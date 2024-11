Flock, la bifurcación de Flutter que atenderá e implementará las solicitudes que Flutter ignora

Flutter es un framework de código abierto diseñado para crear aplicaciones multiplataforma Android, iOS, web y desktop utilizando una única base de código, este marco ha ganado bastante popularidad no solo por su naturaleza de código abierto, sino también por su alto rendimiento y personalización de interfaces.

Debido al gran crecimiento y popularidad que ha ganado, Flutter ha atraído a millones de desarrolladores y con ello una gran cantidad de solicitudes tanto de implementación de funciones como de corrección de errores y con la detención de la expansión de su equipo principal de desarrollo de Flutter en el 2023 en 2024 con recortes de personal, el equipo actual en Google y los trabajadores contratados externamente no alcanzan para cubrir las necesidades del desarrollo, lo que ha ralentizado el avance del marco, especialmente en las plataformas de escritorio.

Esto ha llevado a que solo tres de las seis plataformas compatibles reciban mantenimiento en su código base, sin mejoras significativas. Además, la falta de personal ha impactado en la resolución de errores, donde algunos reportes permanecen sin atender durante años.

Es por ello que se dio a conocer el lanzamiento del proyecto Flock, una bifurcación de Flutter. La iniciativa fue liderada por Matt Carroll, un exmiembro del equipo de Flutter en Google, quien impulsó este fork debido a lo que considera una falta de recursos suficientes que Google destina al proyecto.

El objetivo de Flock no es dividir a la comunidad de Flutter, sino actuar como una extensión, un “Flutter+” que pretende sincronizarse con el proyecto original, incorporando mejoras y correcciones que la comunidad demanda, pero que el equipo de Google no ha priorizado. De este modo, Flock busca acelerar el progreso y sumar recursos independientes de Google para enriquecer el desarrollo. En la actualidad, el repositorio de Flock aún refleja fielmente el de Flutter.

Nuestra bifurcación de Flutter se llama Flock. Describimos a Flock como «Flutter+». En otras palabras, no queremos, ni tenemos intención de, bifurcar la comunidad de Flutter. Flock se mantendrá constantemente actualizado con Flutter. Flock agregará correcciones de errores importantes y funciones populares de la comunidad que el equipo de Flutter no puede o no quiere implementar.