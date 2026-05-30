Flipper One: El nuevo mini ordenador hacker para redes y ciberseguridad

El Flipper es un dispositivo que ha ganado bastante popularidad gracias a su difucion en las redes sociales, y es que quien no ha visto o escuchado sobre este pequeño dispositivo portátil para hackers e ingenieros.

Y ahora, este pequeño dispositivo presenta su nueva version el «Flipper One», diseñado bajo la inofensiva y nostálgica apariencia de una consola de videojuegos portátil, este dispositivo es, en realidad, un potente ordenador basado en la arquitectura ARM.

A diferencia de un simple gadget de bolsillo, el Flipper One está diseñado para operar de forma totalmente autónoma en auditorías de sistemas, análisis de tráfico y resolución de problemas de red, o bien como una estación de trabajo completa al conectarle un monitor, un teclado y un ratón. Desarrollado en estrecha colaboración con la comunidad, su objetivo final es convertirse en el ordenador más abierto y documentado del mercado, respaldado por un soporte nativo e integral del kernel de Linux.

Flipper One: La estación de trabajo portátil para redes y seguridad

La versatilidad del Flipper One es gracias a su hardware y software, los cuales están preparados para desplegar puntos de acceso inalámbricos, emular dispositivos USB, levantar contenedores de servidores locales y operar como transceptor mediante radio definida por software (SDR). Además, su capacidad para integrarse con sensores a través de puertos GPIO y analizar redes 5G y satelitales lo distingue de cualquier otra alternativa portátil actual.

Todo esto se sostiene sobre un compromiso con el código abierto, eliminando controladores propietarios y bloques binarios opacos en favor de un ecosistema donde cada línea de código pueda ser auditada, modificada y mejorada libremente por sus usuarios.

Potencia de procesamiento y conectividad extrema

El Flipper One deja atrás las limitaciones de los microcontroladores simples para abrazar un rendimiento de alto nivel. El corazón del dispositivo es el avanzado SoC Rockchip RK3576, que combina cuatro núcleos Cortex-A72 de máximo rendimiento con cinco núcleos Cortex-A53 enfocados en la eficiencia energética, apoyados por una memoria RAM de 8 GB. Este procesamiento central se complementa con una GPU Mali-G52 para tareas visuales y una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dedicada exclusivamente a la aceleración y ejecución local de modelos de inteligencia artificial. A esta robusta configuración se le suma el eficiente microcontrolador RP2350, heredado directamente del proyecto Raspberry Pi, garantizando el acceso inmediato a un inmenso ecosistema de código preexistente y probado.

Las opciones de expansión y conectividad física del dispositivo son igualmente masivas, diseñadas para no limitar las capacidades de los investigadores. El chasis ofrece puertos USB 3.0, PCI Express, conectividad SATA y una ranura interna M.2 ideal para conectar unidades de estado sólido de alta velocidad o módulos de comunicación avanzados, como módems satelitales NTN o conectividad 5G/LTE. La conexión a infraestructuras de red locales se asegura con puertos Gigabit Ethernet duales, una interfaz Wi-Fi 6E de triple banda impulsada por el chip de MediaTek, y una salida de video HDMI 2.1 capaz de emitir un entorno gráfico fluido en resolución 4K a 120 hercios.

Flipper OS y el compromiso absoluto con el código abierto

La experiencia de usuario se realiza a través de Flipper OS, una distribución construida sobre Debian que estrena el novedoso entorno de control FlipCTL. Este marco de trabajo ha sido optimizado para la pantalla integrada de siete pulgadas, ofreciendo una navegación ágil mediante botones físicos y una cruceta direccional (D-pad).

Esto permite ejecutar comandos de diagnóstico sin necesidad de periféricos externos, no obstante, para tareas de mayor calibre o análisis de datos prolongados, la simple conexión a una pantalla externa despliega de inmediato un entorno de escritorio KDE Plasma completo, transformando la herramienta portátil en una computadora de escritorio funcional.

Para hacer realidad su visión de hardware verdaderamente abierto, los creadores del proyecto han unido fuerzas con Collabora. El objetivo de esta alianza es lograr que la inmensa mayoría de los controladores del procesador Rockchip sean aceptados directamente en la rama principal del kernel de Linux (Mainline).

Aunque comparten el mismo espíritu hacker, una estética similar y un nombre que evoca continuidad, el Flipper One y el exitoso Flipper Zero son herramientas conceptualmente diferentes diseñadas para resolver desafíos completamente distintos.

Comparativa: Flipper One vs Flipper Zero

Especificación Flipper Zero Flipper One Enfoque Técnico Análisis de protocolos físicos, control de accesos y radiofrecuencia básica de bajo nivel. Estación de trabajo completa para ingeniería de redes avanzadas, ciberseguridad, auditoría y análisis de tráfico. Procesador (SoC) STM32WB55 (2 núcleos ARM Cortex-M4 a 64 MHz). Rockchip RK3576 (4 núcleos Cortex-A72 de alto rendimiento + 5 núcleos Cortex-A53 de bajo consumo). Microcontrolador Auxiliar No incluye (procesamiento integrado en el SoC básico). Raspberry Pi RP2350 dedicado para control de hardware y bajo nivel. Memoria RAM 256 KB RAM. 8 GB RAM (Soporta procesamiento de datos masivos y Machine Learning local). Almacenamiento Interno 1 MB Flash (Ampliables mediante tarjeta MicroSD). Arquitectura de almacenamiento ARM expandible por puertos de alta velocidad. Aceleración de IA e Imagen No disponible. NPU dedicada para modelos de aprendizaje automático y GPU Mali-G52 integrada. Conectividad Inalámbrica Sub-1 GHz, NFC, RFID (125 kHz), Infrarrojos (IR) y Bluetooth LE. Wi-Fi 6E tri-banda (2.4/5/6 GHz) vía chip MediaTek MT7921AUN y expansión para redes móviles. Conectividad por Cable iButton, Pines GPIO básicos (UART, SPI, I²C). Doble puerto Gigabit Ethernet, puerto USB Ethernet dedicado (5 Gbps) y puerto GPIO avanzado. Puertos de Expansión Ranura MicroSD y puerto USB-C para carga/datos básicos. Ranura M.2 (PCIe 2.1) para SSD, módems 5G/LTE o satelitales NTN; USB 3.0, PCI Express y SATA. Interfaz y Pantalla Pantalla LCD monocromática pequeña con retroiluminación y teclado de dirección básico. Pantalla integrada de 7 pulgadas optimizada para menús tácticos y salida de video HDMI 2.1 (4K a 120 Hz). Sistema Operativo Firmware ligero basado en RTOS (Sistema Operativo en Tiempo Real). Flipper OS (Distribución completa basada en Debian Linux) con opción de cargar entorno de escritorio KDE. Apertura del Código Firmware abierto de la comunidad enfocado en el dispositivo. Ecosistema 100% libre sin bloques (blobs) binarios propietarios ni controladores cerrados (en colaboración con Collabora).

Finalmente si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.