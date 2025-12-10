Firefox 146: Vista dividida, cifrado cuántico y mejoras en wayland

Mozilla ha anunciado oficialmente el lanzamiento de Firefox 146, una nueva versión de su navegador web que llega acompañada de actualizaciones para las ramas de soporte extendido (140.6.0 y 115.31.0). La nueva versión se centra en mejorar la productividad con nuevas herramientas de visualización, optimizar el rendimiento gráfico en Linux y reforzar la seguridad ante las amenazas del futuro con criptografía post-cuántica.

Además de las nuevas funciones visibles, Firefox 146 soluciona 17 vulnerabilidades de seguridad, de las cuales doce están relacionadas con la gestión de memoria.

Principales novedades de Firefox 146

En esta nueva versión que se presenta de Firefox 146, una de las características más llamativas, aunque experimental, es la introducción del modo «Vista dividida». Y es que ahora es posible ver dos pestañas en paralelo dentro de una misma ventana, facilitando la comparación de documentos o la navegación multitarea sin necesidad de gestionar múltiples ventanas del sistema operativo.

Dado que esta función aún se está puliendo, viene desactivada por defecto. Para probarla, es necesario acceder a about:config y habilitar la opción browser.tabs.splitView.enabled. Una vez activa, al hacer clic derecho en una pestaña, aparecerá la opción para dividir la vista, permitiendo redimensionar las áreas arrastrando una barra separadora central.

Otra de las novedades que presenta Firefox 146, es para los usuarios de Linux, ya que se ha implementado soporte para escalamiento fraccional en entornos Wayland, lo que mejora drásticamente la nitidez y eficiencia del renderizado en pantallas de alta densidad (HiDPI). Además, la biblioteca gráfica Skia se ha actualizado, optimizando el rendimiento del renderizado 2D mediante GPU.

Además de ello, otra de las grandes incorporaciones en esta versión es la nueva capacidad de realizar copias de seguridad automáticas de los datos del usuario. Ahora, los usuarios (inicialmente en Windows 10) pueden proteger sus contraseñas, marcadores y datos de navegación activando esta función en los ajustes.

Y es que el navegador guarda diariamente esta información en el dispositivo, permitiendo incluso cifrar el archivo de respaldo con una contraseña para mayor seguridad. La gran ventaja de esto es la portabilidad: al instalar Firefox desde cero en cualquier sistema operativo, ya sea en un equipo nuevo o tras un formateo, podrás restaurar estos datos y retomar el trabajo exactamente donde lo dejaste. Aunque el despliegue ha comenzado en Windows, Mozilla ha confirmado que pronto estará disponible en el resto de sistemas operativos.

Seguridad cuántica y Firefox Labs

En el apartado de seguridad, WebRTC ahora implementa la capacidad de cifrar el tráfico utilizando el algoritmo ML-KEM, un estándar de criptografía resistente a ataques por ordenadores cuánticos, asegurando que las comunicaciones de hoy estén protegidas contra la potencia de cálculo de mañana.

Otra novedad interesante es que ahora todos los usuarios tienen acceso a la sección «Firefox Labs» en la configuración, un área donde se pueden probar características en desarrollo sin necesidad de habilitar la telemetría o inscribirse en programas de pruebas específicos.

Mozilla también ha introducido soporte para la especificación de Acceso a Red Local (LNA). Y es que esta función permite restringir el acceso del navegador a direcciones IP locales (como 192.168.x.x) cuando se navega por sitios públicos, una medida crucial para prevenir ataques CSRF dirigidos a routers domésticos o impresoras corporativas.

Para los desarrolladores web, las herramientas CSS siguen evolucionando:

Regla @scope: Permite limitar estilos a una sección específica del DOM sin selectores complejos.

Permite limitar estilos a una sección específica del DOM sin selectores complejos. Función contrast-color(): Devuelve automáticamente el color (blanco o negro) que mejor contrasta con un fondo dado.

Devuelve automáticamente el color (blanco o negro) que mejor contrasta con un fondo dado. Propiedad text-decoration-inset: Ofrece control preciso sobre dónde empiezan y terminan los subrayados o tachados.

Finalmente, si estás interesado en conocer la lista completa de cambios técnicos, puedes consultar los detalles en las notas de lanzamiento oficiales. El enlace es este.

Cómo instalar o actualizar a Firefox 146

Si ya tienes Firefox instalado, la actualización debería llegar automáticamente a través del gestor de paquetes de tu distribución en los próximos días. Sin embargo, si quieres obtener la versión 146 inmediatamente sin esperar a los repositorios oficiales, la mejor opción es utilizar el binario oficial que proporciona Mozilla.

Para instalarlo desde el binario en cualquier distribución Linux (Ubuntu, Fedora, Arch, etc.), puedes seguir estos pasos en tu terminal:

wget -O firefox.tar.bz2 "https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest&os=linux64&lang=es-ES" sudo tar xjf firefox.tar.bz2 -C /opt/ sudo ln -sf /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox

Si prefieres utilizar los paquetes Snap (común en Ubuntu), puedes forzar la actualización con:

sudo snap refresh firefox

Para los usuarios que prefieren Flatpak y Flathub, la actualización se puede realizar ejecutando:

flatpak update org.mozilla.firefox

Para los usuarios de Ubuntu, Linux Mint y otros derivados de Ubuntu, también es posible actualizar Firefox a través del PPA oficial. Para hacerlo, abre una terminal e introduce los siguientes comandos:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-security/ppa -y sudo apt-get update sudo apt install firefox

Finalmente, si prefieres esperar a que llegue a los repositorios nativos de tu distribución (DNF, Pacman), solo debes ejecutar el comando de actualización habitual de tu sistema, aunque ten en cuenta que esto puede tardar desde unas horas (en Arch) hasta varios días (en Debian/Ubuntu).