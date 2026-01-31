Enero 2026: Lo bueno, malo e interesante en el Linuxverso

Enero del año 2026 ha terminado, por ello y como de costumbre, hoy les traemos este pequeño y útil compendio de informaciones, noticias, tutoriales, manuales, guías y eventos de lanzamientos relacionados con el Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux).
Algunas de las cuales, son de nuestra web y otras de algunas webs importantes a nivel global, que se han dado durante dicho mes en curso.
Pero, antes de iniciar la lectura de este post sobre la actualidad informativa del «Linuxverso durante enero de 2026», les recomendamos la anterior publicación relacionada del mes anterior, para su posterior lectura al finalizar está presente, en caso de que lo crean útil, interesante o necesario:
Algunas fuentes webs relevantes que solemos usar para esta serie de publicaciones son: Las webs de registros de lanzamientos de DistroWatch, OS.Watch, FOSSTorrent y ArchiveOS; y las webs de organizaciones como la Fundación para el Software Libre (FSF), la Iniciativa de Código Abierto (OSI) y la Fundación Linux (LF).
Resumen de enero 2026
Dentro de Desde Linux en enero 2026
Buenas
Malas
Interesantes
Top Recomendadas
- Enero 2026: Acontecer informativo del mes sobre el Linuxverso: Un resumen noticioso sobre GNU/Linux, el Software Libre y el Código Abierto del mes en curso. (Ver)
- Pidgin 3.0 Experimental 5: Selector de presencia y colores HSLuv: Una versión prealfa (2.94.0), ya disponible en Flathub Beta para pruebas técnicas. (Ver)
- Pebble Round 2: Pantalla e-paper color, batería de 2 semanas y PebbleOS libre: Un nuevo reloj inteligente bajo una filosofía basada en el código abierto. (Ver)
- DeepTutor: Un asistente de código abierto para el aprendizaje personalizado con IA: Una herramienta similar, pero abierta, a Google NotebookLM. (Ver)
- GNOME y Firefox proponen eliminar el pegado con clic central en Linux: El motivo es evitar confusiones a usuarios nuevos y prevenir pegados accidentales. (Ver)
- SDL 3.4.0: Soporte nativo PNG, HDR y controladores Switch 2: Ahora con Interoperabilidad avanzada entre la API de GPU y el renderizador 2D con soporte HDR. (Ver)
- Ueli: Un eficiente lanzador de aplicaciones para el escritorio Linux: Una herramienta de productividad muy parecida al lanzador de aplicaciones Ulauncher. (Ver)
- Budgie 10.10: Migración a Wayland y el camino hacia Budgie 11: El fin del desarrollo activo de la serie «10.x» y con un enfoque total en Budgie 11. (Ver)
- Linus Torvalds: La documentación de Linux no es para cruzadas anti-IA: Califica de «ridícula» la postura de usar la documentación para combatir la «basura de IA». (Ver)
Fuera de «Desde Linux» en enero 2026
Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más
- Emmabuntüs de5-1.05: 26 de enero.
- DietPi 10.0: 26 de enero.
- Live Raizo 17.26.01.25: 25 de enero.
- PikaOS 26.01.24: 24 de enero.
- MagOS 20260123: 24 de enero.
- CachyOS 260124: 24 de enero.
- AfagOS 20260124: 24 de enero.
- Skywave 5.10.0: 24 de enero.
- Liya 2.5: 24 de enero.
- Ufficio Zero Lorena-5_1: 24 de enero.
- OSGeoLive 17.0: 23 de enero.
- ExTiX 26.1: 23 de enero.
- Guix System 1.5.0: 23 de enero.
- OpenMediaVault 8.0.7: 22 de enero.
- SmartOS 20260122: 22 de enero.
- Talos 1.12.2: 22 de enero.
- EcoOS 4: 22 de enero.
- CentOS 10-20260119: 20 de enero.
- 4MLinux 51.0 (beta): 19 de enero.
- Deepin 25.0.10: 19 de enero.
- MX Linux 25.1: 19 de enero.
- HackerOS 4.2: 19 de enero.
- Shanios 2026.01.18: 18 de enero.
- ELEGANCE 26.0.1: 18 de enero.
- Synex 13-r1 «Server»: 17 de enero.
- openKylin 2.0-SP2-20260115: 17 de enero.
- Voyager 26.04-alpha4: 16 de enero.
- ATZ Linux 12.13.1: 16 de enero.
- Security Onion 2.4.201: 15 de enero.
- Garuda 260115: 15 de enero.
- EndeavourOS 2026.01.12: 15 de enero.
- Tails 7.4: 15 de enero.
- CentOS 10-20260113: 14 de enero.
- Mabox 26.01: 14 de enero.
- Manjaro 26.0.1: 14 de enero.
- Slimbook OS 24-r113: 14 de enero.
- TROMjaro 2026.01.13: 14 de enero.
- TUXEDO 20260113: 13 de enero.
- Mint 22.3: 13 de enero.
- Q4OS 6.5: 13 de enero.
- BunsenLabs Carbon-rc2: 13 de enero.
- PelandukOS 2026.01.12: 13 de enero.
- Synex 13-u4: 13 de enero.
- StormOS January Point 2: 13 de enero.
- Linuxfx 11.26.01: 12 de enero.
- MX Linux 25.1-beta1: 12 de enero.
- BrOS 13.3: 12 de enero.
- LinuxCNC 2.10-pre1: 12 de enero.
- WM Live 13.3: 11 de enero.
- MODICIA 6.12.63: 11 de enero.
- NakeDeb 1.6-202601: 11 de enero.
- Debian Edu 13.3.0: 10 de enero.
- Debian 13.3.0: 10 de enero.
- ObsidianOS 2026.01.10: 10 de enero.
- Mageia 10 Alpha: 10 de enero.
- ArchBANG 100126: 10 de enero.
- Noid 20260109: 10 de enero.
- XIVA Studio 2026-01-09: 9 de enero.
- SmartOS 20260108: 8 de enero.
- Ultimate 2026.01.07: 8 de enero.
- BlueOnyx 5212R-20260107: 8 de enero.
- Omarchy 3.3.0: 8 de enero.
- MiniOS 5.1.1: 7 de enero.
- IPFire 2.29-core199: 7 de enero.
- Nitrux 5.1.0: 7 de enero.
- LainOS 2026.01.05: 6 de enero.
- CentOS 10-20260105: 5 de enero.
- AnduinOS 1.4.2: 5 de enero.
- Talos 1.12.1: 5 de enero.
- openmamba 20260105: 5 de enero.
- VailuxOS 1.6: 4 de enero.
- Manjaro 26.0: 4 de enero.
- Puppy 2601: 4 de enero.
- GNOME OS 972056: 4 de enero.
- Ubuntu Sway 25.10: 4 de enero.
- Exton Linux 260104 “ArchEX”: 4 de enero.
- AgarimOS 20260101: 1 de enero.
- Arch 2026.01.01: 1 de enero.
- KDE neon 20260101: 1 de enero.
- Manjaro 26.0-rc3: 1 de enero.
- Side 0.1.4: 1 de enero.
- Peropesis 3.1: 1 de enero.
- Dr.Parted 26.01: 1 de enero.
- Kiro 26.01.01.01: 1 de enero.
- Calam 2026-01: 1 de enero.
Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.
Noticia destacada de la Fundación para el Software Libre (FSF / FSFE)
- Diciembre GNU Spotlight con Amin Bandali – ¡16 nuevos lanzamientos de GNU!: Este 5 de enero y como de costumbre al inicio de cada mes, este bien conocido colaborador de la FSF nos informa de los nuevos (16) lanzamientos de software del proyecto GNU que se han actualizado durante el mes anterior (hasta el 31 de diciembre), y entre los que están los siguientes: a2ps-4.15.8, gdb-17.1, git-merge-changelog-1.0, gnuhealth-client-5.0.1, gnuhealth-control-5.0.2, gnunet-0.26.2, gnupg-2.5.16, inetutils-2.7, mailutils-3.21, ncurses-6.6, parallel-20251222, radius-1.7, shepherd-1.0.9, taler-1.3, tramp-2.8.1, y wget2-2.2.1. (Ver)
El paquete de software Radius es un paquete oficial de GNU que ofrece un servidor para la autenticación y contabilidad de usuarios remotos. Generalmente, es útil para redes que requieren servicios centralizados de autenticación y contabilidad para sus estaciones de trabajo. La autenticación puede realizarse de diversas maneras, como mediante /etc/passwd o credenciales almacenadas en una base de datos SQL.
Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: FSF y FSFE.
Noticia destacada de la Iniciativa de Código Abierto (OSI)
-
Las 50 principales conferencias de código abierto de 2026: Entre las más de 50 conferencias de código abierto que se consideran importantes para este año 2026, y ya sucedieron en el mes de enero de 2026, encontramos en orden cronológico a las siguientes: Everything Open, del 21 al 23 de enero de 2026 (en Canberra); Simposio sobre el Patrimonio del Software, el 28 de enero de 2026 (en París); Código y Cumplimiento, el 29 de enero de 2026 (Bruselas) y la Cumbre de IA de Código Abierto, el 29 de enero de 2026 (en París). (Ver)
Estos eventos no se centran en ningún lenguaje o framework de programación en particular. Reflejan el ecosistema de código abierto en general y las comunidades que lo sustentan.
Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias más, haga clic en el siguiente enlace.
Últimas Noticias de la Organización Fundación Linux (FL)
El último informe técnico del proyecto CAMARA muestra cómo la combinación de API de red abiertas con MCP, una tecnología de vanguardia ahora gobernada por la Fundación de IA Agentic de la Fundación Linux, permite una nueva clase de aplicaciones de IA seguras y con capacidad de conexión a la red, con un contexto más profundo del mundo real.
Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: Fundación Linux, en inglés; y la Fundación Linux Europa, en español.
Resumen
En resumen, esperamos que este “pequeño y útil compendio de noticias” con lo más destacado dentro y fuera de nuestro «Blog Desde Linux», para este primer mes del presente año (enero de 2026), sea un gran aporte al mejoramiento, crecimiento y difusión de todas las Tecnologías y Desarrollos libres y abiertos, dentro y fuera del Linuxverso.
Por último, recuerda visitar nuestra «página de inicio» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales. Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.