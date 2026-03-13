Fedora 44 Beta llega con GNOME 50, módulo NTSYNC y compilaciones reproducibles

El ciclo de desarrollo de Fedora 44 ha entrado en su fase de pruebas final con la publicación de su versión beta, preparando el terreno para el lanzamiento definitivo programado para el 14 de abril.

Esta versión se centra en la seguridad del código, la modernización de los entornos de escritorio y la depuración del rendimiento en juegos y arquitecturas ARM, implementando cambios profundos bajo el capó y preparando reformas para el futuro del proyecto.

Seguridad estructural y gestión de paquetes

El proyecto ha logrado un avance en la seguridad de su infraestructura al alcanzar un 99% de cobertura en compilaciones reproducibles dentro de su repositorio. Anteriormente estancado en un 90%, este esfuerzo técnico sincroniza los metadatos de las fechas de modificación con el código fuente de referencia, garantizando que los usuarios puedan verificar que los binarios distribuidos coinciden exactamente con el código original, descartando alteraciones ocultas introducidas por herramientas comprometidas.

A nivel de paquetería, el sistema integra por primera vez un kit de herramientas para el gestor Nix, permitiendo instalar software desde la colección nixpkgs tanto en directorios de usuario aislado como a nivel global. El gestor interno también evoluciona: el backend de PackageKit ha migrado a DNF5, y el sistema ahora crea enlaces físicos por defecto para archivos idénticos en la jerarquía del sistema, optimizando el espacio en disco de forma transparente. La modernización exige dejar atrás tecnologías antiguas, por lo que se elimina el soporte para compilaciones de sistemas host QEMU de 32 bits, se descarta el uso de FUSE 2 en las ediciones atómicas en favor de la versión 3, y se retiran definitivamente las reglas heredadas de polkit.

Entornos de escritorio y reestructuración visual

La experiencia de usuario tambien recibe mejoras en sus principales variantes. La edición principal actualiza su entorno a GNOME 50, una entrega que elimina por completo la compatibilidad con el servidor gráfico X11 e implementa un nuevo sistema de persistencia de sesiones.

Las ediciones basadas en KDE (Plasma Desktop, Mobile y Kinoite) modifican su proceso de configuración inicial. Estas versiones abandonan las etapas de configuración del instalador Anaconda, delegando esta tarea exclusivamente al asistente nativo de Plasma para evitar conflictos, y reemplazan el tradicional gestor de inicio de sesión SDDM por el desarrollo propio del proyecto KDE. En el resto del ecosistema de escritorios, Budgie avanza a su rama 10.10 completando su traducción a Wayland, mientras que la edición equipada con MiracleWM sustituye la interfaz nwg-shell por Dank Material Shell.

Rendimiento en juegos y soporte de hardware

El rendimiento en simulaciones y compatibilidad de hardware presenta ajustes específicos. El módulo del kernel NTSYNC se habilita por defecto, mejorando el rendimiento de los juegos de Windows ejecutados a través de Wine. Este módulo implementa primitivas de sincronización del kernel de Windows NT, eliminando la sobrecarga de las llamadas a procedimientos remotos (RPC) en el espacio de usuario. Esta mejora coincide con el rediseño de Fedora Games Lab, que actualiza su catálogo de software apoyándose enteramente en Wayland y PipeWire.

En cuanto a la instalación, Anaconda ha modificado su lógica de red para crear perfiles únicamente para los dispositivos configurados explícitamente durante la instalación, evitando la acumulación de perfiles inactivos que dificultaban la administración posterior. Para los usuarios de la arquitectura Aarch64, el cargador UEFI ahora selecciona automáticamente el archivo de descripción de hardware (DTB) adecuado, solucionando los problemas de arranque documentados en portátiles ARM que vienen con Windows preinstalado. Además, las compilaciones en vivo mejoran su persistencia en unidades USB integrando scripts livesys con las nuevas capacidades del kit de herramientas Dracut.

Finalmente, cabe mencionar que más allá del código de esta versión, la estructura organizativa del proyecto se encuentra en plena evaluación. Jef Spaleta, líder de Fedora, ha presentado una propuesta formal para reformar el proceso de desarrollo mediante la creación de un entorno de pruebas aislado.

Este espacio permitirá a los programadores experimentar con nuevas tecnologías sin comprometer la estabilidad de la rama principal del sistema operativo. Las innovaciones que demuestren su viabilidad y superen los criterios de revisión programados en este entorno de pruebas podrán integrarse gradualmente en las futuras distribuciones oficiales.

Si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.