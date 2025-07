Fedora está reconsiderando el uso de FlatHub 

Michael Catanzaro (desarrollador de Epiphany y colaborador en los proyectos GNOME y Fedora), ha planteado una propuesta que podría cambiar la forma en que Fedora Workstation gestiona los paquetes Flatpak.

Y es que en su propuesta, plantea el priorizar FlatHub como fuente predeterminada para los paquetes instalados por los usuarios, limitando el repositorio Flatpak de Fedora a aquellos paquetes que vienen preinstalados en la distribución.

En la actualidad, Fedora utiliza su propio repositorio Flatpak como configuración predeterminada. Este repositorio se genera mediante la reconstrucción de paquetes RPM y tiene una prioridad superior respecto a FlatHub. Si bien es posible habilitar la descarga desde FlatHub tras la instalación del sistema, ello requiere que el usuario active manualmente la opción de «repositorios de terceros» en el gestor de software de GNOME. No obstante, incluso con esa configuración habilitada, los paquetes de Fedora siguen teniendo preferencia.

Michael sostiene que la mayoría de los usuarios preferirían obtener sus paquetes directamente desde FlatHub. Esta plataforma reúne paquetes creados y mantenidos por los propios desarrolladores de las aplicaciones, lo cual garantiza un mejor conocimiento de sus particularidades, mayor estabilidad y pruebas más exhaustivas. Según datos citados por Catanzaro, el 80% de los panelistas consultados expresó su preferencia por FlatHub frente al repositorio de Fedora.

Esta situación también ha generado confusión entre los usuarios, quienes asumen que al instalar una aplicación Flatpak en Fedora lo hacen desde FlatHub, como ocurre en otras distribuciones. Sin embargo, los paquetes provienen del repositorio interno de Fedora, con posibles diferencias notables en calidad.

La Fedora Workstation del futuro debe ser:

Seguro y basado en imágenes por defecto: un sistema operativo atómico compuesto por RPMs basados en bootc. La mayoría de los usuarios deberían optar por el modo basado en imágenes, ya que es mucho más difícil dañar el sistema operativo y más fácil de solucionar cuando algo falla.

Flexible si así lo desea: la conversión del sistema operativo basado en imágenes al sistema operativo tradicional basado en paquetes, administrado por RPM y dnf, debe estar permitida para los usuarios que lo prefieran o lo requieran. O, alternativamente, si la conversión no es posible, la instalación de un Fedora tradicional no atómico debe seguir siendo posible. En cualquier caso, no debemos obligar a los usuarios a usar escritorios basados en imágenes si no lo desean, así que no hay de qué preocuparse. Pero los escritorios basados en imágenes deben convertirse eventualmente en la opción predeterminada.

Silverblue aún no está listo, pero Fedora tiene una gran comunidad de desarrolladores y debería poder resolver eventualmente los problemas restantes.