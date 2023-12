Fueron detectadas seis vulnerabilidades en Buildroot que permite la ejecución remota de codigo

Hace poco Cisco Talos (la división de investigación y desarrollo de ciberseguridad de de Cisco Systems) dio a conocer, mediante una publicación de blog, información sobre el descubrimiento de una serie de vulnerabilidades en el sistema de compilación Buildroot.

Cisco Talos menciono el descubrimiento de seis vulnerabilidades en Buildroot que permiten, durante la interceptación del tráfico de tránsito (MITM), realizar cambios en las imágenes del sistema generadas u organizar la ejecución del código en el sistema de compilación.

Las primeras cinco vulnerabilidades catalogadas bajo TALOS-2023-1844 (CVE-2023-45841, CVE-2023-45842, CVE-2023-45838, CVE-2023-45839, CVE-2023-45840) afectan el código para verificar la integridad de los paquetes mediante hashes.

Los problemas se reducen a la capacidad de usar HTTP para descargar archivos y la falta de archivos hash de verificación para algunos paquetes, lo que permite reemplazar el contenido de estos paquetes, teniendo la oportunidad de interferir en el tráfico del servidor de compilación (por ejemplo cuando un usuario se conecta a través de una red inalámbrica controlada por un atacante).

Debido a que los paquetes pueden incluir archivos de parche o Makefiles, al proporcionar un paquete fuente comprometido, un atacante podría ejecutar comandos arbitrarios en el compilador. Como consecuencia directa, un atacante también podría alterar cualquier archivo generado para los objetivos y hosts de Buildroot.

En particular, los paquetes aufs y aufs-util se cargaron a través de HTTP y no se compararon con hashes. También faltaban hashes para los paquetes riscv64-elf-toolchain, versal-firmware y mxsldr, que se cargaban a través de HTTPS de forma predeterminada, pero recurrían a descargas no cifradas en caso de problemas. Si no había archivos «.hash», la herramienta Buildroot consideró que la verificación fue exitosa y procesó los paquetes descargados, incluida la aplicación de los parches incluidos en los paquetes y la ejecución de scripts de compilación.