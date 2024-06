El creador de SerenityOS renuncia a su cargo y dice que se centrara en Ladybird

Recientemente, Andreas Kling dio a conocer, mediante una publicación de blog, que ha tomado una decisión significativa que afectará el futuro de dos proyectos muy queridos por la comunidad: SerenityOS y Ladybird.

En la publicación anunció su renuncia como «BDFL» del proyecto y su enfoque en el desarrollo de una bifurcación del navegador web Ladybird.

Para poder un poco en contexto a quienes desconocen de alguno de estos dos proyectos (o los dos), deben saber que en 2018, Andreas Kling creó el proyecto SerenityOS, como una forma de ocupar su tiempo libre después de completar un programa de rehabilitación de drogas. Lo que comenzó como un proyecto personal se convirtió en una comunidad de desarrollo de sistemas operativos de código abierto con más de mil contribuyentes en todo el mundo. Por otro lado, Ladybird surgió como un simple visualizador de HTML para SerenityOS y más tarde se convirtió en un navegador web multiplataforma con un enfoque en Linux y macOS.

Una característica destacada de Ladybird es su arquitectura multiproceso, donde el proceso de interfaz está separado de los procesos que manejan el contenido web, las solicitudes de red, la decodificación de imágenes y el almacenamiento de cookies. Esto proporciona un mayor aislamiento y seguridad, ya que los controladores relacionados con estas funciones se ejecutan en procesos separados. Cada pestaña del navegador utiliza un proceso de procesamiento de contenido web independiente, lo que garantiza aún más el aislamiento y la estabilidad del sistema.

Ya puesto un poco en contexto a algunos y continuando con la nota, se menciona que durante al menos 4 años, Andreas Kling estuvo involucrado en el desarrollo de SerenityOS y posterior a ello, en los últimos dos años, Andreas se alejó de SerenityOS para centrarse en su motor de navegador y la aplicación Ladybird basada en él. Ladybird ha evolucionado desde un simple visor HTML específico de SerenityOS hasta un navegador multiplataforma con su propio motor.

Personalmente, durante los últimos dos años, me he centrado casi por completo en Ladybird, un nuevo navegador web que comenzó como un simple visor HTML para SerenityOS. Cuando Ladybird se convirtió en un proyecto multiplataforma en 2022, cambié toda mi atención a la versión de Linux, ya que las pruebas en Linux eran mucho más fáciles y no requerían iniciar SerenityOS.

El tiempo pasó volando y ahora no recuerdo la última vez que trabajé en algo en SerenityOS que no estuviera relacionado con Ladybird.