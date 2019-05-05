Facebook busca inversionistas para su criptomoneda y desplazar los sistemas de TDC

Recordamos que hace algún tiempo, sobre de que Facebook estaba trabajando en la creación de su propia criptomoneda basada en blockchain para la transferencia de dinero a través de WhatsApp.

Esta moneda se utilizará para enviar dinero en línea a través de su aplicación de mensajería instantánea Whatsapp. La firma apunta a la India como el primer consumidor de esta criptomoneda debido a 480 millones de usuarios en el pais conectados a internet.

Por esta razón, la firma tiene la intención de establecer su propio enfoque de blockchain. El desarrollado de blockchain es el trabajo de más rápido crecimiento en los últimos cuatro años, según un informe proporcionado por el sitio de LinkedIn.

Las grandes potencias y las grandes empresas están invirtiendo constantemente en esta tecnología, como es el caso del gigante estadounidense Facebook.

En mayo del año pasado, Facebook nombró a David Marcus, ex director de PayPal y ex jefe de Facebook Messenger, jefe de la rama de blockchain de Facebook.

Esta nueva rama está formada por unas cuarenta personas, incluidos ingenieros, gerentes de productos, académicos y expertos legales con experiencia en criptomonedas y pagos.

En esta rama de Facebook podemos mencionar las siguientes personalidades:

Tomer Barel, vicepresidente de riesgos y operaciones en Facebook de «blockchain en Facebook» y ex jefe de fraude y gestión de riesgos, ex vicepresidente ejecutivo de PayPal.

Meron Colbeci, directora de productos para la cadena de bloques de Facebook, dirigió la gestión de productos para los pagos de persona a persona de PayPal.

Christina Smedley, Gerente de Marketing y Marca del Grupo, fue responsable de las comunicaciones globales y del marketing de marca en PayPal, entre otros.

Facebook busca desplazar los sistemas de tarjetas de crédito con su sistema de pago

Hace algunos días Wall Street Journal (WSJ) anunció que Facebook buscaba una inversión de 1.000 millones de dólares que le permitiría implementar su sistema de pago basado en la criptomonedas.

Con lo cual el objetivo principal es crear un sistema que se pueda utilizar como una opción de pago similar a PayPal y Apple Pay, al que pueda acceder cualquier persona que realice compras en Internet y que pueda competir directamente con las tarjetas de crédito tradicionales.

Por el momento, aún no está claro cómo funcionará el producto, pero ya Facebook está dirigido a las instituciones financieras convencionales para fortalecer el valor de su moneda para protegerlo de las repentinas fluctuaciones en bitcoin.

El informe del WSJ revela que Facebook está actualmente en discusión con las principales redes de pago de Visa y MasterCard sobre el posible soporte.

Si los esfuerzos actuales de Facebook resultan ser concluyentes, amenazaría con interrumpir la tubería tradicional del comercio electrónico y probablemente sería la aplicación más extendida de la criptomoneda hasta la fecha.

Una de las grandes ventajas estratégicas de Facebook es el hecho de que varios sitios web ya utilizan sus API para permitir a los usuarios iniciar sesión con sus credenciales de Facebook.

Por lo tanto, sería suficiente simplemente ampliar esta infraestructura existente para permitir que estos usuarios realicen compras en sitios web de terceros utilizando sus credenciales de Facebook.

Parece que el interés por esta moneda Facebook ya ha comenzado a sentirse en el entorno de la criptomoneda.

El informe WSJ también menciona que Facebook quiere recompensar financieramente a los usuarios que interactúan con anuncios u otras características en su plataforma.

A los ojos de algunos, el sistema que quiere configurar Facebook todavía tiene algunas deficiencias que deben resolverse.

Tal es el caso de la seguridad al usuario del uso de esta junto con sus credenciales, ya que la moneda perfila para ser utilizada desde “casi cualquier dispositivo inteligente” con lo cual personas mal intencionadas pueden aprovechar de las deficiencias del sistema, aplicación o con otros métodos para hacerse de la información del usuario.

Lo cual resulta un punto en contra, ya que las instituciones bancarias ofrecen protección contra robo o perdida, algo que aun queda en duda sobre esta nueva apuesta de Facebook.

Sin embargo, el interés que ya ha despertado en las personas que están estrechamente interesadas en la criptomoneda, sugiere que se avecinan cosas hermosas.