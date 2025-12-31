Diciembre 2025: Lo bueno, malo e interesante en el Linuxverso

Diciembre del año 2025 ha terminado, por ello y como de costumbre, hoy les traemos este pequeño y útil compendio de informaciones, noticias, tutoriales, manuales, guías y eventos de lanzamientos relacionados con el Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux).

Algunas de las cuales, son de nuestra web y otras de algunas webs importantes a nivel global, que se han dado durante dicho mes en curso.

Algunas fuentes webs relevantes que solemos usar para esta serie de publicaciones son: Las webs de registros de lanzamientos de DistroWatch, OS.Watch, FOSSTorrent y ArchiveOS; y las webs de organizaciones como la Fundación para el Software Libre (FSF), la Iniciativa de Código Abierto (OSI) y la Fundación Linux (LF).

Algunas fuentes webs relevantes que solemos usar para esta serie de publicaciones son: Las webs de registros de lanzamientos de DistroWatch, OS.Watch, FOSSTorrent y ArchiveOS; y las webs de organizaciones como la Fundación para el Software Libre (FSF), la Iniciativa de Código Abierto (OSI) y la Fundación Linux (LF).

Diciembre 2025: Acontecer informativo del mes sobre el Linuxverso : Un resumen noticioso sobre GNU/Linux, el Software Libre y el Código Abierto del mes en curso. (Ver)

: Un resumen noticioso sobre GNU/Linux, el Software Libre y el Código Abierto del mes en curso. FreeBSD 15.0 llega con sistema modular, sincronización con Linux 6.9 y un adiós a los 32 Bits : Y el estreno de un ciclo de vida acelerado y versiones cada 6 meses. (Ver)

: Y el estreno de un ciclo de vida acelerado y versiones cada 6 meses. PeerTube 8.0: Gestión de canales en equipo y nuevo reproductor Lucide : Además, de mejoras en la importación de vídeos con reintentos automáticos ante fallos. (Ver)

: Además, de mejoras en la importación de vídeos con reintentos automáticos ante fallos. Firefox 146: Vista dividida, cifrado cuántico y mejoras en Wayland : Además, introduce copias de seguridad automáticas y cifradas (Windows primero). (Ver)

: Además, introduce copias de seguridad automáticas y cifradas (Windows primero). NixOS 25.11 «Xantusia»: GNOME 49, Init en Rust y adiós a X11 : 2.742 Devs han contribuido con casi 60.000 cambios, más la adición de 7.002 nuevos paquetes. (Ver)

: 2.742 Devs han contribuido con casi 60.000 cambios, más la adición de 7.002 nuevos paquetes. Cinnamon 6.6: Menú rediseñado, Luz Nocturna y fork de libAdwaita : Además, de nuevas herramientas como «Información del Sistema» con detalles del Hardware. (Ver)

: Además, de nuevas herramientas como «Información del Sistema» con detalles del Hardware. Bcachefs 1.33: Diagnóstico avanzado, métricas en tiempo real y optimización Btree : Y n uevas opciones como «mount_trusts_udev» y «writeback_timeout». (Ver)

: Y n Rust llego para quedarse: se finaliza la etapa de la fase experimental en el Kernel de Linux : Además, Rust mitiga el 15.9% de vulnerabilidades históricas. (Ver)

: Además, Rust mitiga el 15.9% de vulnerabilidades históricas. Distros GNU/Linux con Tecnología de Inteligencia Artificial integrada ideales para probar este 2026: Deepin y MakuluLinux (LinDoz). (Ver)

Fuera de «Desde Linux» en diciembre 2025

Lanzamientos de Distros GNU/Linux según DistroWatch, OS.Watch y FOSSTorrent

Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.

Noticia destacada de la Fundación para el Software Libre (FSF / FSFE)

Octubre GNU Spotlight con Amin Bandali – ¡12 nuevos lanzamientos de GNU!: Este 2 de diciembre y como de costumbre al inicio de cada mes, este bien conocido colaborador de la FSF nos informa de los nuevos (12) lanzamientos de software del proyecto GNU que se han actualizado durante el mes anterior (hasta el 30 de noviembre), y entre los que están los siguientes: binutils-2.45.1, coreutils-9.9, ed-1.22.3, gnuastro-0.24, gnunet-0.26.1, gnupg-2.5.14, gnutls-3.8.11, guile-3.0.11, nano-8.7, parallel-20251122, taler-1.2, y unifont-17.0.03. (Ver)

El paquete de software GNU Astronomy Utilities (Gnuastro) es un paquete oficial de GNU que consta de varios programas y funciones de biblioteca para la manipulación y análisis de datos astronómicos.

Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: FSF y FSFE.

Noticia destacada de la Iniciativa de Código Abierto (OSI)

Patentes y código abierto: comprender los riesgos y las soluciones disponibles: Desde hace un tiempo ya, las organizaciones «Unified Patents», la «Open Invention Network» (OIN) y la «Fundación Linux» se han unido para crear una » Zona de Código Abierto » en torno a la cual, pueden utilizar las presentaciones de estado de la técnica y otros mecanismos administrativos dentro de las oficinas de patentes de todo el mundo con el fin de invalidar o restringir las patentes antes de que se conviertan en amenazas para los proyectos de Código Abierto. (Ver) La comunidad de código abierto ha dedicado dos décadas a construir la base para que las amenazas de patentes sean poco frecuentes y controlables. Los desarrolladores que comprenden este panorama pueden centrarse en lo que mejor saben hacer: innovar abiertamente, con la confianza de que el marco legal que los sustenta es mucho más estable de lo que sugieren los mitos sobre patentes.

Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias más, haga clic en el siguiente enlace.

Últimas Noticias de la Organización Fundación Linux (FL)

Boletín informativo de la Fundación Linux (FL) para septiembre de 2025 : Entre las muchas anunciadas y comentadas destacan algunas como el anuncio sobre la Fundación de IA Agentica (AAIF), la cual se lanza para impulsar estándares abiertos para agentes de IA, y se ha formado con contribuciones del Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) de Anthropic, el framework de agentes Goose de Block y AGENTS.md de OpenAI, más el apoyo de miembros como AWS, Google, Microsoft, Bloomberg, Cloudflare, Cisco y otras organizaciones líderes. Además, con la misma se espera sentar las bases para crear estándares y herramientas compartidas a medida que los sistemas de IA Agentica escalan en diferentes industrias. Y otro anuncio llamativo es el relacionado con la incorporación de la «Mitsubishi Electric Corporation» como Miembro Oro de la Fundación Linux, ampliando así la participación de la industria en el desarrollo de código abierto en sistemas integrados, automatización industrial y conectividad de última generación. Este anuncio se ha dado en la Cumbre de Código Abierto de Japón. Ver)

El Informe Anual de OpenSSF 2025 ya está disponible y destaca un año de importantes avances en el fortalecimiento de la seguridad del software de código abierto. El informe abarca logros clave en educación, herramientas de seguridad, informes de vulnerabilidades, investigación y participación del sector público, junto con la creciente colaboración global. También comparte las perspectivas de los líderes y grupos de trabajo de OpenSSF sobre los desafíos y las oportunidades futuras. Descargue el informe para descubrir cómo la comunidad está construyendo un futuro más seguro para el código abierto.

Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: Fundación Linux, en inglés; y la Fundación Linux Europa, en español.

Resumen

En resumen, esperamos que este “pequeño y útil compendio de noticias” con lo más destacado dentro y fuera de nuestro «Blog Desde Linux», para este duodécimo mes del presente año (diciembre de 2025), sea un gran aporte al mejoramiento, crecimiento y difusión de todas las Tecnologías y Desarrollos libres y abiertos, dentro y fuera del Linuxverso.

