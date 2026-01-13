Firefox 147: Soporte XDG en Linux, WebGPU en macOS y compresión delta

Mozilla ha lanzado oficialmente la nueva versión de «Firefox 147», una actualización que marca un avance significativo en la integración con del navegador con el ecosistema de Linux y en la optimización del tráfico web. Junto a esta nueva versión principal, también se han actualizado las ramas de soporte extendido (ESR) a las versiones 140.7.0 y 115.32.0, garantizando la estabilidad para entornos empresariales.

Firefox 147 corrige 23 vulnerabilidades de seguridad, incluyendo diez problemas críticos de gestión de memoria que podrían haber permitido la ejecución de código malicioso. La versión para Android también se beneficia de estas mejoras, incorporando ahora las mismas protecciones contra ataques de canal lateral tipo Spectre que ya existían en el escritorio.

Principales novedades de Firefox 147

Una de las novedades más esperadas por la comunidad de Linux es la adopción del estándar XDG Base Directory. Firefox 147 ahora permite almacenar perfiles, configuraciones y extensiones en la ruta ~/.config/mozilla, alineándose con las convenciones modernas de freedesktop.org y manteniendo el directorio home más limpio. Para quienes prefieran la ubicación clásica en ~/.mozilla, la compatibilidad se mantiene como una opción heredada que puede activarse mediante una variable de entorno.

En el ámbito del rendimiento web, esta versión introduce el soporte para el Transporte de Diccionario de Compresión. Este mecanismo reduce drásticamente el consumo de ancho de banda utilizando los algoritmos Zstandard y Brotli en combinación con diccionarios compartidos entre el cliente y el servidor. Esta tecnología permite escenarios avanzados como la compresión delta, donde al actualizar un archivo JavaScript, el servidor solo envía los cambios respecto a la versión anterior que el navegador ya tiene en caché, acelerando la carga de aplicaciones web complejas.

La personalización también recibe atención con la nueva página about:keyboard. Esta interfaz interna permite a los usuarios redefinir los atajos de teclado del navegador, facilitando la adaptación para quienes migran desde otros programas o desean evitar conflictos con teclas de acceso rápido del sistema.

A nivel de hardware, los usuarios con gráficas AMD experimentarán una mejora notable en la reproducción de vídeo. La decodificación acelerada por hardware ahora funciona en modo de «copia cero» (zero-copy), eliminando la necesidad de duplicar datos en la memoria y equiparando el rendimiento de estas tarjetas con las soluciones de Intel y NVIDIA. Por otro lado, en los equipos Apple Silicon con macOS, se ha habilitado por fin la compatibilidad con la API WebGPU, desbloqueando capacidades gráficas de próxima generación en la web.

La seguridad sigue siendo una prioridad absoluta. Firefox 147 actualiza su implementación del protocolo de Navegación Segura, permitiendo descargar listas de bloqueo de sitios maliciosos para su consulta local, lo que mejora la privacidad al reducir las consultas externas. Además, en el modo estricto de la Protección de Rastreo Mejorada, se ha activado por defecto la especificación de Acceso a la Red Local (LNA). Esta medida bloquea los intentos de sitios web públicos de escanear o acceder a dispositivos dentro de la red local del usuario, protegiendo routers e impresoras de ataques CSRF.

Para las herramientas de desarrollado web, se ha añadido el soporte para la API de Navegación, que optimiza el manejo del historial en aplicaciones de una sola página (SPA), y la especificación CSS Anchor Positioning, que permite anclar elementos visuales como tooltips a otros componentes sin depender de JavaScript. También se ha añadido soporte para importar módulos CSS como si fueran módulos JavaScript y se ha actualizado la biblioteca ICU a la versión 78 para soportar Unicode 17.

Finalmente, si estás interesado en conocer la lista completa de cambios técnicos, puedes consultar los detalles en las notas de lanzamiento oficiales. El enlace es este.

Cómo instalar o actualizar a Firefox 147

Si ya tienes Firefox instalado, la actualización debería llegar automáticamente a través del gestor de paquetes de tu distribución en los próximos días. Sin embargo, si quieres obtener la versión 146 inmediatamente sin esperar a los repositorios oficiales, la mejor opción es utilizar el binario oficial que proporciona Mozilla.

Para instalarlo desde el binario en cualquier distribución Linux (Ubuntu, Fedora, Arch, etc.), puedes seguir estos pasos en tu terminal:

wget -O firefox.tar.bz2 "https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest&os=linux64&lang=es-ES" sudo tar xjf firefox.tar.bz2 -C /opt/ sudo ln -sf /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox

Si prefieres utilizar los paquetes Snap (común en Ubuntu), puedes forzar la actualización con:

sudo snap refresh firefox

Para los usuarios que prefieren Flatpak y Flathub, la actualización se puede realizar ejecutando:

flatpak update org.mozilla.firefox

Para los usuarios de Ubuntu, Linux Mint y otros derivados de Ubuntu, también es posible actualizar Firefox a través del PPA oficial. Para hacerlo, abre una terminal e introduce los siguientes comandos:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-security/ppa -y sudo apt-get update sudo apt install firefox

Finalmente, si prefieres esperar a que llegue a los repositorios nativos de tu distribución (DNF, Pacman), solo debes ejecutar el comando de actualización habitual de tu sistema, aunque ten en cuenta que esto puede tardar desde unas horas (en Arch) hasta varios días (en Debian/Ubuntu).