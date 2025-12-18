2 Distros GNU/Linux con Inteligencia Artificial integrada para 2026

3 Distros GNU/Linux con Inteligencia Artificial integrada para 2026

Llegado el fin de este año 2025, cualquiera puede darse cuenta de que la tecnología de Inteligencia Artificial ya está integrada en casi todos los dispositivos electrónicos e informatizados modernos, y no solo nos referimos a Computadoras de escritorio y Teléfonos inteligentes, sino a Relojes, Televisores, Electrodomésticos, Coches (Automóviles), y por supuesto, la actual generación de Robots industriales y hogareños, civiles y militares. Pero, centrándonos en Windows, Android y macOS, pues esto se hace notar de forma más evidente con el pasar del tiempo. Mientras que, en cuanto a las Distros GNU/Linux o las Variantes de Sistemas Operativos BSD, esta migración ha ido mucho más lenta, por no decir casi nula. Sin embargo, hoy aprovecharemos para recomendarles a todos, «2 interesantes Distros GNU/Linux con Tecnología de Inteligencia Artificial integrada, ideales para probar este 2026».

Y dado que, aún no existen muchas Distros GNU/Linux con esta característica o tecnología, al final les recomendaremos nuevamente nuestro listado actualizado de aplicaciones de escritorio de Inteligencia Artificial para el escritorio Linux, el cual mantenemos lo más actualizado posible en nuestra publicación llamada «Top Mejores clientes de escritorio de Chatbot IA para Linux en 2025«. Para que así, tengan en cuenta las más adecuadas para sus actuales Distribuciones GNU/Linux.

Top 2025: Mejores clientes de escritorio de Chatbot IA para Linux

Pero, antes de comenzar a mencionar a dichas «2 interesantes Distros GNU/Linux con Tecnología de Inteligencia Artificial integrada ideales para probar este 2026», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada con esta temática, al finalizar la misma:

¿Por qué deberíamos usar Chatbot de Inteligencia Artificial y otras herramientas similares sobre nuestros ordenadores con Linux u otros sistemas operativos, y demás dispositivos de cómputo, del hogar y la oficina? Pues, porque nos guste o no, estos desarrollos de software al día de hoy, han pasado de ser simples y torpes herramientas de respuestas automatizadas, generalmente imprecisas, a fiables compañeros realmente indispensables para mejorar nuestra productividad profesional y educativa, y hasta nuestra interacción social con otros seres humanos, al proveernos tanto de conocimientos útiles como de creaciones valiosas para otros.

2 Distros GNU/Linux con Inteligencia Artificial integrada para 2026

Deepin

A nivel de Inteligencia Artificial, Deepin es una Distro GNU/Linux que hoy en día (desde la anterior versión 23 hasta la actual versión 25) integra un Cliente IA llamado «UOS AI» que es capaz de conectarse a las principales interfaces de modelos de IA de gran tamaño (LLM), tanto nacionales (de china como DeepSeek, Baidu Qianfan o iFlytek Spark) como internacionales. Razón por la cual, los usuarios pueden configurar rápidamente sus cuentas de IA para interactuar con dichos modelos LLM mediante sesiones de preguntas y respuestas. Además, UOS AI también ofrece compatibilidad con extensiones de IA para aplicaciones desarrolladas por el sistema, como visualización de imágenes, correo electrónico y búsqueda global basada en modelos de IA locales, lo que facilita y agiliza el uso diario, y la seguridad, privacidad y anonimato al utilizarse.

Sin embargo, hoy en día (en Deepin 25) su IA ya no es una característica distante; es un compañero inteligente integrado en el sistema, siempre en sintonía con las necesidades de cada usuario. Razón por la cual, es capaz de traducir, resumir o explicar con un solo clic el contenido de texto seleccionado, incluso sin conexión. También es capaz de entender y ejecutar órdenes de comandos mediante lenguaje natural por medio de la voz del usuario o texto escrito. Por último, incluye una tienda de agentes que le otorga una capacidad infinita de expansión, ya que a través de ella, cualquier usuario puede descargar agentes para diferentes campos, expandiendo los escenarios de aplicación de la IA y haciendo que su IA sea más personalizada.

Deepin es una Distribución de Linux basada en Debian, y de origen chino, que ofrece un sistema operativo enfocado a proporcionar servicios hermosos, fáciles de usar, seguros y estables a usuarios de todo el mundo, y siempre ha sido la distribución de Linux mejor clasificada desarrollada por un equipo chino. Además, ofrece un sistema operativo elegante, intuitivo y fiable. Y no solamente suele incluir lo mejor del software libre y código abierto, sino que también ofrece interesantes y utiles desarrollos propios como el entorno de escritorio DDE o Deepin Desktop Environment, basado en el kit de herramientas Qt 5; y otras como Deepin Software Centre, DMusic y DPlayer, las cuales, están diseñadas para el usuario promedio. Repositorio GitHub Deepin

MakuluLinux (LinDoz)

A nivel de Inteligencia Artificial, MakuluLinux (LinDoz) es una Distro GNU/Linux que hoy en día (desde la antigua versión 2024-04-22 hasta la actual versión 2025-12-05) integra tecnologías o herramientas IA que realizan y facilitan a los usuarios ejecutar tareas cotidianas, de configuración del sistema y de productividad general. Por ejemplo, este Asistente inteligente integrado permite ejecutar búsquedas, abrir programas o resolver dudas, sin depender de servicios externos. Por ello, es ideal para usuarios que buscan una experiencia similar a la de un asistente personal en el escritorio.

Su Desarrollador (Jacque Montague Raymer) admite que tuvo que superar muchos desafíos para lograr este buen nivel de integración de soluciones de inteligencia artificial completas (Chatbot + Agente) sobre Linux. Por lo que, lidiar con la colaboración de código abierto, garantizar la privacidad y hacer que estas características sean fáciles de usar para una amplia gama de niveles de habilidad no fue una tarea fácil para él.

Sin embargo, al día de hoy, su actual versión estable, LinDoz 2025, posiciona a MakuluLinux en competencia directa con ChatGPT, gracias a su plataforma IA llamada Electra IA, la cual, no exige al usuario tener hardware potente para ejecutar IA, puesto que su enfoque se basa en una infraestructura híbrida cliente-servidor. Una que opera a través de un cluster de servidores gestionados por ellos mismos, y actúa como un proxy hacia varios modelos de IA, permitiendo que los usuarios accedan a capacidades avanzadas sin configurar claves API personales ni pagar suscripciones directas a proveedores como OpenAI.

MakuluLinux es una Distribución GNU/Linux basada en Debian Testing y Ubuntu LTS, y de origen vietnamita, que ofrece una experiencia al usuario suave, sin sobresaltos y estable en cualquier computadora. Incluye códecs multimedia preinstalados, controladores de dispositivos y programas para el uso diario. Por ende, tiene como objetivo principal el estar diseñada para ofrecer una combinación perfecta de familiaridad e innovación. Es decir, ser acogedora para los usuarios de Windows y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad y la potencia que aprecian los entusiastas de Linux. No es un clon de Windows, sino un puente entre los mundos de Windows y Linux. Repositorio SourceForge Makululu Linux

Otras Distros GNU/Linux con IA integradas u optimizadas para ejecutar herramientas IA

OpenKylin es un sistema operativo de escritorio de origen comunitario liderado por la comunidad openKylin para ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas y dispositivos integrados con arquitecturas principales, tales como: X86, ARM y RISC-V. Adopta la versión líder en cuanto a kernel, bibliotecas base y software de aplicación, y es la corriente técnica ascendente de la versión comercial de Kirin, que sigue la misma ruta y se desarrolla en concierto con la versión comercial. Al mismo tiempo, openKylin Community Edition también integra varias aplicaciones tecnológicas innovadoras para reunir la fuerza de la industria y promover conjuntamente el desarrollo innovador de la industria Linux.

Chatbots de Inteligencia Artificial ideales para conocer y probar sobre tus Distros este 2026

AnythingLLM: Chatbot IA mediante Docker, con soporte para LLM/RAG y archivos GGUF. Bavarder Chatbot IA con Flatpak que ofrece una GUI para el Chatbot IA web de Bai Chat. Chatbox: Chatbot IA multiplataforma y muy completo con soporte para muchos LLM. Clippy Desktop Assistant: Gestor IA que ejecuta una variedad de grandes modelos IA (LLM) localmente. ComfyUI: Herramienta IA potente y modular para el escritorio (GUI) con API y backend, e interfaz basada en grafos/nodos. DeepRoot: Chatbot IA que ofrece una interfaz gráfica amigable para utilizar modelos IA (LLMs) localmente. GPT4All: Chatbot IA gratuito y local que ofrece mecanismos eficientes de privacidad. Jan: Chatbot IA con soporte para muchos LLM y archivos GGUF, y viene en AppImage. Koboldcpp: Gestor gráfico (GUI) de Modelos LLM, instalable vía terminal (CLI). LM Studio: Kit de herramientas de IA local que ofrece un chatbot capaz de usar diversos LLM/RAG. Local AI: Gestor gráfico (GUI) de Modelos LLM, instalable vía terminal (CLI) mediante Docker. Ollama GUI: Interfaz gráfica de usuario para Ollama CLI sobre Linux. Msty: Gestor IA que permite diseñar y ejecutar flujos de trabajo avanzados utilizando modelos locales y en línea. Newelle: Gestor IA para Linux que permite interactuar mediante texto o voz con modelos LLM, locales y remotos. Pinokio: Navegador y Gestor de aplicaciones y modelos IA de forma automática. PyGPT: Asistente IA personal, abierto, multiplataforma y multimodal escrito en Python. NetxChat: Chatbot IA multiplataforma, ligero y rápido con soporte para varios LLM. Witsy: Asistente IA de escritorio multi LLM/RAG.

La gran protagonista de esta versión es, sin duda, la integración profunda de la Inteligencia Artificial. Y es que ONLYOFFICE Desktop Editors 9.2 ahora incluye un asistente de IA nativo capaz de realizar tareas complejas, desde la generación de documentos hasta el análisis de archivos locales.

Resumen

En resumen, esperamos que esta tecnología siga mejorando e integrándose en nuestras bien valoradas Distribuciones libres y abiertas, y por supuesto, con las debidas medidas de privacidad, anonimato y confiable telemetría. Mientras que, seguramente al probar algunas de estas «2 recomendadas Distros GNU/Linux con Tecnología de Inteligencia Artificial integrada» te decidas por utilizar alguna un buen tiempo, o en su defecto algunos de nuestros Chatbots IA recomendados. Y como de costumbre, si ya usas alguna otra Distro GNU/Linux IA o Chatbot IA local, te invitamos a mencionarla para el conocimiento y disfrute de toda nuestra comunidad global de lectores.

Por último, recuerda visitar nuestra «página de inicio» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales. Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.