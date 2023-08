Dropbox dice adiós a su plan ilimitado

Hace pocos días se dio a conocer la noticia de que Dropbox ha tomado la decisión de finalizar su oferta de plan ilimitado por 24 dólares, un plan que ofrecía a las empresas por usuario al mes, llamado Dropbox Advanced.

Durante mucho tiempo su oferta con límite de almacenamiento de «todo el espacio de almacenamiento que necesitas», fue un gran atractivo para muchos, ya que el objetivo evitar que los usuarios profesionales tuvieran que preocuparse por las cuotas.

Todo parecía perfecto e indicaba que podía ser un excelente producto para aquellos que en realidad podían aprovechar el potencial ofrecido en el plan, pero algo que no tomo en cuenta Dropbox, es que si no estipulas bien el uso y estableces una política de uso bien, tu servicio puede ser utilizado con otros fines a los pensados.

Y es que al igual que cualquier servicio “ilimitado”, siempre saldrán los problemas por parte de usuarios con malas intenciones. Un ejemplo muy práctico es con los planes ilimitados de telefonía móvil, en donde compañías que no establecieron o no pensaron bien la oferta, se vieron obligadas a retirar dicho producto o a realizar modificaciones, e incluso en el peor de los casos hasta de desaparecer debido a que la situación se les fue de las manos.

Dropbox explicó que el motivo de este cambio es debido a que los usuarios que abusaban del servicio, lo utilizaban para la minería de criptomonedas, reventa de almacenamiento de Dropbox a terceros y “personas no relacionadas que agrupan su almacenamiento para usos personales”. “

El aviso revela que sólo el uno por ciento de los clientes de Dropbox consume más de 35 terabytes por licencia. Dado que la lista de precios de Dropbox dice que el plan Avanzado cuesta $24/usuario/mes, con un mínimo de tres usuarios es posible almacenar 35 TB o mucho más por $72 por mes.

Aprovechando el espacio para hablar sobre un ejemplo de ello aquí en México y tambien como espacio para expresar mi enojo y sobre todo mis condolencias, fue el caso de YoTelco, una OMV que tuvo que retirarse del territorio Mexicano por dos cuestiones.

Una de ellas consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que gran parte de su equipo radicaba en Ucrania y Bielorrusia.

Y la otra debido al mal comportamiento y uso por parte de los usuarios al abusar de su paquete de telefonía gratis por «x» tiempo (generalmente lanzaba paquetes de un mes, tres meses y un año).

Yo personalmente fui usuario de la compañía durante los inicios de la pandemia, ya que me encontré con su oferta de «un año de servicio gratis» y si, tal como lo leen, «gratis». En su momento pensé que era una estrategia de publicidad con algo bajo el capo, pero no durante todo un año obtuve los beneficios que prometía sin cosas extras ni nada extraño y lo que me gusto de la compañía fue su cobertura, la cual ninguna otra compañía podía ni ha podido superar.

Desgraciadamente desde la partida de YoTelco, no he encontrado otra compañía que pueda igualar o al menos competir, en la cobertura en diversos lugares donde de plano no tengo señal. De esta forma puedo entender un poco a aquellos usuarios que se ven afectados por la decisión de Dropbox.

Puedo decir que es mejor que una compañía en la cual te gustan sus servicios por X o Y razón que se ve afectada por este tipo de usuarios, retire dicho servicio, a tener que desaparecer porque la situación en costos simplemente se les fue de las manos.

Es asi, que en lugar de ofrecer a los usuarios «todo el espacio necesario» como antes, Dropbox ahora tienen un límite de 15 TB.

Curiosamente, la alerta de Dropbox revela que la empresa vio un comportamiento más abusivo después de que otros servicios de almacenamiento en la nube abandonaran sus niveles ilimitados.

Otra razón es que Dropbox decidió que definir casos de uso “aceptables” e “inaceptables” para muchos clientes no era viable. Simplemente, era más fácil finalizar la oferta ilimitada.

«A partir de hoy, los clientes que compren un plan Dropbox Advanced con tres licencias activas recibirán 15 TB de almacenamiento compartido en equipo: espacio suficiente para almacenar aproximadamente 100 millones de documentos, 4 millones de fotos o 7500 horas de vídeo HD. Cada licencia activa adicional le da derecho a 5 TB de espacio de almacenamiento”, afirma la empresa.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.