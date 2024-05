Ganar o morir: Nintendo no da tregua y bloquea 8535 repositorios de Forks de Yuzu 

nintendo vs yuzu

Aquí en el blog compartimos parte del seguimiento del caso de la demanda de Nintendo contra el proyecto Yuzu, la cual pocos días después de haberla recibido los desarrolladores de Yuzu aceptaron sin intentar nada y llegaron a un acuerdo que incluía cerrar el proyecto y pagar a Nintendo una compensación de 2.4 millones de dólares.

Posterior a ello comenzaron a salir a la luz diversos proyectos, los cuales básicamente eran forks de Yuzu, entre ellos Suyu, los cuales también fueron cayendo debido a las reclamaciones de Nintendo.

Y es que Nintendo catálogo al emulador Yuzu como «una herramienta eludir métodos técnicos de seguridad y utiliza copias de claves criptográficas obtenidas ilegalmente». Esto después de que en un momento dado los autores del emulador Yuzu cometieran el error de mencionar públicamente que la mayoría de los usuarios del emulador utilizaban claves pirateadas. Además, el sitio web de Yuzu ofrecía instrucciones para extraer claves y hablaba de la necesidad de transferir algunos archivos desde una consola pirateada. Estas acciones fueron utilizadas por Nintendo como base para acusar al proyecto de favorecer la piratería y la copia no autorizada de juegos.

Proporcione una descripción detallada del trabajo original protegido por derechos de autor que supuestamente ha sido infringido. Si es posible, incluya una URL donde se publique en línea. La consola Nintendo Switch y los videojuegos contienen medidas de protección tecnológica (“TPM”) que permiten que la consola Nintendo Switch interactúe solo con archivos legítimos de videojuegos de Nintendo. Este proceso protege los videojuegos de Nintendo protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, aquellos cubiertos por los números de registro de derechos de autor de EE. UU. PA0002213509 (Super Mario Maker 2); PA0002233840 (Animal Crossing: Nuevos Horizontes); PA0002213908 (La Mansión de Luigi 3); y PA0002028142 (The Legend of Zelda: Breath of the Wild) al impedir que los usuarios jueguen copias pirateadas de los videojuegos de Nintendo en la consola Nintendo Switch y al impedir que los usuarios copien y jueguen ilegalmente los videojuegos de Nintendo en dispositivos no autorizados.

Ahora, según lo informado por TorrentFreak, Nintendo ha presentado (nuevamente) un aviso DMCA con GitHub, en el cual originalmente seleccionó más de 100 repositorios que Nintendo sugirió que brindaban acceso a Yuzu o al código basado en él.

En dicha solicitud GitHub no solo cumplió con el bloqueo de los repositorios mencionados, sino que fueron muchos más los afectados, siendo un total de 8535 repositorios con bifurcaciones del emulador Yuzu que fueron bloqueados a causa de la acusación de que estos proyectos eluden las tecnologías de seguridad utilizadas en las consolas Nintendo Switch.

«Debido a que la red reportada que contenía el contenido supuestamente infractor tenía más de cien (100) repositorios, y el remitente alegó que todas o la mayoría de las bifurcaciones estaban infringiendo en la misma medida que el repositorio principal, GitHub procesó el aviso de eliminación contra el toda la red de 8.535 repositorios, incluido el repositorio principal»

Además de ello, se menciona que el aviso de GitHub agregaba que se había contactado a todos los propietarios de repositorios principales para darles la oportunidad de realizar cambios, instruirles sobre cómo presentar una contranotificación de DMCA y ofrecerles recursos legales si fuera necesario (algo que realmente no era factible dados los hechos suscitados con Yuzu).

De esta forma, Nintendo lanza un contundente mensaje no escrito y es que «quiere ver enterrado el proyecto» y cualquiera que se derive de este a toda costa. Esta guerra sin cuartel que ha declarado Nintendo contra los emuladores de Nintendo Switch no es ningún juego para la compañía, pues tal parece que la gota que derramo el vaso fue el caso de las «perdidas» que sufrió debido a la filtración de «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom», cuya copia pirata estuvo disponible una semana y media antes de su lanzamiento oficial.

Esto provoco el enojo de la compañía, ya que el hecho de que haya un emulador que permita eludir las medidas de protección técnica y usar claves criptográficas para descifrar juegos y firmware. Aunque la extracción de claves recae en los usuarios y se realiza con herramientas externas, Nintendo considera que el mero acto de descifrar en el emulador es una elusión ilegal de las medidas de protección, incluso si las claves son extraídas de copias legales (aunque el usuario tenga derechos para usar esas copias solo en la plataforma original).

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.