distribuirá a través de DKMS (Dynamic Kernel Module Support). Con este enfoque, el módulo de Bcachefs se entrega en código fuente y se compila automáticamente en el sistema del usuario tras instalar el paquete, reconstruyéndose de manera transparente cada vez que se actualice el kernel de Linux.

Este cambio elimina la dependencia de la inclusión directa en el kernel principal, permitiendo mantener Bcachefs actualizado de forma independiente. Para los usuarios, la experiencia será prácticamente idéntica, ya que incluso podrán seguir utilizando este sistema de archivos como raíz gracias a la inclusión de módulos DKMS en initramfs.

Apoyo de las distribuciones y mantenimiento a largo plazo

Uno de los puntos más importantes de este movimiento es el respaldo de las principales distribuciones. Overstreet confirmó conversaciones con los equipos de Debian y openSUSE, quienes habían considerado desactivar la compatibilidad de Bcachefs en sus kernels por temor a un abandono futuro. Sin embargo, gracias a la transición a DKMS, la deshabilitación se ha pospuesto hasta que los paquetes estén listos.

Mientras tanto, la comunidad de usuarios y desarrolladores se ha involucrado activamente para garantizar que el proceso de empaquetado y distribución funcione sin contratiempos. Arch Linux, NixOS y Fedora ya cuentan con antecedentes sólidos en el soporte de herramientas y módulos de Bcachefs, mientras que en Debian se trabaja en la reintroducción del paquete bcachefs-tools, anteriormente abandonado.

Desde su inclusión en el kernel 6.16, Bcachefs ha mostrado una estabilidad notable, con solo errores menores reportados. La mayoría de los problemas detectados han sido de bajo impacto, relacionados con rendimiento o pruebas internas, sin afectar a los usuarios finales. Esto refuerza la decisión del proyecto de retirar en breve la etiqueta de “experimental” que todavía acompaña al sistema de archivos.

Overstreet destacó que la versión 6.16 ha sido una base sólida para miles de usuarios, y aunque el proceso de integración mediante DKMS llevará tiempo, la adopción generalizada de esta solución garantizará continuidad y estabilidad mientras se afinan los detalles de empaquetado para cada distribución.

Cabe mencionar que la eliminación de Bcachefs, no representa que el proyecto ya no pueda volver a ser admitido, ya que de momento tendrá ahora que mostrar que puede colaborar de manera constructiva, respetando las normas y procesos establecidos en el ecosistema del kernel de Linux. Solo entonces se valorará la posibilidad de reabrir la integración activa del sistema de archivos dentro del núcleo principal.

Este movimiento no elimina la presencia de Bcachefs en Linux, pero sí envía una señal clara sobre la importancia de la colaboración y las dinámicas de desarrollo comunitario. Aunque Bcachefs ha sido recibido con entusiasmo por sus características técnicas, como la combinación de rendimiento y funciones avanzadas, su futuro en el kernel dependerá tanto de la solidez del código como de la capacidad de su desarrollador para trabajar en equipo con el resto de la comunidad.

Y es precisamente por esta parte, que el desarrollo de Bcachefs puede tener una segunda oportunidad, ya que se ha visto acompañado de una comunidad activa que participa en pruebas, reporta errores y colabora en la depuración. Según Overstreet, este esfuerzo conjunto ha permitido consolidar la estabilidad del sistema y agilizar su transición hacia un modelo de distribución más flexible.

Finalmente, se menciona que el siguiente reto será asegurar la correcta integración de bcachefs-tools en todas las distribuciones y fomentar la participación de empaquetadores y testers. Con ello, el proyecto se encamina a consolidarse como una alternativa madura y lista para producción dentro del ecosistema Linux.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.