Fastfetch: ¿Qué es y como podemos utilizarlo sobre Debian?

Como ya debes de conocer, si eres uno de nuestros miles de fieles y frecuentes lectores, la personalización de cada elemento de software esencial de los sistemas operativos libres y abiertos basados en Linux suele ser algo muy apreciado por los miembros de la Comunidad TI Linuxera global. Y por supuesto que, debido a eso, nosotros solemos dedicarle muchos artículos (informativos y prácticos) a dicho ámbito, es decir, a la personalización de GNU/Linux.

Y dado que, los Terminales (Consolas) en Linux suelen utilizarse mucho tanto por trabajo como por diversión (para los días de mostrar y compartir nuestro escritorio con otros en comunidad), el uso de los prompts y fetchs en estos para una mayor y mejor utilización suele ser algo muy común y necesario. Por ello, y viendo que, hace poco, el utilitario CLI para la gestión de la personalización del Fetch de los Terminales llamado Neofetch ha detenido su desarrollo, hoy aprovecharemos para explorar uno que ha sonado bastante como un idóneo reemplazo. Y su nombre es «Fastfetch».

Pero, antes de comenzar con esta útil publicación para los apasionados de la personalización de los Terminales de Linux y más específicamente, sobre el utilitario CLI «Fastfetch», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada con esta misma serie de publicaciones, al finalizar la misma:

Neofetch es una herramienta de información del sistema CLI escrita en BASH. Neofetch muestra información sobre su sistema junto a una imagen, el logotipo de su sistema operativo o cualquier archivo ASCII de su elección. El objetivo principal de Neofetch es usarlo en capturas de pantalla para mostrarle a otros usuarios qué sistema y versión está ejecutando, qué tema e Iconos está usando, etc. Neofetch es altamente personalizable mediante el uso de indicadores en la línea de comandos o el archivo de configuración del usuario.

Artículo relacionado: Neofetch: obtén información de tu equipo y sistema en la terminal

Fastfetch: Un reemplazo idóneo y moderno para Neofetch

¿Qué es un Fetch?

Antes de empezar a hablar sobre «Fastfetch» como un reemplazo idóneo para «Neofetch», y pensando en aquellos menos enterados en este tema, vale aclarar de forma directa, breve y sencilla lo que es un programa o aplicación «Fecth» en los Terminales de Linux.

En consecuencia, estos programas pueden describirse de la siguiente forma:

Un programa Fetch es aquel cuya finalidad u objetivo es mostrar en las pantallas de los terminales un pequeño resumen informativo sobre las características técnicas actuales del ordenador y el sistema operativo donde se ejecuta. Por lo que, suele ser muy usado para ser programado al ejecutarse los terminales (consolas) de los diferentes sistemas operativos, de manera tal de, conocer de inmediato lo más esencial y vital para tener un diagnóstico rápido de donde vamos a trabajar. Además, los mismos suelen ser muy personalizables, permitiendo mostrar imágenes o logos (mayoritariamente en formato o arte ASCII) e iconos para representar una información determinada relacionada con algún elemento específico. Por ultimo, la forma en que es presentada la información en pantalla suele ser muy facil de personalizar, gracias a sus robustos archivos (ficheros) de configuración que muchas veces son muy amigables al estar construidos en texto plano.

¿Qué es Fastfetch?

Según el sitio web oficial en GitHub de «Fastfetch», el mismo es descrito brevemente de la siguiente forma:

Fastfetch es una herramienta similar a neofetch para recuperar información del sistema y mostrarla de una manera bonita y mucho más rápida. Está escrito principalmente en C, teniendo en cuenta el mejor rendimiento y un mayor nivel de personalización. Actualmente, se admiten sobre sistemas operativos basados en Linux, Android, FreeBSD, MacOS y Windows 7+.

¿Cómo se instala y se ejecuta sobre Distros basadas en Debian, Ubuntu y derivadas?

En aquellas Distribuciones donde ya se encuentre disponible en sus repositorios, solo bastaría para tener dicho programa instalado, el ejecutar la correspondiente orden de comando en la Terminal:

$ sudo apt install fastfetch - #Para Debian, Ubuntu o Pop!_OS. $ sudo dnf install fastfetch - #Para RHEL, Fedora, or Alma Linux. $ yay -S fastfetch-git - #Para Arch, Manjaro, or EndeavourOS. $ sudo zypper install fastfetch - #Para OpenSUSE. $ sudo emerge --ask app-misc/fastfetch - #Para Gentoo. $ brew install fastfetch - #Para macOS. $ pkg install fastfetch - #Para FreeBSD. $ scoop install fastfetch - #Para Windows

Sin embargo, en mi caso personal, es decir, para probarlo sobre mi acostumbrado Respin MX Linux MilagrOS 4.0 – Esencia, lo he instalado descargando la última versión estable disponible (versión 2.13.1 del 21 de mayo de 2024) en forma de paquete .deb. El cual, luego, he instalado y ejecutado de la forma acostumbrada por Terminal.

Tal como muestro en las siguientes capturas de pantalla:

Y pronto, en un futuro tutorial, te enseñaremos los tips más útiles a conocer sobre Fastfetch para dominar lo esencial de su configuración para una mejor personalización.

Top 10 alternativas a Neofetch

Artículo relacionado: Personalizando Debian 12 y MX 23: Mi experiencia propia

Resumen

En resumen, esperamos que este sencillo y práctico tutorial sobre tan genial alternativa al programa Neofetch llamada «Fastfetch» te haya gustado y sido útil, informativa y técnicamente. Y además, que te permita, con la prontitud que sea necesaria, el empezar a probarlo y usarlo sobre tus distintas Distros GNU/Linux poseídas. Sobre todo, en aquellos días de celebración de mostrar los Escritorios personalizados en Comunidad. Y si eres de aquellos que usa algún otro utilitario CLI para la gestión de tu Fetch de Terminal, te invitamos a mencionarlo vía comentarios, para el conocimiento y beneficio de toda nuestra apasionada Comunidad del Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux).

Por último, recuerda visitar nuestra «página de inicio» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales. Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web. Y también, al siguiente Canal alternativo de Telegram para aprender más sobre el Linuxverso en general.