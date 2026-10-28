Firefox 159: presenta el rastreo de páginas con Smart Window, animaciones por desplazamiento CSS, mejoras y mas

Mozilla dio a conocer el lanzamiento de la versión estable de Firefox 159, marcando el inicio de un nuevo ciclo de lanzamientos quincenales para el navegador. Esta actualización, que se lanza en paralelo con las versiones de soporte extendido (ESR) 153.6.0 y 115.44.0, introduce herramientas avanzadas de productividad y reorganiza funciones clave de la interfaz.

Entre los cambios y mejoras mas importantes, se destaca la integración de Smart Window, un espacio interactivo de inteligencia artificial que permite a los usuarios rastrear cambios en páginas web (como caídas de precios o reposición de stock) mediante el comando /watch, generando notificaciones de escritorio cuando se detectan modificaciones. Además, la función de resumen por IA ha sido optimizada para enviar la URL al proveedor en lugar del texto completo, solucionando los problemas de análisis incompleto en artículos largos.

Principales novedades de Firefox 159

En esta nueva version que se presenta del navegador, el gestor de contraseñas ahora es accesible por defecto desde la barra lateral, y se han introducido atajos de teclado personalizables para buscar pestañas (Ctrl+Mayús+A) y gestionar complementos (Ctrl+Mayús+F).

En macOS, Firefox ahora utiliza el selector nativo de uso compartido del sistema (permitiendo compartir múltiples pestañas vía AirDrop o Mensajes) y fuerza a las aplicaciones que requieren autenticación a abrir su página de inicio de sesión directamente en Firefox si este es el navegador predeterminado. A nivel global, las direcciones web escritas en alfabetos balinés, javanés, n’ko y silábico aborigen canadiense se renderizan ahora de forma nativa, abandonando la codificación «xn--«.

Para los desarrolladores web, Firefox 159 habilita por defecto las animaciones controladas por desplazamiento (scroll-driven animations), permitiendo vincular efectos visuales a la posición de la barra de desplazamiento mediante nuevas propiedades CSS y las interfaces ScrollTimeline y ViewTimeline.

Ademas de ello, Firefox 159 implementa los registros de elementos personalizados con ámbito, resolviendo colisiones de nombres al permitir que múltiples bibliotecas utilicen etiquetas HTML idénticas en diferentes partes del DOM. La Consola Web ahora permite la redeclaración de variables let, const y class sin generar errores, la API Sanitizer limpia el HTML durante la fase de análisis para evitar la ejecución de constructores maliciosos, y WebGL incorpora nuevas extensiones de control de texturas y recortes (incluyendo EXT_texture_norm16 para WebGL 2).

En el entorno corporativo y de seguridad, Firefox Enterprise estrena la generación de listas de materiales de software (SBOM), desactiva el autocompletado con IA por defecto y permite a los administradores exigir un nuevo inicio de sesión para restaurar sesiones tras un fallo del navegador.

En cuanto a la seguridad se solucionan errores críticos como la fuga de memoria en gráficos AMD en Linux, la separación involuntaria de pestañas en Wayland, problemas de reproducción de video con NVIDIA RTX Video HDR en Windows y demoras en la recarga de pestañas en dispositivos Android de Xiaomi y Redmi.

Finalmente, la versión 159 parchea 167 vulnerabilidades (108 de alta gravedad), mitigando múltiples riesgos de desbordamiento de búfer y uso de memoria liberada que podrían derivar en la ejecución de código arbitrario.

Si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Cómo instalar o actualizar a Firefox 159

Si ya tienes Firefox instalado, la actualización debería llegar automáticamente a través del gestor de paquetes de tu distribución en los próximos días. Sin embargo, si quieres obtener la versión 159 inmediatamente sin esperar a los repositorios oficiales, la mejor opción es utilizar el binario oficial que proporciona Mozilla.

Para instalarlo desde el binario en cualquier distribución Linux (Ubuntu, Fedora, Arch, etc.), puedes seguir estos pasos en tu terminal:

wget -O firefox.tar.bz2 "https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest&os=linux64&lang=es-ES" sudo tar xjf firefox.tar.bz2 -C /opt/ sudo ln -sf /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox

Si prefieres utilizar los paquetes Snap (común en Ubuntu), puedes forzar la actualización con:

sudo snap refresh firefox

Para los usuarios que prefieren Flatpak y Flathub, la actualización se puede realizar ejecutando:

flatpak update org.mozilla.firefox

Para los usuarios de Ubuntu, Linux Mint y otros derivados de Ubuntu, también es posible actualizar Firefox a través del PPA oficial. Para hacerlo, abre una terminal e introduce los siguientes comandos:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-security/ppa -y sudo apt-get update sudo apt install firefox

Finalmente, si prefieres esperar a que llegue a los repositorios nativos de tu distribución (DNF, Pacman), solo debes ejecutar el comando de actualización habitual de tu sistema, aunque ten en cuenta que esto puede tardar desde unas horas (en Arch) hasta varios días (en Debian/Ubuntu).