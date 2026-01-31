Enero 2026: Lo bueno, malo e interesante en el Linuxverso

Enero del año 2026 ha terminado, por ello y como de costumbre, hoy les traemos este pequeño y útil compendio de informaciones, noticias, tutoriales, manuales, guías y eventos de lanzamientos relacionados con el Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux).

Algunas de las cuales, son de nuestra web y otras de algunas webs importantes a nivel global, que se han dado durante dicho mes en curso.

Pero, antes de iniciar la lectura de este post sobre la actualidad informativa del «Linuxverso durante enero de 2026»

Algunas fuentes webs relevantes que solemos usar para esta serie de publicaciones son: Las webs de registros de lanzamientos de DistroWatch, OS.Watch, FOSSTorrent y ArchiveOS; y las webs de organizaciones como la Fundación para el Software Libre (FSF), la Iniciativa de Código Abierto (OSI) y la Fundación Linux (LF).

Resumen de enero 2026

Dentro de Desde Linux en enero 2026

Buenas

Malas

Interesantes

Top Recomendadas

Enero 2026: Acontecer informativo del mes sobre el Linuxverso : Un resumen noticioso sobre GNU/Linux, el Software Libre y el Código Abierto del mes en curso. (Ver)

: Un resumen noticioso sobre GNU/Linux, el Software Libre y el Código Abierto del mes en curso. Pidgin 3.0 Experimental 5: Selector de presencia y colores HSLuv : Una versión prealfa (2.94.0), ya disponible en Flathub Beta para pruebas técnicas. (Ver)

: Una versión prealfa (2.94.0), ya disponible en Flathub Beta para pruebas técnicas. Pebble Round 2: Pantalla e-paper color, batería de 2 semanas y PebbleOS libre : Un nuevo reloj inteligente bajo una filosofía basada en el código abierto. (Ver)

: Un nuevo reloj inteligente bajo una filosofía basada en el código abierto. DeepTutor: Un asistente de código abierto para el aprendizaje personalizado con IA : Una herramienta similar, pero abierta, a Google NotebookLM. (Ver)

: Una herramienta similar, pero abierta, a Google NotebookLM. GNOME y Firefox proponen eliminar el pegado con clic central en Linux : El motivo es evitar confusiones a usuarios nuevos y prevenir pegados accidentales. (Ver)

: El motivo es evitar confusiones a usuarios nuevos y prevenir pegados accidentales. SDL 3.4.0: Soporte nativo PNG, HDR y controladores Switch 2 : Ahora con Interoperabilidad avanzada entre la API de GPU y el renderizador 2D con soporte HDR. (Ver)

: Ahora con Interoperabilidad avanzada entre la API de GPU y el renderizador 2D con soporte HDR. Ueli: Un eficiente lanzador de aplicaciones para el escritorio Linux : Una herramienta de productividad muy parecida al lanzador de aplicaciones Ulauncher . (Ver)

: Una herramienta de productividad muy parecida al lanzador de aplicaciones Ulauncher Budgie 10.10: Migración a Wayland y el camino hacia Budgie 11 : El fin del desarrollo activo de la serie «10.x» y con un enfoque total en Budgie 11. (Ver)

: El fin del desarrollo activo de la serie «10.x» y con un enfoque total en Budgie 11. Linus Torvalds: La documentación de Linux no es para cruzadas anti-IA: Califica de «ridícula» la postura de usar la documentación para combatir la «basura de IA». (Ver)

Fuera de «Desde Linux» en enero 2026

Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más

Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.

Noticia destacada de la Fundación para el Software Libre (FSF / FSFE)

Diciembre GNU Spotlight con Amin Bandali – ¡16 nuevos lanzamientos de GNU!: Este 5 de enero y como de costumbre al inicio de cada mes, este bien conocido colaborador de la FSF nos informa de los nuevos (16) lanzamientos de software del proyecto GNU que se han actualizado durante el mes anterior (hasta el 31 de diciembre), y entre los que están los siguientes: a2ps-4.15.8, gdb-17.1, git-merge-changelog-1.0, gnuhealth-client-5.0.1, gnuhealth-control-5.0.2, gnunet-0.26.2, gnupg-2.5.16, inetutils-2.7, mailutils-3.21, ncurses-6.6, parallel-20251222, radius-1.7, shepherd-1.0.9, taler-1.3, tramp-2.8.1, y wget2-2.2.1. (Ver)

El paquete de software Radius es un paquete oficial de GNU que ofrece un servidor para la autenticación y contabilidad de usuarios remotos. Generalmente, es útil para redes que requieren servicios centralizados de autenticación y contabilidad para sus estaciones de trabajo. La autenticación puede realizarse de diversas maneras, como mediante /etc/passwd o credenciales almacenadas en una base de datos SQL.

Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: FSF y FSFE.

Noticia destacada de la Iniciativa de Código Abierto (OSI)

Las 50 principales conferencias de código abierto de 2026: Entre las más de 50 conferencias de código abierto que se consideran importantes para este año 2026, y ya sucedieron en el mes de enero de 2026, encontramos en orden cronológico a las siguientes: Everything Open, del 21 al 23 de enero de 2026 (en Canberra); Simposio sobre el Patrimonio del Software, el 28 de enero de 2026 (en París); Código y Cumplimiento, el 29 de enero de 2026 (Bruselas) y la Cumbre de IA de Código Abierto, el 29 de enero de 2026 (en París). (Ver) Estos eventos no se centran en ningún lenguaje o framework de programación en particular. Reflejan el ecosistema de código abierto en general y las comunidades que lo sustentan.

Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias más, haga clic en el siguiente enlace.

Últimas Noticias de la Organización Fundación Linux (FL)

Boletín informativo de la Fundación Linux (FL) para enero de 2026 : Entre las muchas anunciadas y comentadas destacan algunas como el anuncio sobre el Informe Anual de la Fundación Linux 2025, llamado “Innovación en el Abierto”, y en el cual se repasa un año crucial para el código abierto, destacando los principales hitos en proyectos, el crecimiento de la comunidad, la investigación, los eventos globales y los nuevos lanzamientos de la fundación. Otra muy llamativa fue el anuncio del lanzamiento de la Fundación de IA Agentica, el cual se dio por parte de Jim Zemlin, de la Fundación Linux, durante su participación como invitado en el pódcast líder para ingenieros de IA, junto con líderes de Anthropic, OpenAI y Block, para hablar sobre la creación de la recientemente anunciada AAIF, la importancia de la neutralidad y la gobernanza abierta para la IA Agentic y el impulso inicial que se está generando en la fundación a medida que MCP (protocolo de contexto de modelo) gana terreno. Ver)

El último informe técnico del proyecto CAMARA muestra cómo la combinación de API de red abiertas con MCP, una tecnología de vanguardia ahora gobernada por la Fundación de IA Agentic de la Fundación Linux, permite una nueva clase de aplicaciones de IA seguras y con capacidad de conexión a la red, con un contexto más profundo del mundo real.

Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: Fundación Linux, en inglés; y la Fundación Linux Europa, en español.

Resumen

En resumen, esperamos que este “pequeño y útil compendio de noticias” con lo más destacado dentro y fuera de nuestro «Blog Desde Linux», para este primer mes del presente año (enero de 2026), sea un gran aporte al mejoramiento, crecimiento y difusión de todas las Tecnologías y Desarrollos libres y abiertos, dentro y fuera del Linuxverso.

