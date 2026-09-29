Firefox 157: Interfaz Nova, modo compacto y pestañas verticales

La nueva version de Firefox 157 ya está disponible y este nuevo lanzamiento marca la introducción del mayor rediseño visual del navegador desde 2021. La actualización llega acompañada de las nuevas versiones de soporte a largo plazo (ESR) 153.4.0, 140.17.0 y 115.42.0.

Firefox 157 soluciona 76 vulnerabilidades, de las cuales 38 están catalogadas como de alta gravedad y se relacionan principalmente con fallos críticos en la gestión de memoria. A nivel preventivo, el navegador ahora muestra una advertencia explícita en el panel de información del sitio si detecta que la variable de entorno diseñada para guardar las claves de cifrado está habilitada, alertando al usuario sobre una posible interceptación del tráfico de red por parte de aplicaciones de terceros.

Principales novedades de Firefox 157

El cambio más destacado de esta entrega es la activación predeterminada de la interfaz de usuario «Nova». Este rediseño abandona los bordes rígidos en favor de contornos redondeados para los botones de las pestañas, los menús desplegables y la barra de direcciones.

Las sangrías y el espaciado general han sido ajustados para ofrecer una apariencia más limpia y equilibrada, complementada con iconos renovados y temas nativos claros y oscuros de alto contraste. Para integrar mejor el navegador con el contenido web, los cuadros de diálogo nativos de JavaScript, los selectores de fecha y color, y los menús de autocompletado ahora se sincronizan automáticamente con el esquema de color de la página activa. Si un administrador requiere revertir estos cambios visuales, puede desactivar temporalmente la preferencia correspondiente desde el panel de configuración avanzada.

Respondiendo a las peticiones de los usuarios con pantallas pequeñas o aquellos que utilizan configuraciones de pantalla dividida, Mozilla ha restaurado oficialmente el modo compacto. Esta configuración reduce significativamente el espacio vertical que ocupan las barras de herramientas y la fila de pestañas superior, maximizando el área dedicada exclusivamente a la lectura del contenido web.

La gestión de pestañas también recibió mejoras, y es que estrena una nueva barra lateral de pestañas verticales. El acceso a funciones avanzadas como la agrupación de pestañas y la vista en paralelo se ha simplificado directamente desde este panel. La opción manual para mostrar u ocultar la barra lateral ha sido retirada del menú de ajustes estándar. Aquellos usuarios que prefieran el diseño clásico de la barra lateral pueden restaurarlo configurando la variable de modernización en falso desde los ajustes internos del navegador, una opción de compatibilidad que se mantendrá vigente hasta finales del año 2027.

Mejoras en navegación, multimedia y seguridad

La interacción con el teclado se ha optimizado para agilizar las búsquedas. Al presionar la tecla Tabulador, el foco se dirige de inmediato al campo de texto de la barra de direcciones, omitiendo el botón de selección del motor de búsqueda, el cual queda accesible mediante una combinación de teclas inversa. En cuanto a los motores integrados, Amazon ha sido eliminado de la lista de opciones predeterminadas, aunque permite su adición manual. Además, el servicio de recomendaciones contextuales de Firefox Suggest amplía su disponibilidad a 16 países europeos, ofreciendo sugerencias directamente en la barra de direcciones.

El rendimiento multimedia presenta avances clave con la incorporación de la decodificación acelerada por hardware para el formato AV1 en videollamadas a través de WebRTC. Se han solucionado problemas molestos, como la orientación invertida de los videos transmitidos desde dispositivos móviles, la visualización opaca de videos HDR de 8 bits en Windows y la desincronización de audio y video al alterar repetidamente la velocidad de reproducción en plataformas de transmisión.

Novedades para desarrolladores y android

Los desarrolladores web reciben nuevas herramientas CSS para refinar el comportamiento visual de las páginas. Se ha añadido soporte para la función de reglas específicas dentro de las consultas de soporte, permitiendo verificar la compatibilidad del navegador con directivas modernas. Asimismo, las propiedades de comportamiento de desplazamiento excesivo ahora admiten un nuevo valor que facilita la transición suave hacia el elemento padre al finalizar un bloque de contenido, desactivando los efectos de rebote visual.

Para los usuarios de Android, la navegación se vuelve más ágil al permitir el retorno a resultados de búsqueda previos tocando el campo de búsqueda central, y se habilita el borrado rápido de descargas mediante un gesto de deslizamiento horizontal.

Si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Cómo instalar o actualizar a Firefox 157

Si ya tienes Firefox instalado, la actualización debería llegar automáticamente a través del gestor de paquetes de tu distribución en los próximos días. Sin embargo, si quieres obtener la versión 157 inmediatamente sin esperar a los repositorios oficiales, la mejor opción es utilizar el binario oficial que proporciona Mozilla.

Para instalarlo desde el binario en cualquier distribución Linux (Ubuntu, Fedora, Arch, etc.), puedes seguir estos pasos en tu terminal:

wget -O firefox.tar.bz2 "https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest&os=linux64&lang=es-ES" sudo tar xjf firefox.tar.bz2 -C /opt/ sudo ln -sf /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox

Si prefieres utilizar los paquetes Snap (común en Ubuntu), puedes forzar la actualización con:

sudo snap refresh firefox

Para los usuarios que prefieren Flatpak y Flathub, la actualización se puede realizar ejecutando:

flatpak update org.mozilla.firefox

Para los usuarios de Ubuntu, Linux Mint y otros derivados de Ubuntu, también es posible actualizar Firefox a través del PPA oficial. Para hacerlo, abre una terminal e introduce los siguientes comandos:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-security/ppa -y sudo apt-get update sudo apt install firefox

Finalmente, si prefieres esperar a que llegue a los repositorios nativos de tu distribución (DNF, Pacman), solo debes ejecutar el comando de actualización habitual de tu sistema, aunque ten en cuenta que esto puede tardar desde unas horas (en Arch) hasta varios días (en Debian/Ubuntu).