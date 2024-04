El creador de Hyprland fue baneado de Freedesktop y ahora tiene prohibido contribuir en el proyecto

Hyprland se ha posicionado rápidamente como un popular compositor dinámico de mosaicos para Wayland basado en wlroots que ofrece una serie de características avanzadas y altamente personalizables. Se distingue por su capacidad para ofrecer una experiencia de usuario fluida y receptiva, al mismo tiempo que es altamente personalizable para adaptarse a las necesidades individuales de cada usuario.

Hyprland es un proyecto con un desarrollo activo y con compromiso con la comunidad. El proyecto comparte sus avances tanto en GitHub como en un servidor de Discord, en el cual los usuarios tienen la opción de unirse para obtener soporte técnico, compartir consejos o simplemente conectarse con otros entusiastas del proyecto.

La razón de mencionar esto, es que hace poco se dio a conocer una noticia que sorprendo a la comunidad de Linux, ya que se baneó al autor de Hyprland (conocido como Vaxry) del proyecto Freedesktop. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo antes mencionado?

Respondiendo a estas preguntas, como antes mencionamos, Hyprland cuenta con un servidor de Discord en el cual se habla sobre el proyecto y para hacer no más largo el cuento, esto fue la razón del baneó. ¿Espera que?… Si, asi es la causa del baneó de Vaxry (autor de Hyprland) fue su servidor Discord.

La causa, según Vaxry el baneó de Freedesktop fue por mencionar algunas cosas en el Discord de Hyprland (espionaje, algún usuario resentido, algún alto cargo de Freedesktop que quiso contribuir en Hyprland y fue rechazado o de alguna forma no le pareció algo, nunca lo sabremos).

Sobre el caso se menciona que la controversia comenzó con una serie de correos electrónicos entre Vaxry y el equipo del Código de Conducta de Freedesktop. En estos, Vaxry expresó su frustración por lo que percibió como un intento de acoso y abuso de poder por parte del individuo de Freedesktop/RedHat, ya que menciona que le es absurdo el que se haya tomado una decisión de ese calibre, de prohibir el contribuir al proyecto Freedesktop.

En su respuesta a los correos electrónicos del equipo de CoC de Freedesktop, Vaxry expresó su desacuerdo con las acciones tomadas y cuestionó la autoridad del equipo para aplicar su CoC fuera de sus plataformas específicas. Vaxry argumentó que Hyprland no estaba afiliado a Freedesktop y que el CoC de Freedesktop no debería aplicarse a su proyecto.

Recientemente, recibí un correo electrónico amenazante en mi bandeja de entrada de un miembro de la junta directiva de X.org, Freedesktop.org y un empleado de Red Hat. Llamémoslos «Alex».

En este correo electrónico, traen rumores y viejos incidentes de comportamiento no tan agradable de mi parte, así como de mis moderadores y la comunidad, en nuestro servidor de Discord. Además, afirman que me prohibirán el acceso a Freedesktop si esto vuelve a suceder. Esto es bastante sorprendente, considerando que no publico mucho en este servidor, y mucho menos nada punible…

Lee eso de nuevo.

Alguien de Freedesktop me va a prohibir el acceso a Freedesktop por cosas que hice en mi servidor de Discord. Tenga en cuenta que no estamos afiliados a Freedesktop de ninguna manera…