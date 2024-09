Forgejo cambia su licencia a copyleft, pasando de MIT a GPLv3

Hace pocos días los desarrolladores de Forgejo, la plataforma de desarrollo colaborativo, dieron a conocer mediante una publicación de blog el anuncio de un cambio de licencia. En el, mencionan que a partir de la versión 9.0, todos los nuevos desarrollos del proyecto se distribuirán bajo la licencia copyleft GPLv3+, reemplazando la licencia permisiva MIT que se utilizaba anteriormente.

Sin embargo, las versiones anteriores de Forgejo y sus actualizaciones de mantenimiento continuarán bajo la licencia MIT. Este cambio permitirá simplificar la integración de código distribuido bajo licencias copyleft en el proyecto.

Forgejo es una plataforma diseñada para implementar sistemas de colaboración con repositorios Git en servidores propios, similar a GitHub, Bitbucket y GitLab en cuanto a sus funciones. Surge como un fork de Gitea, que a su vez es un fork de Gogs. En 2022, Forgejo se bifurcó de Gitea tras intentos de comercializar este último y transferir su control a una empresa comercial. Desde entonces, Forgejo ha mantenido un modelo de gobernanza independiente y propiedad comunitaria. De hecho, el servicio de alojamiento Git Codeberg.org ha adoptado Forgejo.

Inicialmente, Forgejo siguió un modelo de bifurcación sincronizada, devolviendo todos los cambios al proyecto principal. Sin embargo, a principios de este año, se decidió convertir Forgejo en un proyecto autónomo con su propia base de código independiente. Esta decisión se tomó debido a la dificultad de sincronizar las bases de código, ya que muchos cambios no fueron aceptados en Gitea. Además, Gitea cambió su política respecto a los parches, exigiendo la transferencia de los derechos de propiedad del código a la plataforma.

Durante la preparación de la versión 8.0, los desarrolladores descubrieron que algunas dependencias estaban bajo licencias copyleft incompatibles con la MIT, lo que les obligó a eliminarlas.

Por ejemplo, el código para la compatibilidad con el formato de citas APA (Asociación Estadounidense de Psicología) y un motor de representación de diagramas de flujo basado en la biblioteca elkjs se distribuyeron bajo licencias incompatibles.

Adoptar la GPLv3 permitirá reincorporar estas dependencias, aprovechar más código existente y concentrarse en ampliar la funcionalidad de Forgejo.

Hemos analizado cuidadosamente el impacto que el cambio de licencia tiene en la variedad de usos de Forgejo y creemos que no hay motivos para preocuparse. No tenemos conocimiento de ninguna consecuencia negativa que pueda tener el cambio de licencia para los usuarios que comparten los valores de Forgejo. Si bien no podemos ofrecer asesoramiento legal de ningún tipo, daremos una primera descripción general de los nuevos requisitos.

Si configura Forgejo desde nuestras distribuciones oficiales (por ejemplo, archivos binarios, imágenes de Docker, etc.), es muy poco probable que se vea afectado. Hacemos todo lo posible para garantizar que nuestras distribuciones de Forgejo sean totalmente compatibles desde el primer momento.